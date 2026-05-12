ファントムシータが主婦と生活社発「舞台×写真集」新IPプロジェクト第1弾アーティストに決定！
STAGE × PHOTOBOOK IP PROJECT produced by DIGVII
『LEON』『JUNON』『ar』などのメディアを製作する出版社 株式会社主婦と生活社が手がける新プロジェクト『STAGE × PHOTOBOOK IP PROJECT produced by DIGVII』が始動。本プロジェクトは、主婦と生活社の新メディアプロジェクト『DIGVII（ディグ）』が企画・プロデュースする、＜舞台＞と＜写真集＞を垂直に立ち上げ展開する、新たなIP創出プロジェクトです。
第１弾には、Adoプロデュースのガールズアイドルグループ「ファントムシータ」を迎え、2026年8月には＜写真集＞をリリース。同＜写真集＞の世界観を原作に、同年11月に朗読劇ミュージカル化。
新＜舞台＞レーベル『DIGVII STAGE（ディグステージ）』第１弾作品として、グループ初主演の舞台上演を予定しています。
出版の枠を越え、メディアとステージを横断する、出版社発の新たなIPプロジェクトが始動します。
スケジュール
2026年8月21日(金) 「ファントムシータ写真集（タイトル未定）」発売予定
2026年8月29日(土) 「発売記念イベント＠東京・浅草橋ヒューリックホール」開催予定
2026年11月12日(木)～15日(日) 「ホラーリーディングミュージカル（タイトル未定）＠東京・草月ホール」上演予定
2026年11月19日(木)～22日(日) 「ホラーリーディングミュージカル（タイトル未定）＠大阪・近鉄アート館」上演予定
詳細は公式HP(https://wondervillage.jp/doll-archive/)から順次解禁予定。各予約・チケット販売等は決まり次第お伝えします。
アートディレクション・撮影：平木希奈
SHUFU TO SEIKATSU SHA
STAGE × PHOTOBOOK IP PROJECT
Produced by DIGVII
Starring
Phantom Siita
▷PHOTOBOOK RELEASE
2026.8.21
▷RELEASE EVENT
2026.8.29
@TOKYO・Asakusabashi Hulic Hall
▷DIGVII STAGE vol.1
HORROR READING MUSICAL
2026.11.12-15
@TOKYO・Sogetsu Hall
2026.11.19-22
@OSAKA・Kintetsu Artkan
ファントムシータ
メンバー[写真左から順に]： 凛花(りんか) / 百花(もか)/ 美雨(みう) /もな
ファントムシータ（英字表記：Phantom Siita 漢字表記：怪忌蝶）
レトロホラーをコンセプトとして活動する、Adoプロデュースのアイドルグループ。歌唱・ダンス・表現を高次元で融合させたパフォーマンスを強みとし、緻密に構築された世界観と完成度の高いステージで国内外から注目を集めている。2024年には初の単独ライブを日本武道館で開催し、翌年世界ツアーを完遂。2025年7月にはメジャーデビューシングルを発売し、初の日本ツアーを開催。今夏からスタートする初の全国Zeppツアーのチケットは即完売。6月には2nd CDシングル『ホラークイーン』を発売するなど、活躍のフィールドを広げている。
新メディアプロジェクト『DIGVII』
「７人目（VII）のアイコンを発掘（DIG）する」をキーコピーに、新たな価値を提供していく『DIGVII』ブランドは、新女性誌「DIGVII」を基盤に、「WEB DIGVII」「DIGVII AUDITION」「DIGVII NEW ICON AWARD」「DIGVII FESTIVAL」などを展開。
新女性誌『DIGVII』は、常に新しい価値を掘り続ける女性たちへ向けたラグジュアリーエンタテインメントマガジン。創刊4号となる今号では、最旬のニューアイコンらが、自分らしいスタイルとビューティーを通じて、新しい価値をディグります。アイドル、俳優、アーティストら、ジャンルを越えた表現者たちの、いまだかつて見たことのない輝きをお届けします。
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