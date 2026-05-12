『いたずらぐまのグルーミー』からメタルチャームがカプセルトイに登場！シリコンリング＆カニカン付きで色んな場所に取りつけられる！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「いたずらぐまのグルーミー メタルチャーム」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年5月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
”ちょっぴり凶暴×可愛い”魅力で、人気沸騰中の『いたずらぐまのグルーミー』から、メタルチャームがカプセルトイに登場！
カニカン＆シリコンリング付きなので、ポーチにはもちろん、ペットボトルや傘など色々な場所に付けることができます。
重厚感あるメタル素材なので、お手持ちのチェーンと組み合わせて、ネックレスやブレスレットなどのアクセサリーとして楽しむのもおすすめです！
いつでもどこでも、グルーミーと一緒にお出かけしちゃおう！
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
グルーミーA
グルーミーB
グルーミーC
グルーミーD
グルーミーE
【商品情報】
●商品名：いたずらぐまのグルーミー メタルチャーム
●発売日：2026年4月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全5種
・グルーミーA
・グルーミーB
・グルーミーC
・グルーミーD
・グルーミーE
●商品素材：亜鉛合金、シリコーン、銅、鉄
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年5月現在のものです。
『いたずらぐまのグルーミー』について
グルーミーはピティーくんの飼いぐま。
いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。
くまと暮らすってたいへんだね。
今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの
共存を試みるのでした。
(C)MORI CHACK
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp