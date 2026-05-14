”酒ハイ”で香り引き立つ「のものも涼香蔵しぼり２Lはこ詰」を期間・数量限定で発売！

大関株式会社

大関株式会社（兵庫県西宮市、社長：長部訓子）は、1985年の発売以来、食中酒として長年ご愛顧いただいている『のものも』シリーズより、酒ハイ（日本酒の炭酸割）で香りが引き立つ爽やかな味わいの「のものも涼香蔵しぼり２Lはこ詰」を2026年5月25日（月）より期間・数量限定で発売します。

のものも涼香蔵しぼり２Lはこ詰

■「のものも涼香蔵しぼり２Lはこ詰」について

近年、日本酒と炭酸水を１：１で割る「酒ハイ（日本酒ハイボール）」が、夏の新しい日本酒の楽しみ方として広がっています。「のものも涼香蔵しぼり２Lはこ詰」は、こうした酒ハイ需要にお応えし、日常の食卓で気軽にお楽しみいただけるよう開発した商品です。「のものも」のスッキリとした後味はそのままに、冷酒やロックはもちろん、酒ハイにした際にフルーティーな香りがより引き立つ酒質に仕上げました。炭酸割では、ラムネのような華やかな香りと軽やかな甘みが広がり、炭酸の爽快感とともに心地よい飲み口をお楽しみいただけます。お好みでレモンやライムを搾ると、さらに爽やかな味わいになります。

■パッケージデザインについて

冷涼感のある水色をベースに、食卓に福が訪れることを願った「のものも」のブランドモチーフである縁起の良い七福神に加え、うちわや波、花火など夏を連想させるイラストをあしらい、爽やかな夏の雰囲気を演出しました。

■「のものも」について

「のものも」は1985年の発売以来、“食卓の定番酒”として長年にわたりご愛顧いただいているブランドです。2022年のリニューアルでは、大関独自の酵母と「新三段仕込」という製法を用い、キレのある飲み口をさらに追求。米の旨みがありながらもすっきりとした後味を実現しました。その品質と味わいは国内外の品評会でも高い評価を得ており、世界有数のブラインドテイスティング審査会「IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）2024」ではSAKE部門・普通酒の部でシルバーメダルを受賞。さらに「全国燗酒コンテスト2023」では、お値打ち熱燗部門において最高金賞を受賞するなど、その品質の確かさが認められています。2024年からは、ブランドコンセプト「のものも、のんでフクキタル」を掲げ、キャンペーンやSNSなどを通じて“飲む楽しさ”と“福を呼ぶ”メッセージを発信しています。

『のものも』ブランドサイト：https://www.ozeki.co.jp/nomonomo/

■商品概要

商品名 のものも 涼香蔵しぼり

内容量／容器 ２L／はこ

ランク 普通酒

アルコール度数 13％

日本酒度 ＋3

総酸度 1.3

原材料名 米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール、糖類／酸味料

参考小売価格 オープン

発売日 2026年5月25日（月）

発売地域 全国（期間・数量限定）