「プロサッカー選手が、なぜ英語？」── 外国人選手との″コミュニケーションの壁″を経験したJリーガーが、英語スピーキング力向上アプリ『スピフル』のSNSタイアップパートナーに

株式会社ProFan

株式会社ProFan（東京都港区、代表取締役CEO：八田凌雅、以下「ProFan」）は、プロサッカー選手・下澤悠太選手が、株式会社プログリット（東京都港区、代表取締役社長：岡田祥吾）の提供するスピーキング力向上に特化した英語学習アプリ『スピフル』のプロモーション活動を2026年5月より開始したことをお知らせします。

なお本取り組みは、ProFanのマネジメントサポートのもと実施されます。

下澤悠太選手が『スピフル』のSNSタイアップパートナーに就任

■ 取り組み概要

下澤選手は自身のSNSアカウント（Instagram・X・note・Facebookなど）を通じ、スピフルを活用したリアルな英語学習の過程を発信していきます。サービスの使い方から実際の上達体験まで、等身大のユーザー目線でコンテンツを届けることを目指します。

対象サービス：英語スピーキング力向上アプリ『スピフル』（株式会社プログリット）

プロモーション選手：下澤 悠太

発信媒体：Instagram・X（旧Twitter）・note・Facebook など

開始時期：2026年5月

■ 取り組みの背景

ProFanは「アスリートが競技の枠を超えて社会と繋がり、新たな価値を発揮できる仕組みをつくる」ことを事業の軸としています。アスリートならではの挑戦精神や継続力をコンテンツに落とし込み、スポーツと社会の接点を広げる取り組みを推進しています。

下澤悠太選手は、Jリーガーとして活躍しながら、自己成長への強い意識とSNSでの積極的な情報発信で多くのファンから支持を集めてきました。「サッカー選手としてだけでなく、一人の人間として成長し続けること」を体現する同選手と、英語学習という「自分への投資」を軸に置くスピフルのコンセプトは高い親和性を持ちます。

プロアスリートのリアルな挑戦と成長のストーリーを発信することで、英語学習へのハードルを下げ、より多くの方がスピフルを体験するきっかけをつくることを目指します。

■ 下澤 悠太選手 コメント

まずはこのような機会をいただけたことに感謝申し上げます。

ピッチの上だけでなく、ピッチの外でも成長し続けることが自分のテーマです。英語はこれまで向き合いたいと思いながらも、後回しにしてきた課題のひとつでした。

過去に外国人選手とプレーした際、コミュニケーションがうまく取れないことでプレーに影響が出る場面を実感してきました。また、言語の違いが意思決定やプレーの質にどう影響するのかにも興味があります。

スピフルを通して英語に触れていく中で、そうした課題や感覚が自分の中でどう変わっていくのかを楽しみにしています。自分自身の挑戦として、正直な気持ちで発信していきます。

■ 下澤 悠太（しもざわ ゆうた）氏 プロフィール

生年月日：1997年9月4日（28歳）

出身：東京都

チーム歴：法政大学卒業後、2020年にブラウブリッツ秋田へ加入しJ3優勝に貢献。その後テゲバジャーロ宮崎、FC大阪と渡り歩き、2024シーズン終了後は両クラブとの契約を満了した。2025年、スペインリーグ挑戦を前にアキレス腱を断裂。現在はリハビリに専念しながら、海外挑戦への準備を着実に続けている。

公式Instagram：https://www.instagram.com/yuta.shimozawa/

■ 株式会社プログリット／スピフル について

会社名：株式会社プログリット

所在地：東京都港区浜松町一丁目30番5号 浜松町スクエア11階

代表者：代表取締役社長 岡田 祥吾

企業サイト：https://about.progrit.co.jp/

当リリースの該当サービス：英語スピーキング力向上アプリ『スピフル』

サービス概要：英語スピーキング力向上のためのトレーニングアプリ。「口頭英作文」で日本語を見て瞬時に英訳するインプットトレーニングと、「独り言英会話」でテーマに合わせて独り言のように英語を発話するアウトプットトレーニングを毎日30分繰り返し、AIの即時フィードバックで改善サイクルを回すことで、「言いたいことがパッと出てくる」スピーキング力の習得を支援。

サービスサイト：https://www.supiful.jp/

■ 株式会社ProFan について

会社名：株式会社ProFan

所在地：東京都港区六本木3丁目16番12号 六本木KSビル5F

代表者：代表取締役 八田 凌雅

設立：2025年11月（登記 2026年4月）

資本金：1,000,000円

事業内容：アスリートのマネジメント・プロモーション支援事業

企業サイト：https://profan.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ProFan

所在地：東京都港区六本木3丁目16番12号 六本木KSビル5F

連絡先：代表取締役：八田 凌雅

Email：ryoga.hatta@profan.co.jp

TEL：090-9190-8922