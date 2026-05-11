AIG損保 「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 海外旅行保険」にて初の総合第1位を獲得

AIG損害保険株式会社

東京-2026年5月1日-AIG損害保険株式会社（以下「AIG損保」）は、オリコン株式会社が発表した「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 海外旅行保険」のランキングにおいて、総合第1位の評価を獲得しました。

ランキングにおいては、全6つの評価項目のうち3項目（「商品内容」「サポート体制」「担当者の対応」）でそれぞれ1位を獲得し、AIG損保としては初の総合1位受賞となりました。

■評価につながった、AIG損保の海外旅行保険の強み

- 海外旅行保険のパイオニアとしての知見と実績に基づいた充実の補償AIG損保は、1974年に日本式海外旅行傷害保険（現在の海外旅行保険）導入以降、海外旅行保険のパイオニアとして数々の業界初の商品を発売してきました。その知見と実績に基づいて、お客さまの旅行中に問題が起きた際の細やかなニーズにお応えするための、幅広い補償をご用意しています。「無制限プラン」は、ケガや病気による治療・救援費用の補償額を無制限*1にすることができます。海外旅行先によっては、ICUへの入院や医療チャーター機での移送など費用が高額になることも少なくありませんが、無制限プランなら支払限度額を気にせず必要な治療を受けていただけます。また、旅行中に生じた急激な歯の痛みへの応急治療（10万円限度）*2や、持病・既往症の急激な悪化への対応（300万円限度）*2もカバーしております。*1 無制限とは治療・救援費用補償特約の保険金額（支払限度額）を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。*2 保険期間31日以内の契約に限り補償されます。- 世界を網羅する手厚いサポートネットワークお客さまの万一の時には、24時間365日、日本語での電話対応はもちろん、世界中の医療機関と連携し、医療機関の紹介や必要な医療搬送などを迅速に提供します。多くの病院においてキャッシュレスで治療を受けていただけるほか、オンラインの遠隔健康医療相談サービスにより、渡航中の健康不安にも対応できます。- お客さまに寄り添った丁寧かつ迅速な対応お客さまのケガや病気の容態に応じて、電話による医療サービスを実施したり、入院・転院の手配などを提供するなど、一人ひとりの事情に寄り添った対応を行います。重篤な場合には、医療チャーター機の手配など含め、マニュアルにとらわれない柔軟なサポートを提供します。また、東京と沖縄に設置された損害サービスセンター（保険金支払担当部門）では、軽微な案件において3.1日*でのスピーディーな保険金支払いを実施しています。*2025年軽微な案件における支払日数平均

AIG損保の海外旅行保険の詳細は、こちらからご確認いただけます。 https://travel.aig.co.jp/ota(https://travel.aig.co.jp/ota)

日本に根差し、お客さまを支え続けて80年。AIG損保は、ますます複雑化する世界の課題にお客さまと共に向き合い、ゆるぎない明日への自信に繋がる最適なリスクソリューションを提供するパートナーであり続けます。