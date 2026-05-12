株式会社ENEOSウイング(所在地：愛知県名古屋市)は2026年5月23日(土)鳥栖カーケアセンター・鳥栖リペア工場(佐賀県鳥栖市)にて、子どもを対象とした整備士体験イベント「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」を開催します。





本イベントは、ガソリンスタンドにおいても透明性の高い整備が行われていることを広く知っていただくことを目的としています。会場では、監視カメラやスキャンツール、エーミング機器などの最新設備を実際に見学・体験いただくことで、安全性への取り組みを体感していただきます。

また、地域社会とのつながりを大切にする取り組みの一環として、次世代を担う子どもたちに「働くことの大切さ」や「ものづくりの楽しさ」を伝える機会を提供します。





過去開催の様子1





■体験内容

1家族につきスタッフ1名がアテンドし、説明を受けながら各種体験にご参加いただけます。お子様は整備士用のつなぎを着用し、最新の整備工場について楽しみながら学ぶことができます。





(1)車の点検・整備体験

エンジンの状態確認やライト点検など、基本的な点検・整備作業を実際に体験。

(2)ホイールナット緩み点検体験

ホイールナットの点検作業を体験するとともに、タイヤ交換の必要性や安全性について学ぶ座学を実施。

(3)洗車体験

最新の洗車機を使用した後、大型スポンジを使った手洗い洗車を体験。

(4)最新設備見学

スキャンツールやエーミング機器など、最新の整備設備を紹介し、安全性への取り組みを解説。

(5)塗装体験

専用ガンを使用し、大型パネルに描かれた車へ自由に塗装。

(6)なりきり整備士体験

つなぎとキャップを着用し、整備士になりきって記念撮影。





過去開催の様子2

過去開催の様子3





■参加特典＆ハズレ無しの大抽選会

全ての体験終了後にポップコーンをプレゼント。さらに、アンケート回答で豪華景品が当たるハズレ無しの抽選会にも参加可能です。









【企業概要】

ENEOSグループの中核企業として、全国300拠点以上のサービスステーション(SS)ネットワークを基盤に、日本の物流インフラを支えるフリート事業を展開しています。

「商社」と「小売」の二面性を活かし、現場で吸い上げた顧客ニーズを迅速に事業へ反映。挑戦を尊ぶ社風とENEOSグループの資本力を背景に、若手社員が主導する新規事業の創出や、エネルギー供給を通じた持続可能な社会の実現に取り組んでいます。





所在地 ： 愛知県名古屋市中区栄3丁目6-1

栄三丁目ビルディング(ラシック)12階

事業内容： 石油製品の販売、自動車整備、

車検、カーリース、保険代理店業 等

URL ： https://www.eneos-wing.co.jp/