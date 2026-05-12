NDIRガスセンサ市場、2032年に1595百万米ドルへ CAGR7.5%で成長予測
NDIRガスセンサとは
NDIRガスセンサ（Non-Dispersive Infrared Gas Sensor）は、ガス分子の赤外線吸収特性を利用して濃度を算出する非分散型赤外線センサである。基本構造は赤外線光源と受光センサで構成され、測定チューブ内に照射された赤外線の吸収差を基にガス濃度を導出する。
近年ではCO?モニタリング需要の急増に伴い、CO?センサの高精度化が進展している一方、CH?・CO・冷媒ガス・SF6など多成分検出への拡張も加速している。近6か月では欧州の産業排出規制強化を背景に、ppmレベル高精度検出ニーズが約12～15%上昇したとされ、センサの低ドリフト化・長寿命化が主要開発テーマとなっている。
環境規制強化、産業安全基準の高度化、さらには脱炭素化政策の進展により、NDIRガスセンサは単なる検知部品から、環境モニタリング・産業安全・スマートインフラを支える基盤センシング技術へと位置付けが変化している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349016/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349016/images/bodyimage2】
図. NDIRガスセンサの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「NDIRガスセンサ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、NDIRガスセンサの世界市場は、2025年に968百万米ドルと推定され、2026年には1033百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5%で推移し、2032年には1595百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 市場構造と競争環境（NDIRガスセンサ産業）
NDIRガスセンサ市場は高い技術集中型構造を持ち、Amphenol Advanced Sensors、Senseair（旭化成グループ）、Murata、Sensirion、MKS Instruments、Vaisala、Teledyne API、Honeywell、ELT SENSOR、E+Eなどが主要企業として市場を主導している。
上位企業はアルゴリズム補正技術、光学フィルタ設計、MEMS統合技術により差別化を進めており、特に欧州勢は環境規制対応型センサで優位性を維持している。2025年時点では上位10社で市場の約60%以上を占める寡占構造が継続している。
■ 産業構造とアプリケーション拡張
NDIRガスセンサの産業チェーンは、光学材料・赤外線光源・半導体検出素子といった上流部材に依存し、中流ではセンサモジュール化および校正アルゴリズム統合が進展している。下流では多様な産業用途へ展開している。
主な用途は以下の通りである：
?産業安全（ガス漏洩検知・作業環境監視）
?環境保護（温室効果ガス排出監視）
?医療機器（呼吸ガス分析）
?住宅・商業施設（室内空気質管理）
?電力産業（変電設備監視）
?自動車・研究機関（排ガス分析・実験用途）
特に産業安全分野は最大用途セグメントであり、全体需要の約30%以上を占める構造が維持されている。
■ 技術トレンドとAI統合型センサ進化
近年のNDIRガスセンサ技術は、単純検出からAI補正・データ統合型センシングへと進化している。クロスセンシティビティ（交差感度）問題に対しては、スペクトル解析アルゴリズムや機械学習補正モデルの導入が進展している。
さらに、IoTプラットフォームとの統合により、リアルタイム環境モニタリングネットワークが構築されつつある。特にスマートビルディング領域では、CO?濃度に基づく空調制御最適化によりエネルギー消費を10～20%削減した事例も報告されている。
NDIRガスセンサ（Non-Dispersive Infrared Gas Sensor）は、ガス分子の赤外線吸収特性を利用して濃度を算出する非分散型赤外線センサである。基本構造は赤外線光源と受光センサで構成され、測定チューブ内に照射された赤外線の吸収差を基にガス濃度を導出する。
近年ではCO?モニタリング需要の急増に伴い、CO?センサの高精度化が進展している一方、CH?・CO・冷媒ガス・SF6など多成分検出への拡張も加速している。近6か月では欧州の産業排出規制強化を背景に、ppmレベル高精度検出ニーズが約12～15%上昇したとされ、センサの低ドリフト化・長寿命化が主要開発テーマとなっている。
環境規制強化、産業安全基準の高度化、さらには脱炭素化政策の進展により、NDIRガスセンサは単なる検知部品から、環境モニタリング・産業安全・スマートインフラを支える基盤センシング技術へと位置付けが変化している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349016/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349016/images/bodyimage2】
図. NDIRガスセンサの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「NDIRガスセンサ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、NDIRガスセンサの世界市場は、2025年に968百万米ドルと推定され、2026年には1033百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5%で推移し、2032年には1595百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 市場構造と競争環境（NDIRガスセンサ産業）
NDIRガスセンサ市場は高い技術集中型構造を持ち、Amphenol Advanced Sensors、Senseair（旭化成グループ）、Murata、Sensirion、MKS Instruments、Vaisala、Teledyne API、Honeywell、ELT SENSOR、E+Eなどが主要企業として市場を主導している。
上位企業はアルゴリズム補正技術、光学フィルタ設計、MEMS統合技術により差別化を進めており、特に欧州勢は環境規制対応型センサで優位性を維持している。2025年時点では上位10社で市場の約60%以上を占める寡占構造が継続している。
■ 産業構造とアプリケーション拡張
NDIRガスセンサの産業チェーンは、光学材料・赤外線光源・半導体検出素子といった上流部材に依存し、中流ではセンサモジュール化および校正アルゴリズム統合が進展している。下流では多様な産業用途へ展開している。
主な用途は以下の通りである：
?産業安全（ガス漏洩検知・作業環境監視）
?環境保護（温室効果ガス排出監視）
?医療機器（呼吸ガス分析）
?住宅・商業施設（室内空気質管理）
?電力産業（変電設備監視）
?自動車・研究機関（排ガス分析・実験用途）
特に産業安全分野は最大用途セグメントであり、全体需要の約30%以上を占める構造が維持されている。
■ 技術トレンドとAI統合型センサ進化
近年のNDIRガスセンサ技術は、単純検出からAI補正・データ統合型センシングへと進化している。クロスセンシティビティ（交差感度）問題に対しては、スペクトル解析アルゴリズムや機械学習補正モデルの導入が進展している。
さらに、IoTプラットフォームとの統合により、リアルタイム環境モニタリングネットワークが構築されつつある。特にスマートビルディング領域では、CO?濃度に基づく空調制御最適化によりエネルギー消費を10～20%削減した事例も報告されている。