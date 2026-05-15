株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、岩手県盛岡市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「いわて盛岡シティマラソン」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

いわて盛岡シティマラソンは、岩手県盛岡市で開催される市民参加型のマラソン大会で、フルマラソン、ファンラン、ペアラン、ジュニアチャレンジラン、親子ランなど複数種目が実施されます。フルマラソンの発着点はきたぎんボールパークで、市中心部や歴史的景観を巡るコースが特徴です。大会テーマは「みんなでつくる、街がわく。」で、エイドでは盛岡の食文化も楽しめます。地域の特色を活かした市民の温かい応援や、南部鉄器製メダルなどの運営も魅力的で、チャリティ活動や次世代育成など社会貢献にも取り組む大会です。

なぜ寄附を募るのか

https://kifuru.jp/projects/1980/

いわて盛岡シティマラソンは、盛岡市内最大規模のスポーツイベントです。 2019年に初回大会を開催後、毎年改善を繰り返すことで、大会内容をより充実させてきました。2025年の大会では、国内最大級のランニングポータルサイト「RUNNET」の大会レポ（参加者による口コミ）にて大会史上最高得点となる89.1点の評価をいただきました。今後も全国的な注目度がより高まっていく大会です。 しかし、昨今の物価高による支出増や市の負担金減による財務状況の変化により、収入の確保が課題となっています。本大会の継続と発展のためには、多様な財源の確保が不可欠であり、大会運営の資金不足を理由に大会を終わらせたくないという思いから、企業の皆様からの企業版ふるさと納税による御支援をお願いしたく、今回のプロジェクトを立ち上げました。 皆様からの御支援は、大会開催に係る運営資金とさせていただきます。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/type/lg/03201/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form