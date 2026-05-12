挑戦し続ける経営者が集結。 書籍『挑戦者の履歴書』を出版！ 事業の成功の裏にあるストーリーが、ここに。

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経営者を中心に累計3,000名以上へインタビューを行い、書籍出版やウェブメディア運営を手がけるリスナーズ株式会社（東京都新宿区、代表者：垣畑 光哉、以下「当社」）は、書籍『挑戦者の履歴書』をAmazon.co.jpより5月22日（金）に出版します。（予約販売受付中）





■企画背景経営者は、日々意思決定を求められる立場にあり、その過程では多くの葛藤や困難に直面します。しかし、そうしたプロセスが語られる機会は決して多くありません。当社はこれまでのインタビュー事業を通じて、「結果」ではなく「過程」にこそ価値があると考え、本書の企画に至りました。本書では、挑戦を続ける経営者の意思決定や思考プロセスを可視化し、これから挑戦する人々や同じ立場にある経営者に対して示唆を提供することを目的としています。■書籍の特徴株式会社絆助 代表取締役の山口竜生氏を監修に迎え、同氏が運営する経営者メディア「KIZUNA EXECUTIVE」を通じて関係性を築いてきた経営者33名が参画しています。成功事例の羅列ではなく、経営者の人間味あふれる「生の声」を、以下の観点から紐解いています。・起業や事業成長における意思決定の背景・直面した課題とその乗り越え方・経営者として大切にしている価値観や信念・今後の展望と次なる挑戦彼らが悩み、迷い、そして何を決断したのか。各経営者のリアルな現在・過去のストーリーと共に、これからまた新たに何に挑戦するのか、未来までをもまとめた内容となっています。■本書が提供する価値新たな一歩を踏み出そうとしているすべての方々へ。・起業を志している方・事業運営において課題に直面している経営者・新たな挑戦に踏み出そうとしているビジネスパーソン実体験に基づくストーリーを通じて、意思決定のヒントや新たな視点を提供します。【書籍概要】■タイトル：挑戦者の履歴書■発行所：リスナーズ株式会社■監修者：株式会社絆助 代表取締役 山口 竜生■発売日：2026年5月22日（予約販売中）■定価：本体1,800円（＋税）■URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4908963363【共著者一覧（敬称略）】1.ZVC JAPAN株式会社 代表取締役会長兼社長 下垣 典弘（https://www.zoom.com/ja）2.株式会社ジョイカルジャパン 代表取締役社長 CEO 早川 由紀夫 (https://joycal.co.jp/)3.株式会社オールハウジング 代表取締役 岩倉 俊浩 (https://or-housing.co.jp/)4.医療法人社団 佑健会 理事長 河野 恭佑 (https://yukenkai.com/)5.株式会社little amulet 代表取締役社長 山口 竜生 (https://little-amulet.com/)6.建内レンタル株式会社 代表取締役 建内 博行 (https://tateuchi-rental.net/)7.丸眞株式会社 代表取締役 眞邉 光英 (https://www.kezuribushi.co.jp/)8.LEVEL UP 代表 花澤 彩香 (https://hanazawaayaka.com/)9.株式会社メディカルプラス 代表取締役 茺田 朋彦 (https://www.medicalplus.info/)10.医療法人博清会グループ 理事長 / 海老名田島クリニック 院長 田島 博人 (https://hakuseikaigroup.com/)11.株式会社ビジサポ・エグゼライフ株式会社 代表取締役 橋爪 宏明 (https://bizs.jp/)12.株式会社クロノス 代表取締役 原田 龍一 (https://chronos2020.com/)13.合同会社西企画 代表社員 竹富 太一 (https://www.big-advance.site/c/172/2296)14.株式会社朝日トータルマネージメント 代表取締役 後藤 英樹 (https://www.asahi-tm.jp/)15.株式会社Entime 代表取締役社長 寺山 大夢(https://entime.jp/)16.M.STOCKs株式会社 代表取締役社長 村佐 太志朗 (https://m-stocks.com/)17.