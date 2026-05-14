蛍原徹＆宮川大輔とのハーフラウンド対決がついに決着！『ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録』 5月16日（土）9:00スタート

吉本興業株式会社

ニューヨーク・屋敷裕政のゴルフ番組『ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録』の「#3」が、BSよしもとで5月16日（土）9:00から放送されます。

蛍原がリードする7番ホールから最終決戦へ

この番組は、ゴルフ好きの屋敷が、ゴルフを通して「人とのつながり」を広げていく“屋敷流”ゴルフバラエティーです。

今回は、蛍原徹、宮川大輔と回るハーフラウンド対決の最終回。蛍原が＋4、屋敷が＋9、宮川が＋14と、蛍原が一歩リードしている7番ホールからスタートします。宮川は「ちゃんとしたゴルフをお見せしたい。今は足を引っ張ってる」と自身のスコアを確認して、気合を入れ直します。

宮川大輔の謎ルーティンに爆笑！

そんな7番ホールのティーショットでは、まず屋敷と蛍原がフェアウェイをキープ。それを見ていた宮川は「やっぱり集中力がある」と2人を絶賛。「打つ前に『ぽっ』って、体からメラーっとした歪みみたいな何かが出ている。俺は全然出てない」と、よくわからないことを言い出し、「ぽっ」を出すためのオリジナルルーティンをつくって、屋敷と蛍原を大笑いさせます。

続く8番ホールは、この日最難関と言ってもいいほど難しいホール。グリーンをバンカーが囲い、さらに手前には池もあるというレイアウトに、一同は「これは、めちゃめちゃハード」と、焦りを隠せません。案の定、バンカー地獄にハマる人が出て、大荒れとなります。

そしてラスト9番ホール。ここまでたびたび言い合いをしてきた3人が、最大の喧嘩に！蛍原の失言を、宮川と屋敷が本気でたしなめます。

終わってみれば、屋敷が「はー、オモロ」「2人の天然素材の絡みも最高」と振り返った蛍原・宮川とのラウンド。はたして、3人はそれぞれの目標スコアをクリアできたのでしょうか。『ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録』は、BSよしもと動画配信ページにて放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。お楽しみに！

番組情報

ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：2026年5月16日（土）9:00～9:30

出演者：ニューヨーク・屋敷裕政、蛍原徹、宮川大輔

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000023931