6月14日（日）千葉ロッテマリーンズVS横浜DeNAベイスターズ戦　冠協賛試合「ガーラプレミアムデー」開催のお知らせ

株式会社FJネクストホールディングス

株式会社ＦＪネクストホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：肥田恵輔、証券コード：8935）の100％子会社である、株式会社FJネクスト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：肥田幸春）は2026年6月14日(日)にZOZOマリンスタジアムで行われる「千葉ロッテマリーンズVS横浜DeNAベイスターズ」の試合を冠協賛し、「ガーラプレミアムデー」として開催します。

当日は、ご来場いただいたファンの皆様にお楽しみいただけるプロモーションを実施する予定です。

千葉ロッテマリーンズ ロゴ株式会社ＦＪネクスト ロゴ

【試合概要】

■冠 名 ＦＪネクスト presents ガーラプレミアムデー

冠名 ＦＪネクスト presents ガーラプレミアムデー

■開催日時 2026年6月14日（日） 14：00試合開始（12：00開場）

■会 場 ZOZOマリンスタジアム(千葉県千葉市美浜区美浜1)

■対戦相手 横浜DeNAベイスターズ

■実施内容 球場正面特設ブースにて、当日の観戦チケットをお持ちの方を対象にアンケートにご回答いただいた方に千葉ロッテマリーンズ選手のサイン入りグッズや監督への花束贈呈式の参加権が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

◆株式会社ＦＪネクストホールディングス （プライム市場：8935）

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

代 表：代表取締役社長 肥田 恵輔

設 立：1980年7月

資本金：27億7,440万円

事業内容：グループ会社の経営管理、不動産特定共同事業、不動産の売買・賃貸

◆株式会社ＦＪネクスト

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

代 表：代表取締役社長 肥田 幸春

設 立：2021年4月

資本金：2億円

事業内容：ガーラマンションシリーズの企画開発、不動産の売買・仲介・賃貸

【本件に関する報道関係からのお問合せ先】

株式会社FJネクストホールディングス 経営戦略室

TEL:03-6733-7711

公式HP：https://www.fjnext-hd.co.jp/