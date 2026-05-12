相手に求めるビジネスマナー、「挨拶」が50.1％で最多

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（本社：新宿区新宿／代表取締役社長：椛山 亮）は、2026年3月に総合求人サイト『イーアイデム』を通じて求人に応募した会員を対象に仕事探しに関する調査を実施しましたので、結果を一部抜粋してお知らせします。

調査結果

株式会社アイデム

【ビジネスマナーで気を付けていること・求めること】

自分で気を付けていること ：「挨拶」61.6％、「時間を守る」56.0％、「話し方、聴き方」38.4％

相手に求めること ：「挨拶」50.1％、「話し方、聴き方」40.2％、「時間を守る」32.8％

【ビジネスマナーを学んでみたいタイミング】

「仕事を進める中で必要だと思ったとき」50.4％、「新しい仕事が決まったとき」33.4％、

「新しく仕事が始まったとき」29.9％

【パート・アルバイトを希望する理由】

「自分の都合のよい時間や曜日に働きたいから」57.9％、「生活との両立を図りたいから」33.5％、

「すぐに働き始めたかったから」24.9％

【正社員を希望する理由】

「将来にわたって安定して働きたいから」58.9％、「自身のキャリア（仕事経験や意識・技術等）を維持・向上したいから」41.1％、「社会保険に加入できるから」30.4％

調査結果の詳細（一部抜粋）

【回答者プロフィール】

【ビジネスマナーで気を付けていること・求めること】

自分で気を付けていること ：「挨拶」61.6％、「時間を守る」56.0％、「話し方、聴き方」38.4％

相手に求めること ：「挨拶」50.1％、「話し方、聴き方」40.2％、「時間を守る」32.8％

求人に応募した人に、ビジネスマナーで「自分で気を付けていること」と、「相手に求めること」をそれぞれきいた（最大3つ）。

「自分で気を付けていること」で最も多かったのは「挨拶」で61.6％、次いで「時間を守る」が56.0％、「話し方、聴き方」が38.4％となった。「相手に求めること」で最も多かったのは「挨拶」で50.1％、次いで「話し方、聴き方」が40.2％、「時間を守る」が32.8％となった。上位に上がった３項目については、順位は違えど同じものがあがった。

「自分で気を付けていること」のほうが「相手に求めること」よりも高くなったことは、「時間を守る」（23.2pt差）、「身なり（服装・髪色など）」（13.2pt差）があがった。外見に関わる部分は厳しい目で見られなくなってきている印象だ。一方、「相手に求めること」のほうが「自分で気を付けていること」より高くなったことは、「役職や立場といった上下関係」（12.6pt差）「年長者への敬意、年少者への配慮」（6.2pt差）があがった。立場に合った対応をしてほしいといった気持ちがあるのかもしれない。

【ビジネスマナーを学んでみたいタイミング】

「仕事を進める中で必要だと思ったとき」50.4％、「新しい仕事が決まったとき」33.4％、

「新しく仕事が始まったとき」29.9％

求人に応募した人に、ビジネスマナーを学んでみたいタイミングについてきいた（複数回答）。最も多かったのは「仕事を進める中で必要だと思ったとき」で50.4％、次いで「新しい仕事が決まったとき」が33.4％、「新しく仕事が始まったとき」29.9％となった。

希望の雇用形態別にみると、「正社員」希望の人では「パートまたはアルバイト」希望の人に比べて「誰かにビジネスマナーについて教える立場になったとき」が17.8pt、「仕事探しをしているとき」が9.0pt高くなった。誰かに指導できる知識を理解しておきたいと考える人が多いようだ。

「パートまたはアルバイト」希望の人では「正社員」希望の人に比べて「仕事を進める中で必要だと思ったとき」が4.4pt高くなった。希望者の半数以上が選んでいることから、実際に働き始めてから本人と振り返りなどを通して学ぶ機会を設けるのもよいかもしれない。

【パート・アルバイトを希望する理由】

「自分の都合のよい時間や曜日に働きたいから」57.9％、「生活との両立を図りたいから」33.5％、

「すぐに働き始めたかったから」24.9％

求人に応募した、パートまたはアルバイトを希望する人に、なぜその雇用形態を希望するのかをきいた（複数回答）。最も多かったのは「自分の都合のよい時間や曜日に働きたいから」で57.9％、次いで「生活との両立を図りたいから」が33.5％、「すぐに働き始めたかったから」が24.9％となった。

性別との関係をみると、「男性」のほうが「女性」よりも「興味のある仕事がパートまたはアルバイトでの募集だったから」が10.7pt、「一定期間で計画的に働けるから」が10.3pt、「気楽に働きたいから」が10.0pt高かった。

一方、「女性」のほうが「男性」よりも「扶養の範囲内で働きたいから」が19.6pt、「自分の都合のよい時間や曜日に働きたいから」が7.3pt高くなった。

【正社員を希望する理由】

「将来にわたって安定して働きたいから」58.9％、「自身のキャリア（仕事経験や意識・技術等）を維持・向上したいから」41.1％、「社会保険に加入できるから」30.4％

求人に応募した、正社員雇用を希望する人に、なぜ正社員を希望するのかをきいた（複数回答）。最も多かったのは「将来にわたって安定して働きたいから」が58.9％、次いで「自身のキャリア（仕事経験や意識・技術等）を維持・向上したいから」が41.1％、「社会保険に加入できるから」が30.4％となっている。

性別との関係をみると、「男性」のほうが「女性」よりも「他の雇用形態より教育制度が充実していると思うから」が16.1pt、「他の雇用形態より社会的な信用度が高いと思うから」が14.2pt、「興味のある仕事が正社員での募集だったから」が11.2pt高くなった。正社員以外の雇用形態と比較して、自分の希望する形式を見極めているようだ。

一方、「女性」のほうが「男性」よりも「将来にわたって安定して働きたいから」が15.3pt、「自身のキャリア（仕事経験や意識・技術等）を維持・向上したいから」が14.7pt、「他の雇用形態より収入が得られると思うから」が12.6pt高くなった。

調査・分析担当者のコメント

3月のアンケートでは、ビジネスマナーに関する内容をきいています。ビジネスマナーで「自分で気を付けていること」と「相手に求めること」をそれぞれきいたところ（各最大3つ）、いずれも上位には「挨拶」「時間を守る」「話し方、聴き方」があがりました。自分で気を付けている以上に、相手に求めることとして、「年長者への敬意、年少者への配慮」「役職や立場といった上下関係」があがり、お互いの立場に合った対応をしてほしいという気持ちが伺えます。

調査概要

調査対象：総合求人サイト『イーアイデム』の会員で、2026年3月1日～3月31日の期間に『イーアイデム』から求人に応募した人

調査方法：インターネット調査

調査主体：株式会社アイデム

調査期間：2026年3月2日～2026年4月5日

有効回答：341名

※調査結果は四捨五入のために合計が100％にならない場合があります