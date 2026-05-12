ファントムシータが主婦と生活社発「舞台×写真集」新IPプロジェクト第1弾アーティストに決定！

株式会社主婦と生活社

STAGE × PHOTOBOOK IP PROJECT produced by DIGVII

『LEON』『JUNON』『ar』などのメディアを製作する出版社 株式会社主婦と生活社が手がける新プロジェクト『STAGE × PHOTOBOOK IP PROJECT produced by DIGVII』が始動。本プロジェクトは、主婦と生活社の新メディアプロジェクト『DIGVII（ディグ）』が企画・プロデュースする、＜舞台＞と＜写真集＞を垂直に立ち上げ展開する、新たなIP創出プロジェクトです。

第１弾には、Adoプロデュースのガールズアイドルグループ「ファントムシータ」を迎え、2026年8月には＜写真集＞をリリース。同＜写真集＞の世界観を原作に、同年11月に朗読劇ミュージカル化。

新＜舞台＞レーベル『DIGVII STAGE（ディグステージ）』第１弾作品として、グループ初主演の舞台上演を予定しています。

出版の枠を越え、メディアとステージを横断する、出版社発の新たなIPプロジェクトが始動します。

スケジュール

2026年8月21日(金) 「ファントムシータ写真集（タイトル未定）」発売予定

2026年8月29日(土) 「発売記念イベント＠東京・浅草橋ヒューリックホール」開催予定

2026年11月12日(木)～15日(日) 「ホラーリーディングミュージカル（タイトル未定）＠東京・草月ホール」上演予定

2026年11月19日(木)～22日(日) 「ホラーリーディングミュージカル（タイトル未定）＠大阪・近鉄アート館」上演予定

詳細は公式HP(https://wondervillage.jp/doll-archive/)から順次解禁予定。各予約・チケット販売等は決まり次第お伝えします。

アートディレクション・撮影：平木希奈

SHUFU TO SEIKATSU SHA

STAGE × PHOTOBOOK IP PROJECT

Produced by DIGVII

Starring

Phantom Siita

▷PHOTOBOOK RELEASE

2026.8.21

▷RELEASE EVENT

2026.8.29

@TOKYO・Asakusabashi Hulic Hall



▷DIGVII STAGE vol.1

HORROR READING MUSICAL



2026.11.12-15

@TOKYO・Sogetsu Hall

2026.11.19-22

@OSAKA・Kintetsu Artkan

ファントムシータ

メンバー[写真左から順に]： 凛花(りんか) / 百花(もか)/ 美雨(みう) /もな

ファントムシータ（英字表記：Phantom Siita 漢字表記：怪忌蝶）

レトロホラーをコンセプトとして活動する、Adoプロデュースのアイドルグループ。歌唱・ダンス・表現を高次元で融合させたパフォーマンスを強みとし、緻密に構築された世界観と完成度の高いステージで国内外から注目を集めている。2024年には初の単独ライブを日本武道館で開催し、翌年世界ツアーを完遂。2025年7月にはメジャーデビューシングルを発売し、初の日本ツアーを開催。今夏からスタートする初の全国Zeppツアーのチケットは即完売。6月には2nd CDシングル『ホラークイーン』を発売するなど、活躍のフィールドを広げている。

新メディアプロジェクト『DIGVII』

「７人目（VII）のアイコンを発掘（DIG）する」をキーコピーに、新たな価値を提供していく『DIGVII』ブランドは、新女性誌「DIGVII」を基盤に、「WEB DIGVII」「DIGVII AUDITION」「DIGVII NEW ICON AWARD」「DIGVII FESTIVAL」などを展開。

新女性誌『DIGVII』は、常に新しい価値を掘り続ける女性たちへ向けたラグジュアリーエンタテインメントマガジン。創刊4号となる今号では、最旬のニューアイコンらが、自分らしいスタイルとビューティーを通じて、新しい価値をディグります。アイドル、俳優、アーティストら、ジャンルを越えた表現者たちの、いまだかつて見たことのない輝きをお届けします。

DIGVII創刊4号は好評発売中→ https://amzn.asia/d/00h2AsRv