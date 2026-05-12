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アイスコーヒーを“合わせて”楽しむコーヒーセミナー特別開催『アイスコーヒーのマリアージュを楽しもう』 6月9日（火）、キーコーヒー本社にて
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、昨今のアイスコーヒー需要の高まりを背景に、一般生活者向け特別セミナー『アイスコーヒーのマリアージュを楽しもう』を、6月9日（火）に開催します。
■キーコーヒーが提案するアイスコーヒーの新しい楽しみ方
アイスコーヒー需要は、「2024年：気温上昇に伴い通年化が進む」「2025年：若年層開拓を目指しアイスコーヒー提案を強化」（※1）というトレンドを背景に、若年層を中心に年間を通じて飲用される傾向が高まっています。
さらにアイスコーヒーは、喉を潤す「止渇性」飲料としてだけではなく、アレンジの多様性を活かした「嗜好性」を楽しむ飲料へと、その楽しみ方も広がっています。（※2）
これらを踏まえ、当社では特別セミナーとして『アイスコーヒーのマリアージュを楽しもう』を開催。本セミナーでは、アイスコーヒーの飲み方に加え、フードやスイーツとのペアリングを紹介し、アイスコーヒーの新しい楽しみ方を提案します。
※1 出典：一般社団法人 全日本コーヒー協会（コーヒー重大ニュース） https://coffee.ajca.or.jp/data/topics/2025/
※2 アイスコーヒー需要に関する当社リリース https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260421
■『アイスコーヒーのマリアージュを楽しもう』開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/134292/134292_web_1.png
■コーヒーの抽出技術や知識が学べる「コーヒー教室」
当社の「コーヒー教室」は、1955年4月に当時の喫茶店ブームを背景に増加した喫茶店の開業予定者を支援する目的で開設しました。その後、家庭内外におけるコーヒーの楽しみ方の多様化を受け、一般生活者向けのコーヒーセミナーを開講し、延べ 37 万人以上の受講生を輩出しています。
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 郄木・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
キーコーヒーHP
https://www.keycoffee.co.jp/
ご予約用ページ
https://www.keycoffee.co.jp/shop/pg/1seminar2025071
■キーコーヒーが提案するアイスコーヒーの新しい楽しみ方
アイスコーヒー需要は、「2024年：気温上昇に伴い通年化が進む」「2025年：若年層開拓を目指しアイスコーヒー提案を強化」（※1）というトレンドを背景に、若年層を中心に年間を通じて飲用される傾向が高まっています。
これらを踏まえ、当社では特別セミナーとして『アイスコーヒーのマリアージュを楽しもう』を開催。本セミナーでは、アイスコーヒーの飲み方に加え、フードやスイーツとのペアリングを紹介し、アイスコーヒーの新しい楽しみ方を提案します。
※1 出典：一般社団法人 全日本コーヒー協会（コーヒー重大ニュース） https://coffee.ajca.or.jp/data/topics/2025/
※2 アイスコーヒー需要に関する当社リリース https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260421
■『アイスコーヒーのマリアージュを楽しもう』開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/134292/134292_web_1.png
■コーヒーの抽出技術や知識が学べる「コーヒー教室」
当社の「コーヒー教室」は、1955年4月に当時の喫茶店ブームを背景に増加した喫茶店の開業予定者を支援する目的で開設しました。その後、家庭内外におけるコーヒーの楽しみ方の多様化を受け、一般生活者向けのコーヒーセミナーを開講し、延べ 37 万人以上の受講生を輩出しています。
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 郄木・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
キーコーヒーHP
https://www.keycoffee.co.jp/
ご予約用ページ
https://www.keycoffee.co.jp/shop/pg/1seminar2025071