3歳まで使うは思い込み？7ヶ月で卒業するA型ベビーカー、最新アップリカを1/3の費用でレンタル開始

株式会社ベビーリース

株式会社ベビーリース（本社：千葉県松戸市、代表取締役：山崎修太郎）が運営する創業55年のベビー用品レンタル専門店「ナイスベビー」は、2026年4月17日より、アップリカの人気モデル「ラクーナ クッション フリー AE」の新規レンタル取り扱いを開始いたしました。

手元のレバーを握ることで、真横や斜めにもスライドする「4輪フリー」機能を搭載した本ベビーカーは、エレベーターや狭い空間でも軽快に操作できるため、赤ちゃんとの日々のお出かけをより楽しく快適にサポートします。「使う期間は限られているけど赤ちゃんのために最適なものを選びたい」そんなママ・パパに。購入すると高額なA型ベビーカーが、レンタルなら3/1の費用で気軽にお試しいただけます。

◆「ナイスベビー」HP

https://www.nicebaby.co.jp

1. 「ラクーナ クッション フリー AE」新規レンタル取り扱い開始の背景

日常でのちょっとしたお買い物やお出かけなどで活躍するベビーカー。

エレベーター内や狭い店舗の通路などで、ベビーカーをスムーズに動かせずに困った経験をされたことはないでしょうか。

「ラクーナ クッション フリー AE」は、手元のレバーを握ることで4輪がフリーになり、真横にもスライドできるため、狭い空間や通路でもスッと楽に自由自在に動くことができます。

ベビーカーは、子育て世帯の外出を支え、社会とのつながりを維持するための大切な存在です。

その操作性は、気おくれすることなく安心して外出できることにつながる重要な要素の一つです。

「実際に使ってみないと操作のしやすさが分からない」

「狭い道や人混みでうまく動かせるか不安」

このような不安がある方が、実際に試してみることができるのがレンタルのメリットです。

またA型ベビーカーは、購入すると7～8万円するものもある高額なベビー用品ですが、ナイスベビーが2026年3月11日～12日に実施した下記の調査結果にもありますように、特に生後7ヵ月頃からはB型ベビーカーに切り替えるご家庭も多いです。短期間のご利用にもレンタルなら購入するよりお得にご利用いただけます。

ナイスベビーが実施した2026年3月11日～12日の調査詳しくはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000168695.html【春の調査】3歳まで使えるはずが…約半数が「生後7ヶ月」で卒業!? お出かけ前に知りたいA型ベビーカー選びの落とし穴

