WEBデザイン・システム開発、AIサービス開発を手がける株式会社WETCH(本社：静岡県浜松市、代表取締役：上田 猛)は、飲食店向けAIソムリエサービス「Smartソムリエ」の提供を2026年5月より開始しました。





本サービスは、来店されたお客様のお好みや料理、ご予算に合わせて、店舗のワインリストの中から最適な1本をAIがご提案する、SaaS型のオーダーアシスタントです。スマートフォンで二次元コードを読み取るだけで、お客様自身が24時間いつでもワインの相談・選択ができる体験を提供します。





また、単なる「ワイン検索ツール」ではなく、店舗ごとのワインリスト・接客スタイル・おすすめコメントを学習した“店舗専属AIソムリエ”として機能する点も特徴です。ワイン初心者のお客様へのやさしい提案から、料理とのペアリング提案、味わいの比較、グラスワインの案内まで、接客の幅を広げることが可能です。





サービサイト





■ サービス開発の背景

当社は2021年より、ナチュラルワイン(自然派ワイン)を専門に取り扱うECサイト「SWAILIFE WINE SHOP」を運営しております。

一般のお客様向けEC販売と飲食店様向け卸販売の両方を展開するとともに、東京都中央区東日本橋に実店舗を構え、生産者・品種・味わいに関する幅広い知見を蓄積してまいりました。

SWAILIFE WINE SHOP： https://wine.swailife.com





一方で、卸先の飲食店様より、

「スタッフ全員がワインに詳しいわけではないため、お客様への提案に苦慮している」

「ワンオペ営業時に十分なワイン接客ができない」

「グラスで開けたワインをもっと提案したい」

「メニュー作成や在庫管理に時間が取られる」

といったお声を多くいただいておりました。





そこで、ワイン業界のドメイン知識と自社のAI開発技術を組み合わせ、現場の課題をテクノロジーで解決するサービスとして「Smartソムリエ」を開発いたしました。









■「Smartソムリエ」の主な機能

1. AIによるワイン提案

お客様の好み・料理・予算をAIがヒアリングし、お店のワインリストから最適な1本をリコメンドします。

「軽めで飲みやすい赤」「酸味控えめ」「お肉料理に合うもの」「今日は少し冒険したい」など、曖昧な表現でも自然な会話形式で提案が可能です。

さらに、店舗独自のおすすめコメントや接客方針も反映できるため、“そのお店らしい提案”をAIが再現します。





2. 多言語対応AI接客

日本語だけでなく、英語・中国語・韓国語にも対応。訪日外国人のお客様に対しても、スタッフの負担を増やすことなくワイン提案を行うことができます。





3. ワイン管理ダッシュボード

ワインの登録・編集・在庫管理・おすすめ表示などを直感的に操作できます。

おすすめ表示のON／OFFや、グラス提供中ワインの優先表示なども可能で、「今売りたいワイン」をAIに反映させることができます。





4. SWAILIFE WINE SHOP( https://wine.swailife.com ) 商品自動取込

当社ECで仕入れた商品は、商品IDを入力するだけでワイン情報・画像・産地・品種・容量などを自動でメニューに登録できます。手入力の手間が不要になり、導入時の負担を大幅に軽減します。





5. 二次元コード連携

店舗で発行した二次元コードをお客様がスマートフォンで読み取ると、その店舗専用のAIソムリエがすぐにご利用いただけます。

アプリのインストールは不要で、席に二次元コードを設置するだけで簡単に導入できます。





6. 会話ログ・分析

お客様とAIの会話履歴を確認でき、人気のワインや味わい傾向の分析にも活用いただけます。

「どの価格帯がよく選ばれているか」「どんな味の要望が多いか」などを可視化することで、仕入れやメニュー改善にも役立ちます。





7. ワインメニュー自動生成(開発予定)

登録済みの商品情報から、AIがA4・B5サイズのワインメニューを自動生成。そのまま印刷して店頭メニューとして活用できる機能を現在開発中です。









■提供プラン

無料でお試しいただけるFREEプランから、機能を拡張したスタンダードプラン、フル機能のプレミアムプランまでご用意。お店の規模・運用体制に合わせて柔軟にお選びいただけます。









■今後の展望

今後は、会話履歴をもとにしたおすすめ精度の向上や、店舗ごとの人気傾向分析、販促支援機能なども順次追加予定です。

「ワインに詳しいスタッフがいないと売れない」という課題をテクノロジーで解決し、飲食店様の売上向上と顧客体験の向上を両立するサービスを目指してまいります。









【サービス概要】

サービス名： Smartソムリエ

提供開始 ： 2026年5月

対象 ： ワインを取り扱う飲食店、ワインバー、レストラン

URL ： https://wine-sommelier.jp









【会社概要】

会社名 ：株式会社WETCH

代表者 ：代表取締役 上田 猛

所在地 ：▼本社

〒430-0926 静岡県浜松市中央区砂山町328-8 アドコウビル 1F

▼東京オフィス／ワインショップ

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-3-17 Re-Know東日本橋 地下1階

事業内容：WEBデザイン・システム開発、AIサービス開発、

ナチュラルワイン専門店「SWAILIFE WINE SHOP」運営、

飲食店舗 ワインバーpacket、ワインと燗酒 Ombraを運営





運営サイト： https://www.wetch.co.jp

SWAILIFE WINE SHOP( https://wine.swailife.com )

Smartソムリエ( https://wine-sommelier.jp )