株式会社Futures V-net 代表取締役 澤田 賢一郎 (https://vnet.co.jp/)18.有限会社マルショウ小西鮮魚店 代表取締役 小西 一人 (https://www.conisen.co.jp/)19.株式会社フクズミ 代表取締役社長 福住 裕 (https://shop-fukufukuland.com/)20.株式会社キャリアエイト 代表取締役 / 一般社団法人日本採用コンサルタント協会(R) 代表理事 内田 多美子 (https://www.career-8.com/)21.株式会社トラーチ 代表取締役 稲場 基泰 / 専務取締役 稲場 康祐 (https://truach.co.jp/)22.Tokyo Capital Clinic 院長 鈴木 鑑 (https://www.tcc-rejuvenation.com/)23.alba lab株式会社 代表取締役 櫻堂 渉 (https://www.albalab.co.jp/)24.社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所 代表社員 大槻 智之 (https://otuki.info/)25.株式会社ウェルネス 代表取締役医師 中田 航太郎 (https://company.wellness.jp/)26.株式会社Legaseed 代表取締役CEO 近藤 悦康 (https://www.legaseed.co.jp/)27.株式会社S-style 代表取締役 岡本 章吾 (https://s-style-fashion.com/)28.株式会社マーキュリー 取締役社長 秋間 剛 (https://mercury-group.co.jp/)29.株式会社ティエスイー 代表取締役社長 海堂 正裕 (https://www.kktse.co.jp/)30.株式会社WillPlace 代表取締役 田中 潤 (https://www.willplace.co.jp/)31.よしおかクリニック 院長 / ぬかとゆげ オーナー 吉岡 直樹 (https://yoshiokaclinic.jp/)32.株式会社ボディスプラウト 代表取締役CEO 小林 篤史 (https://bodysprout.com/)33.Credo Clinic 新宿 院長 伊藤 雄介 (https://credo-clinic.com/)【KIZUNA EXECUTIVE（キズナ・エグゼクティブ）とは】本メディアは、経営者が??の「想い・信念・原点」を?語化し、社会に発信する経営者・経営陣（EXECUTIVE）専?メディアプラットフォームです。経営者の想いをインタビューを通し、ストーリーとして発信していきます。URL：http://kizuna-executive.com/【会社概要】リスナーズとは、「すべての人にストーリーを」をミッションに、インタビューを通じて生み出されるストーリーへ共感した人同士がつながる“ハブ”を志向する会社です。複数の共著者が１つのテーマで１冊の本を出版する『シェア出版(R)』や自社運営のインタビューウェブメディア『LISTEN（リスン）』を通じ、これまで累計1,000社・3,000人以上のストーリーをつくり、共感の輪を創造しています。会社名 ：リスナーズ株式会社所在地 ：東京都新宿区西落合2-14-17 LISTEN Base代表 ：代表取締役 垣畑 光哉設立 ：2001年6月21日事業内容 ：人と企業をストーリーでつなぐWebメディア『LISTEN（リスン）https://listen-web.com/』※の運営および書籍・雑誌・ウェブメディアの出版・販売、広報支援、採用ブランディング支援URL：https://listeners.co.jp/【監修】株式会社絆助 代表取締役 山口 竜生天理高校、天理大学柔道部で本気で日本一を目指し、卒業後は神奈川県警察に8年間勤務。“特殊部隊（SAT）”と言われる日本警察“最後の砦”で分隊長として活躍し、日本の安全を守ってきた。同時に自ら命を絶ってしまう経営者を2度も目の当たりにし、世の中にさらに貢献したいという想いから、30歳を機にIT企業に転職の後、映像制作会社を起業！ 起業後は、“0→1の天才！”・“コラボの天才”と言われ、数多くの新規事業を世の中に輩出。【お問合せ先】リスナーズ株式会社 担当：足立e-mail：pr@listeners.co.jp【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348887/images/bodyimage2】

配信元企業：リスナーズ株式会社

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