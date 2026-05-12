事業成長と組織拡大に伴い 本社オフィスを虎ノ門へ拡張移転

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、事業成長に伴う組織拡大に対応するため、本社オフィスを拡張移転いたしました。本日2026年5月12日（火）より、新オフィスでの業務を開始したことをお知らせいたします。

■ オフィス移転の背景と目的

株式会社eiicon 新オフィス

株式会社eiiconは、オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」を軸に、産官学民、規模や業種を問わずイノベーションを志すあらゆるプレイヤーの支援を行ってまいりました。 昨今の社会課題の複雑化に伴い、業界の垣根を越えた共創ニーズは一段と高まっており、当社の組織規模も急速に拡大しています。

今回の移転は、従業員の増加に対応するための「拡張」であるとともに、組織内のコミュニケーションをより円滑にすることを目的としています。あえて全メンバーが同じ空間に集えるキャパシティを確保し、対面での対話や偶発的な議論が生まれやすい環境を整えることで、支援するすべてのプレイヤーへ還元する価値の最大化を図ってまいります。

■ 月例イベント「eiicon Open BAR」の開催

新拠点の始動に合わせ、eiiconのカルチャーや思考の熱量をダイレクトに体感いただけるコミュニティイベント「eiicon Open BAR」を定期開催いたします。

初回は5月21日（木）開催。本イベントは、今後毎月、様々なテーマを軸に開催される完全招待制の交流の場です。日頃から多種多様なプロジェクトに向き合うeiiconメンバーと、社外の方がフラットに交わり、テーマに基づいた深い議論や偶発的なアイデアが生まれる場を目指します。

■移転概要

新住所 〒105-0001

東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル 2階

（東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩2分／神谷町駅 徒歩4分）

※電話番号の変更はございません

業務開始日 2026年5月12日（火）

□祝花について

本社移転に伴う祝花につきましては、祝花サービス「matomeru」にてお受けしております。

ご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

祝花サービス「matomeru」

eiiconページ（グリーンロード社）

https://matomeru-oiwai.jp/gift-receptions/eiicon2605/

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal



完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

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