自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォーム「キレイパスコネクト byGMO」、AI経営分析機能をリリース【GMOビューティー】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOビューティー株式会社（代表取締役社長：高橋 良輔 以下、GMOビューティー）が提供する自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォーム「キレイパスコネクト byGMO」は、2026年5月14日（木）より「AI経営分析機能」の提供を開始しました。

本機能は、院長や看護師が自然言語（テキスト）で経営指標を質問するだけで、自院のデータに基づく分析結果をその場で取得できるものです。自由診療・美容クリニック向けSaaSにおけるAIを活用した自然言語型経営分析機能の実装は、国内初（※1）の取り組みとなります。

（※1）日本国内の自由診療・美容クリニック向けSaaSにおける、AIを活用した自然言語型経営分析機能として。GMOビューティー株式会社調べ（2026年4月時点）

【背景・開発の経緯】

近年、美容医療市場は急速に拡大し、データドリブンな経営への関心がこれまで以上に高まっています。「キレイパスコネクト byGMO」はこれまでも経営分析機能を提供しており、売上・再診率・流入経路といった多角的な指標をダッシュボードで可視化することで、多くのクリニックの経営判断を支えてきました。

今回、その経営分析機能にAIを組み合わせることで、活用の幅がさらに広がります。固定された画面を参照するだけでなく、院長や現場スタッフが「今知りたい数字」を自分の言葉でその場で引き出せるようになり、より柔軟で即時性の高い経営判断が可能になります。ITの専門知識がなくても、誰もが自院のデータを使いこなせる環境を実現します。

【「AI経営分析機能」の概要】

１．自然言語で経営指標をその場で取得

「流入経路別の新規来院数と売上を教えて」「施術別のLTVを高い順に出して」「今週の予約数を先週と比較して」などの質問に対して、「キレイパスコネクト byGMO」に蓄積された予約・会計データを参照し、分析結果を即座に出力します。Excelや専門知識がなくても、院長・看護師・受付スタッフの誰もが経営データを活用できます。

２．質問クリップ機能で繰り返し分析を効率化

一度行った質問と回答をクリップして保存することが可能です。次回以降はクリップから即座に再実行でき、定点観測や週次・月次の経営チェックをワンタップで行えます。

３．主な活用例

・流入経路（広告・SNS・紹介）ごとの来院率・売上の比較

・患者属性（年代・性別・施術種別）ごとのLTV・再診率の算出

・月次・週次の売上トレンドと前月・前年同期比の確認

・スタッフ別・施術別の売上構成の把握

【プライバシー・セキュリティへの取り組み】

本機能は、企業向け商用APIを採用しており、入力した内容がAIモデルの学習に利用されることはありません。また、AIがアクセスできるのはデータ定義書と数値指標のみに限定されており、患者の氏名・生年月日・連絡先などの個人情報や診療情報へのアクセスは、アーキテクチャレベルで分離・遮断しています。クリニックの経営データ活用と患者プライバシー保護を両立する安全設計としています。

【「キレイパスコネクト byGMO」について】

（URL：https://connect.kireipass.jp/(https://connect.kireipass.jp/) ）

「キレイパスコネクト byGMO」をご利用することで、予約管理・カルテ・経営分析・CRMなど、それぞれ異なるツールで管理することで煩雑になっていた業務を一括管理することができるようになります。

また、直感的に操作ができるシンプルな設計により、使い方に悩まないストレスフリーで効率的なオペレーションを実現します。さらに、クリニックの利便性向上によりロイヤルカスタマーの創出・収益最大化をサポートしてまいります。

【GMOビューティー株式会社について】

「インターネットを通じて人々の生活を笑顔で楽しいものに」をミッションに掲げ、2010年11月からクーポン共同購入サイト「くまポン byGMO」（URL：https://kumapon.jp/）を運営しています。

また、2018年11月からは「くまポン byGMO」で培った販売ノウハウを活かし、美容医療に特化したチケット購入サイト「キレイパス byGMO」（URL：https://kireipass.jp/）の運営を開始しました。さらに、2022年3月からは自由診療クリニックの院内業務を一括管理できるSaaS「キレイパスコネクト byGMO」（URL：https://connect.kireipass.jp/）の運営を開始し、患者の利便性向上と美容医療現場の業務効率化へ貢献しています。

GMOビューティーは、今後も多くの人々の生活を笑顔で楽しいものにすることを目指し、各サービスの充実に努めてまいります。

【サービスに関するお問い合わせ先】

● GMOビューティー株式会社 キレイパス事業部

TEL：03-6861-2637 FAX：03-3461-1511

E-mail：kireipass@gmo-k.jp

【GMOビューティー株式会社】 （URL：https://beauty.gmo/(https://beauty.gmo/)）

会社名 GMOビューティー株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 高橋 良輔

事業内容 ■インターネット関連事業

資本金 9,990万円

【GMOインターネットグループ株式会社】 （URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産（仮想通貨）事業

資本金 50億円

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