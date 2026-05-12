DEAとLobbyAI、2026年11月の「防災庁」発足を視野に、官民連携を加速する社会実装モデルの構築で提携

LobbyAI株式会社

社会課題解決ゲームを展開する株式会社DEA（以下、DEA）と、政策・自治体アプローチを支援する政策DXスタートアップのLobbyAI株式会社（以下、LobbyAI）は、ゲーミフィケーションと政策ロビー活動を融合させた、新たな社会課題解決モデルの構築に向けた業務提携を開始いたしました。

政府による「防災庁」の設置（2026年11月予定）に向け、地方自治体での防災対策が急務となる中、市民が楽しみながら参加する「現場実装」と、自治体の意思決定に最適化した「政策接続」を両立。防災・インフラ点検領域を起点に、全国の自治体への迅速な社会実装を推進します。

■背景「ロビー活動元年」に求められる、実効性のある官民共創

2026年、日本におけるロビー活動の透明化と戦略化が進む中、企業の優れたソリューションをいかに自治体の予算や計画に組み込むかが、社会課題解決の鍵を握ると言っても過言ではありません。

課題

DEAが推進する「PicTree（ピクトレ）」や「防災チャンピオンシップ」は、市民を巻き込む大きな成果を上げていますが、各自治体の予算編成サイクルや特定地域の優先課題に合わせた「政策的な提案」が、さらなる拡大の鍵となっていました。

解決策

LobbyAIのAIを用いた行政・議会データ分析プラットフォームを活用。自治体の総合計画や防災計画を構造的に解析し、DEAのソリューションが最も必要とされるタイミングと窓口を特定。単発の施策で終わらせず、自治体の長期計画と同期していくことで、 回数を重ねるごとに住民参加を高める”持続可能なスキーム”へと進化させます。

具体的な連携内容

「防災チャンピオンシップ2026」の全国自治体への政策展開支援

DEAが始動させた、避難拠点の可視化等を推進する「ピクトレ 防災チャンピオンシップ2026」において、LobbyAIが全国自治体の防災計画や予算情報を分析。導入の親和性が高い自治体への戦略的なアプローチを支援します。



「政策トレンド × ユーザー行動」のデータ共創

LobbyAIが解析する「国の政策方針・地方議会のトレンド」と、DEAのゲームを通じて得られる「市民の行動データ」を掛け合わせ。これにより、自治体が抱える潜在的な課題（特定のインフラ老朽化や避難所の認知不足など）を可視化し、科学的根拠に基づいた官民連携の提案を可能にします。

持続可能な社会実装OSの確立

市民の行動変容を促すデジタル参加基盤を、自治体の意思決定プロセスに接続するための設計・構築を共同で推進します。

期待される効果

・防災庁設立を見据えた社会課題解決プロジェクトの導入スピード向上



・防災領域における自治体との連携精度および意思決定接続力の向上



・市民参加データを活用した、防災施策の継続的な事業化モデルの構築



特に、防災庁設立後の政策推進環境を見据え、自治体の意思決定プロセスに適合した社会実装モデルの確立と、全国規模での横展開が期待されます。

■コメント

株式会社Digital Entertainment Asset 代表取締役社長 山田耕三氏

「ゲーミフィケーションを通じて市民の行動を促し、防災領域をはじめとした社会課題を解決する当社の取り組みにおいて、政策や自治体へのアプローチは不可欠です。本連携により、防災庁設立の動きを見据えた形で、より実効性のある社会実装を推進できると考えています。」



LobbyAI株式会社 代表取締役社長 高橋京太郎

「防災庁の設立により、防災分野における政策・予算の流れは大きく変化していくと考えています。DEA様との連携を通じて、市民の行動変容を起点に、自治体の意思決定、さらには国の政策動向へと接続するモデルを構築してまいります。」

■今後の展開

両社は、防災領域を中核テーマとし、防災庁設立に向けた政策動向を踏まえながら、

・防災分野における実証プロジェクトの全国的な拡大

・国および自治体の防災政策との連携強化

・企業・自治体と連携した防災ソリューションの共同開発

を推進してまいります。

また、防災領域で確立した社会実装モデルを基盤に、インフラ、地域活性化、環境領域への展開も視野に入れてまいります。

■会社概要

株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）｜https://dea.sg/

DEAは、ゲーミフィケーションを活用し、独自暗号資産「DEP」を軸とした経済圏の構築を基盤に、市民参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」をはじめとする社会課題解決ゲームを展開しています。

2018年8月にシンガポールで創業し、2026年1月より日本法人「株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）」として、人々が楽しみながら社会課題に参加し、その行動や貢献が価値として循環する仕組みの実現に取り組んでいます。

また、社会課題解決型ゲームの実証・実装を目的とした組織「DEA LABO」を設置し、行政・企業・研究機関などと連携した取り組みも推進しています。

吉田 直人と山田 耕三の2人は、3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームやウェブテレビ番組の制作、NFTゲーム分野での知見など、数十年にわたる経験を背景に、チーム全体を牽引しています。

代表者： 吉田 直人 山田 耕三

所在地： 東京都港区西新橋1丁目6-11 西新橋光和ビル2F

設 立： 2026年1月

創 業： 2018年8月

事業内容：課題解決ゲーム事業



LobbyAI株式会社｜https://lobbyai.co.jp/

LobbyAIは、政策・自治体アプローチを支援するSaaSおよび伴走支援を提供する政策DXスタートアップです。AIによる行政・議会データ分析プラットフォームを通じて、企業の社会課題解決ソリューションを政策プロセスへ接続する取り組みを推進しています。

代表者：高橋京太郎

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目14－14 第35興和ビル417

設立：2025年1月

事業内容：AIを活用した政策・議会データ分析プラットフォームの開発・提供