神経学的モニタリング機器産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
神経学的モニタリング機器世界総市場規模
神経学的モニタリング機器は、脳や脊髄、末梢神経の機能を手術中や診療中に継続的に評価し、神経損傷の予防や早期発見を支援する医療機器です。脳波、誘発電位、筋電図などの生体信号をリアルタイムで計測し、神経伝導や反応の変化を可視化します。特に脳神経外科、脊椎外科、整形外科などで重要性が高く、術中の安全性向上と術後合併症の低減に寄与します。
図. 神経学的モニタリング機器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349011/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349011/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル神経学的モニタリング機器市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の5367百万米ドルから2032年には7452百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.6%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル神経学的モニタリング機器市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、神経疾患および脳神経外科手術の増加
高齢化の進行に伴い、脳血管障害、脊椎疾患、てんかん、パーキンソン病などの神経系疾患が増加しています。これにより、診断精度の向上や術中安全性の確保に対する需要が高まり、神経学的モニタリング機器の導入が拡大しています。特に脳神経外科や脊椎手術では、神経機能の変化をリアルタイムで把握する必要があるため、市場成長の重要な推進力となっています。
2、術中合併症の低減と患者安全への意識向上
医療現場では、手術中の神経損傷を未然に防ぐことが強く求められています。神経学的モニタリング機器は、脳波、誘発電位、筋電図などを通じて神経機能の異常を早期に検知できるため、医師が迅速に対応しやすくなります。こうした機能は術後の後遺症リスクを下げるうえで有効であり、患者安全を重視する医療機関の投資を後押ししています。
3、医療インフラ整備と病院の設備投資拡大
新興国を中心に医療インフラの整備が進み、総合病院や専門医療施設で高度診療機器の導入が活発化しています。神経学的モニタリング機器は、手術室や集中治療室における重要設備として位置づけられ、病院の競争力向上にもつながります。そのため、設備更新や新規導入の需要が継続的に発生し、市場拡大を支えています。
今後の発展チャンス
1、低侵襲手術の普及による活用範囲の拡大
低侵襲手術や精密外科の普及により、術中に神経機能を高精度で確認する必要性が高まっています。神経学的モニタリング機器は、手術中の微細な変化を捉え、医師の判断を支援できるため、脳神経外科や脊椎外科だけでなく、整形外科や耳鼻咽喉科などへの応用拡大が期待されます。今後は、より多様な手術領域で標準的な補助技術として定着する可能性があります。
2、AI・デジタル技術との融合による高付加価値化
人工知能やデータ解析技術の進歩により、神経学的モニタリング機器は単なる計測装置から、予測・解析機能を備えた高度な診断支援ツールへと進化する可能性があります。信号の自動判定や異常兆候の早期検出が可能になれば、医療従事者の負担軽減と判断精度の向上が期待されます。こうしたデジタル化は、神経学的モニタリング機器の市場価値を大きく高める要因になります。
3、医療インフラ整備と新興国市場の成長
神経学的モニタリング機器は、脳や脊髄、末梢神経の機能を手術中や診療中に継続的に評価し、神経損傷の予防や早期発見を支援する医療機器です。脳波、誘発電位、筋電図などの生体信号をリアルタイムで計測し、神経伝導や反応の変化を可視化します。特に脳神経外科、脊椎外科、整形外科などで重要性が高く、術中の安全性向上と術後合併症の低減に寄与します。
図. 神経学的モニタリング機器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349011/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349011/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル神経学的モニタリング機器市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の5367百万米ドルから2032年には7452百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.6%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル神経学的モニタリング機器市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、神経疾患および脳神経外科手術の増加
高齢化の進行に伴い、脳血管障害、脊椎疾患、てんかん、パーキンソン病などの神経系疾患が増加しています。これにより、診断精度の向上や術中安全性の確保に対する需要が高まり、神経学的モニタリング機器の導入が拡大しています。特に脳神経外科や脊椎手術では、神経機能の変化をリアルタイムで把握する必要があるため、市場成長の重要な推進力となっています。
2、術中合併症の低減と患者安全への意識向上
医療現場では、手術中の神経損傷を未然に防ぐことが強く求められています。神経学的モニタリング機器は、脳波、誘発電位、筋電図などを通じて神経機能の異常を早期に検知できるため、医師が迅速に対応しやすくなります。こうした機能は術後の後遺症リスクを下げるうえで有効であり、患者安全を重視する医療機関の投資を後押ししています。
3、医療インフラ整備と病院の設備投資拡大
新興国を中心に医療インフラの整備が進み、総合病院や専門医療施設で高度診療機器の導入が活発化しています。神経学的モニタリング機器は、手術室や集中治療室における重要設備として位置づけられ、病院の競争力向上にもつながります。そのため、設備更新や新規導入の需要が継続的に発生し、市場拡大を支えています。
今後の発展チャンス
1、低侵襲手術の普及による活用範囲の拡大
低侵襲手術や精密外科の普及により、術中に神経機能を高精度で確認する必要性が高まっています。神経学的モニタリング機器は、手術中の微細な変化を捉え、医師の判断を支援できるため、脳神経外科や脊椎外科だけでなく、整形外科や耳鼻咽喉科などへの応用拡大が期待されます。今後は、より多様な手術領域で標準的な補助技術として定着する可能性があります。
2、AI・デジタル技術との融合による高付加価値化
人工知能やデータ解析技術の進歩により、神経学的モニタリング機器は単なる計測装置から、予測・解析機能を備えた高度な診断支援ツールへと進化する可能性があります。信号の自動判定や異常兆候の早期検出が可能になれば、医療従事者の負担軽減と判断精度の向上が期待されます。こうしたデジタル化は、神経学的モニタリング機器の市場価値を大きく高める要因になります。
3、医療インフラ整備と新興国市場の成長