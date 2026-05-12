東宝ハウスライフソリューションズグループ、商業・文化施設と良好な住環境が調和する名古屋エリアの不動産を扱う「株式会社東宝ハウス名古屋城東」をオープン！

株式会社東宝ハウスホールディングス

株式会社東宝ハウスホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐井川稔）は、2026年4月23日に株式会社東宝ハウス名古屋城東をオープンいたしました。

名古屋市東区をはじめとする当エリアは、充実した都市機能と、古くからの歴史や文化、憩いの空間が共存し、高い利便性と良好な住環境を求める方にとって大変注目度の高い地域です。東宝ハウスライフソリューションズグループが培ってきた不動産仲介・コンサルティングのノウハウを活かし、名古屋エリアならではの価値を最大限に引き出すご提案を行ってまいります。

▼ライフスタイルに合わせた豊かな暮らしをサポート

名古屋エリアは、複数路線の利用が可能な交通利便性を誇りながら、周辺には大型商業施設やスポーツ・文化施設などが充実しています。オンとオフのバランスが取れたライフスタイルを実現できる魅力的な街であり、子育て世代のファミリー層から、利便性を活かしてアクティブに活動したい方まで、多様なニーズに合わせた物件のご紹介や資金計画サポートを行います。

▼東宝ハウスライフソリューションズグループの強みとお客様への想い

東宝ハウスライフソリューションズグループは、数多くの取引実績と専門人材を有し、長年にわたる不動産仲介・売買コンサルティングで培われたノウハウが強みです。新拠点となる株式会社東宝ハウス名古屋城東では、名古屋を中心とした愛知エリアの情報収集力・ネットワークをより一層強化すると同時に、東宝ハウスライフソリューションズグループ全体のバックアップ体制をフル活用することで、不動産お引き渡し後の「住まうコト」までサポートする万全のサービスを提供いたします。

▼新たな選択肢としての“名古屋エリア暮らし”をより豊かに

名古屋エリアは、中心部の高い利便性を享受しながらも、少し足を延ばせば落ち着いた住宅街や公園が広がり、日常の住まいや子育て環境として非常にバランスの取れた絶好の場所です。こうした住環境への関心は今後も高まり続けると予想される中、東宝ハウス名古屋城東では、物件や周辺環境だけでなく、休日のお出かけスポットや地域コミュニティとの関わり方など、暮らし全般にわたる情報を総合的にご案内してまいります。

▼株式会社東宝ハウス名古屋城東について

・HP： https://www.toho-nagoya.co.jp/

・所在地： 愛知県名古屋市東区矢田5-7-75 名成ビルディング1階

・代表取締役： 山口智之

・店長： 津田宗広

・事業内容： 総合不動産業（主に不動産仲介）

・特徴： 東宝ハウスライフソリューションズグループの一員として、名古屋市内を中心としたエリアに特化したサービスを展開。グループ全体の豊富な実績・ノウハウを融合し、多様化するライフスタイルに合わせた住まいを提案

▼東宝ハウスライフソリューションズグループ（略称：TLSグループ）について

不動産仲介業を行う27社の営業会社とアフターサポート専門の株式会社東宝ハウスNEXT、銀行代理業を担う株式会社東宝ハウスフィナンシャルを展開している企業グループです。不動産の引き渡しだけで終わらず、「入居がスタート」とし、入居後の暮らしに寄り添い、住まいや暮らしに関わる様々なソリューションを提供しています。

「住まいのもっと先へ」。お客様を最優先とするUserFirstの姿勢をもち、お客様のUserHappinessを叶えます。そして、働く仲間のMemberHappinessも実現します。

<経営理念>

「住まい」を通じて、

ひとつでも多くの幸せな人生を

世の中に増やし続けていくために、

私たちは本気で努力する。

そして、私たちも幸せになる。

<ビジョン>

顧客感動度NO.1企業

期待を超える「満足」。

想像を超える「安心」。

そして、それは「感動」になる。

【本件に関するお問い合わせ】

・名称： 株式会社東宝ハウスホールディングス

・所在地： 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル29階

・代表者： 代表取締役 佐井川稔

・主な事業内容： 不動産経営コンサルタント業、総合経理代行業、システムインテグレーション業

・担当窓口： 広報 一元貴輝

・TEL： 03-6302-0040

・E-mail： hitomoto@thg.ne.jp

・URL： http://thg.ne.jp/