以上のような背景から、「ラクーナ クッション フリー AE」のレンタル取り扱いを開始いたしました。

2. 「ラクーナ クッション フリー AE」の特徴

「ラクーナ クッション フリー AE」は、赤ちゃんとのお出かけをより快適にする、自由な操作性を備えたA型ベビーカーです。

・真横にスライドできる「4輪フリー」機能で狭い場所でも小回りが利き自由な操作が可能

・振動を軽減する「オメガクッション」や「やわらかサスペンション」、ぐらつきを抑える「がっちりフレーム」など、赤ちゃんを振動から守る仕組みをしっかり搭載

・赤ちゃんを乗せたまま、手元のレバーでかがまずに「対面・背面の切り替え」ができる

・急いでいるときや赤ちゃんがぐずった時でも、マグネットでベルトのつけ外しが簡単

・赤ちゃんを抱っこしたまま片手でワンタッチ開閉ができる

他にも便利な機能が沢山！

前後移動だけでなく、横方向にも動かせることで、これまでストレスを感じやすかったシーンでも思い通りに操作できます。

3. レンタルのメリット

詳細を見る :https://www.nicebaby.co.jp/products/0-660ナイスベビー公式サイト

ベビーカーは実際に使ってみて初めて、自分に合うかどうかが分かるアイテムです。

レンタルを利用することで、以下のようなメリットがあります。

・購入前に操作性や使い心地を確認できる

・自宅周辺や移動環境に合うかどうか試すことができる

・必要な期間だけ利用できる

・使用後は返却できるので保管場所に困らない

特に「ラクーナ クッション フリー AE」のように操作性に特徴のあるモデルは、実際の生活環境で試すことで、その使いやすさを実感していただけます。

■レンタル料金

2週間 19,250円

1ヵ月 20,350円

6ヵ月 25,300円

※すべて税込

■メーカー販売価格

71,500円（税込）

レンタルはこちらから :https://www.nicebaby.co.jp/products/0-660ナイスベビー公式サイト

4. こんな方におすすめ

・初めてのベビーカー選びで失敗したくない方

・電車移動や人混みでの使用が多い方

・狭い道や段差の多い環境で使用する方

・どれくらいの期間使うのか分からない方

・赤ちゃんが気に入ってくれるか心配な方

・使い心地を試したい方



レンタルで気軽に試すことで、ご自身のライフスタイルに合ったベビーカー選びにつなげていただけます。ぜひこの機会に、新しい操作性をお試しください。

A型ベビーカー一覧を見る :https://www.nicebaby.co.jp/collections/buggy_aナイスベビー公式サイト

5. ナイスベビーの「安心」へのこだわり

赤ちゃんのお肌に触れるものだから。常駐クリーニング師監修の独自洗浄。

ナイスベビーでは、松戸保健所の認可を受けたクリーニング所を自社で保有しており、有資格のクリーニング師が在籍しています。レンタル品はすべて衛生管理基準に基づき、専門の設備と技術でメンテナンスを行っています。

１. 洗剤不使用の次世代洗浄システム（Wash+Technology）

業界で唯一、2022年に特許取得済みの次世代洗濯システム「Wash+Technology」を導入。

99.9％が水でできたアルカリ電解水のみで洗浄し、合成界面活性剤・合成化学物質は一切不使用。

赤ちゃんの肌にやさしい“アレルゲンフリー”のメンテナンスを実現しています。

2. 高温スチームによる徹底殺菌

洗濯機で洗えない大型商品は、160℃の高温スチームで1点ずつ丁寧に手作業で殺菌。

繊細な部分も見逃さず、プロが隅々まで仕上げます。

3. 植物性洗浄液「SC-1000」での安全な手洗い洗浄

パーツ洗浄やデリケート素材には、植物由来の洗浄液「SC-1000」を使用。

ヤシ・小麦・とうもろこし由来の界面活性成分で、赤ちゃんの肌にもやさしく、洗った後の排水も微生物に分解されるため環境にも優しい洗浄方法です。

４. 微酸性電解水「ピュアスター」による最終殺菌

大手食品会社も採用する、食品添加物指定の微酸性電解水「ピュアスター」で最終殺菌。

食材や器具にも使えるレベルの安全性で、雑菌をしっかり除去します。

6. ナイスベビーについて

創業55年。

ナイスベビーは、「子育ての安心」を、プロの技術で届ける。

「赤ちゃんに良いものを、安心して使いたい」

そんなママやパパの想いに寄り添うため、私たちはベビー用品のプロとして、培ってきた知識と技術をレンタルサービスに活かしています。

デリケートな赤ちゃんのお肌に触れるものだから、独自の洗浄方法と徹底したメンテナンスで、清潔さと安全を追求。

私たちは、ただレンタル商品をお届けするのではなく、赤ちゃんを迎える家族の気持ちに寄り添った「安心」をお届けします。

また、産婦人科でも選ばれる確かな商品を厳選し、お子様の成長に合わせた最適な商品をご提案。

さらにエリア限定のナイスベビー便では設置・組み立てまで行い、愛情と責任をもって子育てをサポートします。

公式HP https://www.nicebaby.co.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/nicebaby_babylease/

公式Facebook：https://www.facebook.com/nicebaby.babylease

公式X ：https://x.com/nicebaby_tori3

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nicebabyjp

ベビーカーのレンタルはこちら :https://www.nicebaby.co.jp/collections/buggyナイスベビー公式サイト

[株式会社ベビーリース]

代表取締役 山崎修太郎

1971年の創業以来、ベビー用品のレンタル・販売事業を通じて、50年以上にわたりご家族に寄り添ったサービスを提供してきました。

ラインナップには、ベビーベッド、ベビーカー、ハイローチェア、チャイルドシート、抱っこ紐など、使用期間が短いからこそレンタルと相性の良いアイテムを中心に取り揃えています。

特に商品の清潔さと安全性には徹底的にこだわり、自社施設に専門のクリーニング設備とスタッフを配置し、点検・クリーニング・メンテナンスを行ったうえで、常に安心して使える状態でお届けしています。

私たちは「必要なものを、必要なときに、ちょうどよく選べる」社会の実現を目指し、レンタルという形を通じて子育ての負担を減らしより軽やかで自分らしい暮らし方をサポートしています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ベビーリース

担当者名：吉田 聡

メールアドレス：info_pr@nicebaby.co.jp