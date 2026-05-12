「AgileWorks」と「X-point Cloud」が【ITreview Grid Award 2026 Spring】ワークフローシステム部門で最高位のLEADERを17期連続受賞

株式会社エイトレッド

ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本康広 以下、エイトレッド）が開発・提供するワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」およびクラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」は、アイティクラウド株式会社主催のアワード【ITreview Grid Award 2026 Spring】ワークフローシステム部門において満足度・認知度ともに高い証である最高位の「LEADER」を17期連続受賞しましたのでお知らせいたします。

ユーザーからの口コミや評価を元に、顧客満足度が高いIT製品を表彰する「ITreview Grid Award 2026 Spring」のワークフローシステム部門にて、エイトレッドが開発・提供するワークフローシステム「AgileWorks」およびクラウド型ワークフロー「X-point Cloud」が17期連続となるLEADERを受賞いたしました。

LEADERは、ユーザーのレビューにおいて顧客満足度が高いことに加え、認知度の高さも評価され、満足度と認知度の双方が優れた製品に贈られる名誉ある称号です。

多くのユーザーから評価いただいたことに感謝申し上げるとともに、今後も更なる満足度向上を目指して、製品開発とサービスの拡充に努めてまいります。

ITreview Grid Awardとは

アイティクラウド株式会社が開催する「ITreview Grid Award」は、国内最大級のIT製品/SaaSのレビューサイトであるITreviewのユーザーに支持された製品を四半期ごとに表彰する場で、今回は2026年3月までに掲載されたユーザーレビューをもとに対象製品が選出されています。

アワードの詳細はこちら(https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html)の専用ページもご参照ください。

「AgileWorks」と「X-point Cloud」の受賞カテゴリー

ワークフローシステム：https://www.itreview.jp/categories/workflow

「ITreview」に寄せられたユーザーからのレビュー

直感的な操作と柔軟な設定、コミュニティ活動やサポート体制をご評価いただき、高い満足度につながりました。これまでにユーザーの皆さまから投稿いただいたレビューの一部をご紹介いたします。

受賞製品の詳細について

■ワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」

「AgileWorks」は、複雑な承認フローにも対応できる標準機能と高い拡張性を併せ持つ中堅・大規模組織向けワークフローシステムです。大規模かつ複雑な組織構造を考慮した設計で、人事異動や組織改編にも素早く柔軟に対応できます。R3.0では「Web API」を実装するとともに「全文検索」や「ビジネスチャット通知」などの新機能が追加されたほか、利便性が大きく向上する「スマホアプリ」も利用可能となりました。さらに「ワークフロー統計情報の取得」が新たに可能となり、社内の申請承認業務の状況が可視化され、単なる電子化に留まらない業務効率化を推進します。お客様の企業規模やニーズに合わせてパッケージ版とクラウド版をお選びいただけます。

https://www.atled.jp/agileworks/

■クラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」

「X-point Cloud」は、直感的操作で誰にでも使いやすく、まるで紙のようなフォームだからスムーズに導入可能なクラウド型ワークフローです。ノーコード＆安心のサポート体制で現場にも運用者にもストレスなくペーパーレス化、データベース化を同時に実現。稟議をはじめとした申請承認業務の電子化だけでなく、多彩な連携機能と便利な検索・集計機能で業務をどんどん効率化し、スピーディーな経営につなげます。

https://www.atled.jp/xpoint_cloud/

【会社概要】

＜エイトレッド＞

ワークフローシステムのリーディングカンパニーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」「X-point（エクスポイント）」及び、クラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」「AgileWorksクラウド版」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計5,000社を超える企業・公共機関（特殊法人や行政、学校等）に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。

名称：株式会社エイトレッド（東証スタンダード：3969）

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者：代表取締役社長 岡本 康広

設立：2007年4月

事業内容：ワークフロープロダクトの製品開発・サポートサービス・クラウドサービス

URL：https://www.atled.jp/