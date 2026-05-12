6月5日（金）公開の映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』タイアップとしてコラボカフェと前日譚を体験できるお化け屋敷を開催!!

株式会社HLC

東京都杉並区方南町を拠点とする株式会社HLC方南町お化け屋敷オバケン（以下オバケン）は、2026年6月20日(土)～7月6日(月)まで東京都杉並区にある常設お化け屋敷「畏怖 咽び家」（いふ むせびや）にて、6月5日（金）公開の映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』コラボ企画としての体験型イベント「NEVER after DARK×オバケン特別企画 留棲番」を開催いたします。舞台は、とある古い一軒家。しかしその家には、決して触れてはならない話が潜んでいます。

本イベントは、映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の世界観をイメージしたオリジナルのストーリーで展開され、参加者はキャストと共に古民家内で巻き起こる幽霊にまつわる前日譚を体験します。本公演はイマーシブ（没入型）×ミッションクリア型要素が含まれており、映画をご鑑賞いただいた方はもちろん、まだご鑑賞されていない方でもお楽しみいただけるイベントとなっております。

イベント公式サイトURL: https://obaken-event.wixsite.com/neverafterdarkobaken(https://obaken-event.wixsite.com/neverafterdarkobaken%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%9D%89%E4%B8%A6%E5%8C%BA%E6%96%B9%E5%8D%97%E7%94%BA%E3%82%92%E6%8B%A0%E7%82%B9%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEHLC%E6%96%B9%E5%8D%97%E7%94%BA%E3%81%8A%E5%8C%96%E3%81%91%E5%B1%8B%E6%95%B7%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%B1%E3%83%B3%EF%BC%88%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%B1%E3%83%B3%EF%BC%89%E3%81%AF%E3%80%812026%E5%B9%B46%E6%9C%8820%E6%97%A5(%E5%9C%9F)%E3%80%9C7%E6%9C%886%E6%97%A5(%E6%9C%88)%E3%81%BE%E3%81%A7%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%9D%89%E4%B8%A6%E5%8C%BA%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E5%B8%B8%E8%A8%AD%E3%81%8A%E5%8C%96%E3%81%91%E5%B1%8B%E6%95%B7%E3%80%8C%E7%95%8F%E6%80%96%20%E5%92%BD%E3%81%B3%E5%AE%B6%E3%80%8D%EF%BC%88%E3%81%84%E3%81%B5%20%E3%82%80%E3%81%9B%E3%81%B3%E3%82%84%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%80%816%E6%9C%885%E6%97%A5%EF%BC%88%E9%87%91%EF%BC%89%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%AE%E6%98%A0%E7%94%BB%E3%80%8ENever%20After%20Dark%EF%BC%8F%E3%83%8D%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%80%8F%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E4%BC%81%E7%94%BB%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BD%93%E9%A8%93%E5%9E%8B%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%8CNEVER%20after%20DARK%C3%97%E3%82%AA%E3%83%90%E3%82%B1%E3%83%B3%E7%89%B9%E5%88%A5%E4%BC%81%E7%94%BB%E3%80%80%E7%95%99%E6%A3%B2%E7%95%AA%E3%80%8D%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E8%88%9E%E5%8F%B0%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%A8%E3%81%82%E3%82%8B%E5%8F%A4%E3%81%84%E4%B8%80%E8%BB%92%E5%AE%B6%E3%80%82%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%AE%B6%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E6%B1%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A7%A6%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E8%A9%B1%E3%81%8C%E6%BD%9C%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E6%9C%AC%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AF%E3%80%81%E6%98%A0%E7%94%BB%E3%80%8ENever%20After%20Dark%EF%BC%8F%E3%83%8D%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%80%8F%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%A6%B3%E3%82%92%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%A7%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%80%85%E3%81%AF%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%A8%E5%85%B1%E3%81%AB%E5%8F%A4%E6%B0%91%E5%AE%B6%E5%86%85%E3%81%A7%E5%B7%BB%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%82%8B%E5%B9%BD%E9%9C%8A%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8F%E3%82%8B%E5%89%8D%E6%97%A5%E8%AD%9A%E3%82%92%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E6%9C%AC%E5%85%AC%E6%BC%94%E3%81%AF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%96%EF%BC%88%E6%B2%A1%E5%85%A5%E5%9E%8B%EF%BC%89%C3%97%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E5%9E%8B%E8%A6%81%E7%B4%A0%E3%81%8C%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E6%98%A0%E7%94%BB%E3%82%92%E3%81%94%E9%91%91%E8%B3%9E%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%9F%E6%96%B9%E3%81%AF%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%8D%E3%82%93%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%A0%E3%81%94%E9%91%91%E8%B3%9E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E6%96%B9%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%8A%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%BF%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%82%8B%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88URL:%20https://obaken-event.wixsite.com/neverafterdarkobaken)

映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』× オバケン「留棲番」とは

本公演はイマーシブ（没入型）×ミッションクリア型体験

映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の世界観をイメージしたオリジナルのストーリーイマーシブ体験。

キャストと共に古民家を自由に探索するホラーアトラクション。謎を解きながら物語を進めていく体験型イベントです。

実際の一軒家を使用することにより映画さながらの没入感を体験できる没入型体験イベント。

映画を知らない参加者は映画が見たくなり、見た方は実体験をリアルな世界で物語を味わうことができます。

映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』×オバケン 「留棲番」ストーリー

電柱に貼られた奇妙な張り紙を見つけた。「留守番募集！」--興味をそそられ、記された番号に連絡してみた。当日、家主を名乗る男・大倉に案内され、とある古民家を訪れる。

