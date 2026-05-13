『BABY CARRIER ON Pittoresk』がアカチャンホンポにて5月29日（金）より販売開始！

2026年5月13日

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、LUCKY industries（ラッキーインダストリーズ、所在地：岐阜県揖斐郡池田町）が展開するベビー用品ブランド「Pittoresk（ピトレスク）」の抱っこ紐『BABY CARRIER ON Pittoresk』を2026年5月29日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売いたします。『BABY CARRIER ON Pittoresk』は、マグネットバックルを使用し、使いやすさと快適性にこだわった日本製の抱っこ紐です。





BABY CARRIER ON Pittoreskとは

「日々の抱っこを上質で心地よい時間に」

赤ちゃんとの抱っこの時間にそっと寄り添い上質な使い心地を追求しました。本商品は、赤ちゃんをしっかりと支えて安定させる「ヒップオンシート」や、抱っこ紐を装着してから赤ちゃんを乗せられるセパレートタイプであるため、はじめての方でも扱いやすい構造になっています。

商品特長

Point1 はじめてでも使いやすい構造

「ヒップオンシート」が赤ちゃんをしっかりと支えて安定させ、さらに「マグネットバックル」により片手でもスムーズに留められるため、はじめての方でも扱いやすい構造です。

Point2 赤ちゃんを守るやさしい抱き心地





新生児の頭を、やさしく包み込みながらしっかり支えます。また、しなやかな生地が赤ちゃんを心地よく支えます。

Point3 オリジナル開発の日本製メッシュ生地





Pittoresk（ピトレスク）が赤ちゃんの快適性を考えて開発した抱っこ紐専用メッシュ生地。TECMATELIA®（テクマテリア）を使用した、クッション性と耐久性に優れた日本製生地です。

Point4 赤ちゃんも快適な、通気性に優れた生地。





汗を素早く吸収し、通気性にも優れたUVカット（UPF50＋）機能付きの生地です。赤ちゃんの快適な抱っこ時間をサポートします。

商品概要







ベージュ グレージュ







ミスティブルー ダークグレー

■商品名 ：BABY CARRIER ON Pittoresk（ベビーキャリアオン ピトレスク）

■価格 ：31,000円（税込34,100円）

■カラー ：ベージュ（Beige）／ グレージュ（Greige）／ ミスティブルー（Misty blue）／ダークグレー（Dark gray）

■仕様 ：対面抱っこ／おんぶ／前向き抱っこ／チェアベルト

■対象 ：生後14日（体重3.2kg以上／身長51cm以上）～36か月（体重15kg）まで

■販売場所：アカチャンホンポ全店／アカチャンホンポオンラインショップ／LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA ラッキーベイビーストア／ラッキーベイビーストア 楽天市場店

■商品URL： https://bit.ly/4twatnI

※店舗によってはお取り寄せになる場合がございます。詳しくは店舗にお問合せください。

Pittoreskについて

LUCKY industriesが展開するブランド。ハイスペック機能素材を使用し、ファッション性を取り入れた全く新しいベビー用品を提案するブランドです。

LUCKY industriesについて

商号：ラッキー工業株式会社、通称：LUCKY industries（ラッキーインダストリーズ）。1934年岐阜で創業、日本で一番長い歴史を持つ抱っこ紐メーカー。JCCS（日本抱っこひも安全協議会）の代表幹事企業。やさしさのある技術（テクニカル）を開発することで、赤ちゃんの成長サポートやママ・パパの快適さを追求してきました。

“Amazing Life With Baby”

LUCKY industriesは、これからも抱っこ紐を通じて、もっと楽しい、新しい、赤ちゃんとのライフスタイルを提案します。 https://lucky-industries.jp/

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp