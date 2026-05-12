【東京都足立区】500名超の表現者が商店街の軒先でパフォーマンス！　5/24(日)『千住・人情芸術祭 1DAYパフォーマンス表現街』開催

千住宿で繰り広げられる1日限りの表現祭

足立区

江戸四宿最大の宿場町として栄え、人びとの交流と文化が根付いてきた千住宿（せんじゅじゅく）商店街ほんちょうゾーン（旧・日光街道）を舞台に開催されるアートイベント。店舗前のスペースなど約20カ所で、歌や演奏、ダンスにお笑いなど多彩なジャンルのパフォーマンスが同時多発的に繰り広げられます。

6回目となる今年は、足立区内外から公募で集まった過去最多となる約90組のパフォーマーが参加。10歳未満の子どもから80代まで、幅広い世代の方が表現を披露します。

【日時】：2026年5月24日(日) 13時～17時

※雨天時会場変更、荒天中止

【会場】：千住宿商店街ほんちょうゾーン(東京都足立区千住二丁目周辺)

※当日のタイムスケジュール等の詳細は公式ウェブサイト（https://aaa-senju.com/hyogengai）にてお知らせしています。

※内容は変更になる場合があります。

ゲストアーティスト・佐藤悠氏による参加型「おみくじ」企画も

今年はゲストアーティストとして、新潟で行われている大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレや瀬戸内国際芸術祭などにも出演している、現代アーティスト佐藤悠（さとうゆう）氏を迎えて、１DAYパフォーマンス表現街の中で、来場者と商店街を結ぶ「おみくじ」を制作するプロジェクト『ほんちょう “どこかに” おみくじ』を実施予定。

当日、東武ストア付近に設置されたカニ釣りなどの簡単な縁日遊びに参加すると、エリア周辺のおすすめが記された「おみくじ」を受け取ることができます。来場者はそのおみくじを手掛かりにまちを巡ることで、商店街や地域との新たな出会いを楽しめる企画です。

「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2024」 Photo Nakamura Osamu『ほんちょう“どこかに”おみくじ』のイメージ昨年（2025年）の『１DAYパフォーマンス表現街』の様子 写真：冨田了平

ゲストアーティスト：佐藤 悠

滞在制作、パフォーマンス、レクチャー、ワークショップなど、場や機会に応じて多様な形で表現活動を行う。コンセプトは「Already being creative（人はすでに創造的である）」。人がもともと持つ創造性が立ち上がるきっかけや場をつくることを軸に活動している。近年は鑑賞体験プログラムの開発にも力を入れ、美術館、企業、教育機関などで実践を展開。作品と人、人と人との関係がひらかれる鑑賞体験のデザインを探究している。

主催：東京藝術大学音楽学部・大学院国際芸術創造研究科、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

協力：千住本町商店街振興組合、足立成和信用金庫

公式ウェブサイト：https://aaa-senju.com/hyogengai