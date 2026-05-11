髪をとかすたび、つやめく“ガラスのような輝き”！medicube（メディキューブ）「リボンチェリー 美ツヤブラシ」新登場！

株式会社APRJP

このたび、グローバルビューティーケアブランド「メディキューブ」は、髪をとかすたびにガラスのようなツヤを与えるヘアブラシ「リボンチェリー 美ツヤブラシ」を、2026年5月11日（月）より新発売いたします。

本製品は、絡まりやすい髪をやさしくほぐしながら、自然なツヤとまとまりを与え、“天使の輪”のように輝く美しい髪へと導くブラシです。毎日のブラッシングだけで、指通りなめらかな、ふんわりとした思わず触れたくなるような髪へ整えます。

■商品概要

商品名：MEDICUBE RIBBON CHERRY GLASS HAIR BRUSH（リボンチェリー 美ツヤブラシ）

価格：2,970円（税込）

POINT 1：MZ世代の心を揺さぶる‘Coquette’ムードデザイン（ときめく愛らしさのデザイン）

“Coquette（コケット）”は、フランス語で「人を惹きつける小悪魔的な可愛らしさを持つ女性」を意味し、近年ではリボンやフリル、ガーリーでロマンティックな要素を取り入れたトレンドスタイルを指す言葉としても注目されています。

MZ世代の感性にぴったり寄り添う、小さくてキュートな魅力をぎゅっと詰め込んだデザイン。チェリーの愛らしさとリボンのやわらかな曲線を組み合わせ、心ときめくビジュアルに仕上げました。思わず飾りたくなるような、化粧台を華やかに彩るキュートなヘアオブジェのような存在感も魅力です。

絡まった髪をやさしくほどきながら、ツヤを纏った“GLASS HAIR”へと導きます。

POINT 2：4層ブラシ構造で絡まりゼロ＆ツヤ髪完成

絡まりの解消からツヤ出しまでを一度で叶える、4層構造のブラシを採用。長さの異なるブラシを絶妙に配列することで、髪に負担をかけず、するんとなめらかにやさしくとかせます。

ロングブラシ（Long）：絡まった髪をやさしく梳かす

頭皮の内側まで届き、絡まりやすい髪も最初にやさしくとかしてくれるデタングルレイヤー

ミディアムブラシ（Medium）：髪の毛を整える

中間層の髪をそろえて、ぱさつきや広がりを落ち着かせてくれるレイヤー

ショートブラシ（Short）：髪質ケア

毛髪表面のキューティクルをつるんと整え、引っかかりのないなめらかな手触りを与えるスムージングレイヤー

マイクロブラシ（Micro）：天使の輪仕上げ

最後に、微細な毛までやさしく密着してタッチ。自然なツヤとふんわり輝く“天使の輪”のように仕上げるフィニッシングレイヤー

POINT 3：リボンハンドル設計

リボンの形をモチーフにした立体ハンドルは、手にやさしくフィットする曲線デザインを採用しており、女性でも握りやすい安定感のある使い心地。立体工学に基づき滑りにくく、ブラッシング中もとても使いやすい仕様です。さらに自立スタンド付きで、浴室や化粧台の上でもかわいく置け、いつでも清潔に保管できます。

POINT 4：ブラシ保護キャップ

ブラシ部分をしっかり守るキャップ付きで、持ち運び時も清潔に保てます。お出かけ先でもサッと取り出して、髪をふんわり整えられます。

「メディキューブ」について

メディキューブは「今を超える」というスローガンのもと、毎日のスキンケアを通じて“自分史上最高の肌コンディション”へ導く韓国発のダーマコスメブランドです。専門機関による臨床試験を実施し、多様な肌タイプや肌悩みに寄り添いながら、安全性と結果にこだわった化粧品づくりを企業理念としています。家庭用美顔器をはじめ、PDRNやアゼライン酸などの注目成分を取り入れたスキンケアラインを幅広く展開し、さまざまな肌悩みにアプローチ。ブースタープロやPDRNアンプルなど、数々のヒットアイテムを生み出し多くの消費者に愛されています。

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