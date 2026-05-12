累計資金調達471億円超、関西最大級の支援実績を誇る『OIHスタートアップアクセラレーションプログラム（OSAP）』が第21期参加企業の募集を開始！

公益財団法人大阪産業局

https://www.innovation-osaka.jp/acceleration/program.html

公益財団法人大阪産業局が運営する「OIHスタートアップアクセラレーションプログラム（OSAP）」は、2022年のリニューアル以降、ミドル・レイター期の輩出を加速させるべく、アーリー期特有の課題解決に特化した伴走支援を展開しています。

本プログラムは、PMF（Product Market Fit）達成前後の事業拡大と急成長をめざすスタートアップを対象としており、第21期の実施決定に伴い、全国から参加者を募集します。

参加者は、2026年6月下旬から約4か月間にわたり、経験豊富な起業家やベンチャーキャピタル（VC）、大企業等からのメンタリングを通じて、事業成長の加速（アクセラレーション）をめざします。

【本プログラムの主な支援内容】

アーリー期からミドル期への移行時に直面する「事業拡大の壁」や「資金調達の壁」を打破するためのメニューを提供します。

【OIHスタートアップアクセラレーションプログラム（OSAP）】

第21期プログラム 募集概要

- 採用・組織設計（HR）スタートアップのCHRO（Chief Human Resource Officer：最高人事責任者）や、採用コンサルティング経験も豊富な事務局メンバーによる、採用・組織に纏わる実務の伴走支援を行います。- 販路拡大（事業開発・営業）日本を代表するスタートアップで活躍されている営業責任者等による営業成果の最大化に向けたメンタリングや、 大阪に本社を構える顧客候補の紹介、成約率の向上をめざした提案資料のブラッシュアップなどを行います。- Exit・資本政策次ラウンドの資金調達に向けた「勝てるエクイティストーリー」の磨き上げや、M&Aを含む多様な出口戦略の構築を専門家が多角的に支援します。※支援は主にオンラインで実施しますが、合宿等の一部イベントはオフライン開催を予定しています。

■応募資格（下記要件の全てを満たすスタートアップであること）

（1）製品やサービス等を有している

（2）PMF（Product Market Fit）達成またはPMFを達成する見込みがある

（3）アーリー期（概ね数年以内のIPOまたはM&Aをめざしている）

（4）次期ラウンドの調達を見越した成長を希望する

※大阪市外の企業も参加可能。産業分野不問。

■募集期限

2026年6月10日（水）17時00分まで

■選考結果

OIHスタートアップアクセラレーションプログラム（OSAP）ホームページにて

後日、お知らせします。

https://www.innovation-osaka.jp/acceleration/

■OSAP実施スケジュール（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90165/table/186_1_532335b0024f813c39f246acd6e5155f.jpg?v=202605120451 ]



■詳細および申込

OIHスタートアップアクセラレーションプログラム（OSAP）ホームページにおいて

募集要項等を掲載し、申し込みを受け付けます。

https://www.innovation-osaka.jp/acceleration/program.html

■主催

公益財団法人大阪産業局

■共催

大阪市

■運営

フォースタートアップス株式会社

■協力

大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム