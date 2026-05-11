読者と編集部が本音で語り合う「LDKおしゃべり会」を開催！約60名の読者が参加しラボツアーやテストも体験

株式会社晋遊舎編集長の高橋よりご挨拶

株式会社晋遊舎（本社：東京都千代田区）が発行するテストする女性誌『LDK』が「LDKと読者のおしゃべり会」と題し、読者との座談会イベントを午前・午後の二部制で開催。会場には、事前応募＆抽選で当選した計60名の読者が集まりました。

「LDKおしゃべり会」当日のプログラム

■開会&編集長の挨拶

■各グループごとに自己紹介

■各グループごとに座談会

■食パン実食テスト

■ラボツアー

編集長のあいさつに続き、A～Eの5つのグループに分けて、座談会をおこないました。各グループのテーブルには編集部員も座り、日頃の家事のことや、よく行くお買い物先、LDKでテストしてほしいことなど本音が飛び交うにぎやかな時間となりました。

次の企画に向けて一緒にテスト

誌面づくりの裏側などココでしか聞けない話も！苦手な家事の話や節約の話などで大盛り上がりスーパーやコンビニで買える食パンが集合

LDKの日々の検証の一部を実際に体験していただきました。それぞれの違いをどう言葉にするか、みなさん悩まれていました。テスト結果は6月26日発売のLDK8月号に掲載予定です。

テストの裏側を知れるラボツアー

比べてみると違いに驚き！テスト後は互いの意見を交換する様子もグループごとにラボを見学

会の最後には、社内にある検証ラボとハウスラボ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000017263.html)を見学するツアーも。実際に検証中のフロアもあり、LDKならではの「ガチ検証」をより深く知っていただける機会となりました。

フォトプロップスで写真撮影

参加された読者の皆様は「#LDKとおしゃべり」で続々と感想を投稿してくださっているので、各種SNSでぜひチェックしてみてください。

【参加者全員に高評価製品のプチギフトも】お一人ずつに手書きメッセージ付き！

プチギフトのラインナップ

日東紅茶 カフェインレス オリジナルブレンド／ハムステッドティー ダージリン／但馬屋珈琲店 キリマンジャロAA ドリップバッグコーヒー／キーコーヒー ドリップ オン トラジャブレンド／栗山米菓 Nタニタ食堂監修のアーモンドせん

※順不同

今後も読者イベントを開催予定！詳細は決定次第、公式SNSなどで発表いたします。

テストする女性誌『LDK』

広告・タイアップ一切なし！編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。



【媒体概要】

媒体名：LDK

発売日：毎月28日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：

https://www.shinyusha.co.jp/

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株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

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