【昭和西川】医療現場の声から生まれたMuAtsu【55周年】飯能靖和病院様と共同開発した「オリジナル介護ムアツ」を導入開始！

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は発売55周年を迎えた「MuAtsu」（ムアツ）の医療・介護向けモデルとして、医療法人靖和会 飯能靖和病院様と「オリジナル介護ムアツ」を共同開発しました。2026年4月27日（月）より同病院へ導入され、利用者様がより安心して快適に過ごせる環境づくりの一環として活用されています。

医療・介護現場での使いやすさに配慮した寝具

今回、飯能靖和病院様へ導入された「オリジナル介護ムアツ」は、医療・介護現場での使いやすさを重視し、利用者様の日常動作や介助時の負担軽減に配慮して設計されました。

マットレス上で過ごす時間が長い利用者様にとって、安心して身体を預けられることを大切にし、現場での運用面にも目を向けています。

55周年のムアツ、病院との共同開発で「オリジナル介護ムアツ」が実現

床ずれ防止を目的に開発されたMuAtsuは、発売から55周年を迎え、累計出荷台数450万台以上を誇るロングセラー商品です。

飯能靖和病院様では、より医療・介護現場に適した寝具を検討する中でムアツを試験的に導入し、実際の使用状況や現場の声をもとに、昭和西川と意見交換を重ねてきました。

こうした共同での取り組みを経て、医療・介護現場に配慮した「オリジナル介護ムアツ」が完成しました。

■「端に座る瞬間」まで考えた設計と、続いていく取り組み

完成した「オリジナル介護ムアツ」は、マットレスの端に腰を掛ける動作にも配慮した「端座位ムアツ」構造を採用しています。靴の着脱や立ち上がりの際にも沈み込みを抑え、安定した座り心地と安心感の両立を目指しました。また飯能靖和病院様とは、床ずれ防止に特化したマットレスの共同開発も進めており、早期の導入を目指しています。



私たちは今後も、利用者様一人ひとりに寄り添いながら、医療・介護施設の現場とともに製品づくりを続けてまいります。

【導入施設概要】

◆医療法人靖和会 飯能靖和病院様

飯能靖和病院は、急性期から回復期、慢性期の機能を持つケアミックス病院に、介護医療院を併設する多機能型施設として、患者・入所者それぞれの疾患ステージと治療目的に合った医療・介護サービスの提供に努めている。特に高齢者や脳血管疾患等の患者、合併疾患を患った患者を中心に幅広く受け入れ、地域医療に貢献している。

所在地：〒357-0016 埼玉県飯能市下加治137-2

URL：https://www.hannouseiwa.or.jp/

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/