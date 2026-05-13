スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜新武器「古代機パンドラ」登場！SP覚醒スキルをぶっ放せ！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/5/13(水)に新武器がラインナップした「古代機パンドラ確率アップ古代機鋼兵ガチャ」の販売、および「ログレス四神演義」のクエスト追加を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「ログレス四神演義」開催中！

現在開催中の「ログレス四神演義」後編に、クエストを追加しました。

EVPやイベント限定素材、ゴールデンPを集めて、中華風のアバターや限定武器アバター「パンダサンのぬいぐるみ」をゲットしよう！

[期間] 2026/5/26(火)23:59まで

■新武器登場！「古代機パンドラ確率アップ古代機鋼兵ガチャ」販売中！

「古代機パンドラ」に搭載の新実装「SP覚醒スキル」は、ビット消費量に応じて固定ダメージリミットが最大合計1兆に！

また、必殺スキルによる古代機鋼ゲージの効果変化にも注目！古代機鋼ゲージをためやすく＆ゲージ使用時の重複可能バフで魔銃を強化します。

2026/5/13(水)のメンテナンスでビット展開上限を30まで解放しているので、「パンドラ」の必殺スキル使用で効率よくゲージを使用してビットを展開し、超強力なSP覚醒スキルをぶっ放そう！

[期間] 2026/5/27(水)10:59まで

■「ジョブ別 サヴァイブ学園の魔神器＆ドレーク確率アップスペシャルガチャ」販売中！

2つの期間限定武器「サヴァイブ学園の魔神器」と「ドレーク」が確率アップ！

デスペラード/剣姫/古代機鋼兵のジョブ別ガチャで、強力な武器を手に入れよう！

[期間] 2026/5/27(水)10:59まで

■「アヌビス神の試練 Rebuild」開催中！

魔法の力でアヌビス神を打倒し、「バベルの古装-頭-」等の報酬をGETしよう！

「英雄 バベルの古装-頭-」は三式までレアランクアップすることで、古代機/魔銃のスキル威力アップやビット展開時のモーション速度上昇等が付与されます。

[期間] 2026/5/26(火)23:59まで

■「クラン大戦 ログレス王国杯2026」模擬演習スタート！

本クラン大戦は「混沌の戦域」でのクラン対抗バトル⚔

2026/5/21(木)からの本戦に向けて、事前に「模擬演習」で戦略を練るべし！

[期間] 2026/5/26(火)23:59まで

■ログインでガチャチケット100枚プレゼント！

GW記念のプレゼントとして、ゴールデンガチャチケット100枚を期間中の初回ログイン時にお贈りします。

ギフトから受け取ったら、期間限定武器「覇剣ヤマト」「霊刀マガツ」「ルシェメタル」などがラインナップしたチケットガチャへGO！

[期間] 2026/5/27(水)メンテナンスまで

■他にもキャンペーン実施中！

★チケットでいつでも挑める！「試練&宝石フィーバー！プラス」

★週替わりでリミプラメダルをゲット！「リミプラチャレンジ」

★限定武器アバターで運気アップ！？「つかめ！幸運こいのぼり」

★デイリークエストの基本報酬が2倍！「限界突破応援キャンペーン」

★ハンターさんの冒険を応援！「ゴールデンキャンペーン」

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.