「このあと女性が来るけど、うまく話を合わせてほしい」そう言い残し、大倉は家をあとにする。



しばらくして現れたのは、霊媒師の一族に生まれ、数々の怪異に向き合ってきた女性・愛里。彼女はこの家に『除霊の依頼』を受けてやってきたというが、なぜか参加者たちを依頼人だと思い込んでいた。

戸惑いながらも、愛里とともに家の中を探り始めるアルバイト達。しかし、静まり返った古民家には、説明のつかない気配が確かに潜んでいた。やがて奇妙な張り紙への好奇心から始まったはずの一夜は、本物の怪異へと姿を変え、彼らを逃げ場のない異様な闇へ巻き込んでいく。

この家に隠されたものとは何か。そして愛里がたどり着く、『触れてはならない真実』とは――。

映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』×オバケン 「留棲番」イベント概要

【イベント名称】映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』×オバケン「留棲番」

【開催日】 2026年6/20(土)～7/6(月) 15日間 定休日 火曜日

【公演時間】 11:30 / 13:00 / 14:30 / 16:00 / 17:30 / 19:00

※⽕・水曜日は定休日となります。 公演 最大約80分(集合から解散まで)

【定員】 1公演最大6名

【料金】 平日 前売 6,300円(税込)/ 当日 7,000円(税込)

土日 前売 7,000円(税込)/ 当日 7,500円(税込)

当日リベンジ 5,000円(税込). ※別途チケット手数料がかかります。

【会場】お化け屋敷オバケン 畏怖 咽び家 東京都杉並区（※住所⾮公開）

【チケット発売日】 5月16日（土） 21:00よりチケットペイにて発売

【イベント公式サイト】 URL : https://obaken-event.wixsite.com/neverafterdarkobaken

【企画制作】方南町お化け屋敷 オバケン

【コラボカフェ】映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』× 呪物cafe ジュジュ

【カフェコラボ内容】

同方南町にある「呪物cafeジュジュ」では映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』のコラボカフェが開催。映画をイメージした2種のドリンクと、期間限定にて映画に使用した美術の展示が行われます。

（展示日は特設ページをご確認ください）

【コラボリンクを期間中販売中!!】

闇に灯る記憶,聞こえる気配。物語をイメージした２つのドリンク。

「闇に滲む コーラゼリーソーダ」\850（税込）

底に沈む赤が、やがて全てを染める。ブラッディソーダ。

「愛里の儀式ハーブレモン」\850（税込）

静かに始まる、祓いの支度。香り立つハーブレモンティー。

また、映画に登場した美術品の展示も予定。

（展示期間は一部期間のみになります。詳細はHPにて。）

【開催日】

2026年6月5日(金)～6月22日(月) 12日間限定

定休日：火曜・水曜 臨時休業日：6月6日（土）/6月13日（土）

【営業時間】

平日 12:00～18:00（L.O. 17:30） 土日祝 12:00～19:00（L.O. 18:30）

【開催場所】

呪物cafe ジュジュ

東京都杉並区方南2-4-27 丸ノ内線 方南町駅２番出口 徒歩5分

【2Fフロア】

“呪物”の数々を展示しております ※別途チャージ料金 600円（税込）

本カフェは、“日本初の呪物をテーマにしたカフェ”となります。

一般的な飲食店では決して味わうことのできない、“呪い”と“恐怖”に満ちた異空間をお楽しみください。ただし、くれぐれも“呪物”に直接触れないようご注意を…。

※１Fフロアは呪物展示のないカフェフロアとなります。

【呪物cafeジュジュ公式サイト】

URL : https://obaken-event.wixsite.com/cafe-joujou

映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』について

＜ストーリー＞

霊媒師一家に生まれた愛里（穂志もえか）と、ある事件によって霊となった姉・美玖（稲垣来泉）。霊と交信できる力で全国の怪事件を解決して回る姉妹のもとに「屋敷に出る男の亡霊を祓ってほしい」という依頼が舞い込む。目撃した張本人の禎子（木村多江）は愛里の仕事に興味津々だが、息子・群治（賀来賢人）は霊の存在に懐疑的。しかし屋敷では怪現象が相次ぎ、除霊の儀式を始めた愛里はさっそく亡霊に遭遇する。おぞましい見た目をし、部屋の壁に隠された“何か”を必死に探す亡霊の願いとは？ 真実のベールがはがされるにつれて浮かび上がってくる、屋敷にひそむ秘密、姉妹を縛る恐ろしい過去、亡霊の驚愕の正体。そしてついに惨劇の幕が上がる――。

映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』

2026年6月5日（金）公開

■企画・製作：SIGNAL181

■プロデューサー：賀来賢人

■脚本・監督：デイヴ・ボイル

■出演：穂志もえか 稲垣来泉 賀来賢人 吉岡睦雄 正名僕蔵 ／ 木村多江

■配給：TOHO NEXT

■公式サイト：https://neverafterdark.toho-movie.jp/

■公式X：https://x.com/N_after_D_film

■公式Instagram：https://www.instagram.com/n_after_d_film/

■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@n_after_d_film

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方南町お化け屋敷オバケンについて

「オバケン」とは、東京都方南町の閑静な住宅街で始まったお化け屋敷であり、「オバケンゾンビキャンプ」という廃キャンプ場でのイベントが最も有名。方南町にあるのお化け屋敷「畏怖 咽び家」を含む直営店舗５店舗が都内で営業中。本公演の会場となる「凶遡 咽び家」は2020年に東京港区にOPEN。また、TAITOが贈る「くらやみ遊園地」も全面プロデュースで参加しており現在新宿、名古屋、博多、広島、札幌と展開している。音声ARなどのデジタルホラーコンテンツや、スタジアム・テレビ局・遊園地などのリアルホラーイベントも多数開催されており、多くの国内外メディアに取り上げられYoutuberやSNS、TV等にて話題を呼んでいる。

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