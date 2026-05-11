オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメント世界市場レポート2026-2032：企業調査、販売量、売上推移、平均価格
オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメント世界総市場規模
オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントは、口腔機能の低下や摂食・嚥下の課題、術後の回復期などに配慮して設計された、経口摂取型の栄養補助食品です。たんぱく質、ビタミン、ミネラル、エネルギー源などを効率的に補給し、体力維持や栄養状態の改善を支援します。医療・介護現場でも活用されます。
図. オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348856/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348856/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルオーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメント市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の9319百万米ドルから2032年には11753百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルオーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメント市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高齢化の進展
オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントの市場は、高齢化の進展により拡大しています。加齢に伴う食欲低下、咀嚼機能の衰え、低栄養リスクの高まりに対応するため、日常的に摂取しやすい栄養補助製品への需要が高まっています。
2、疾病管理と回復支援の必要性
オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントは、がん、糖尿病、消化器疾患、術後回復など、特定の病態における栄養管理を支える手段として注目されています。医療現場での栄養介入の重要性が認識され、臨床用途の需要が伸びています。
3、在宅ケア・介護需要の拡大
在宅医療や介護サービスの普及により、専門的な調理や経管栄養に頼らず、簡便に栄養補給できるオーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントの価値が高まっています。家族介護の負担軽減にもつながる点が市場を後押ししています。
今後の発展チャンス
1、慢性疾患管理への応用深化
オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントは、がん、糖尿病、腎疾患、消化器疾患など、慢性疾患や治療後の栄養管理を支える用途で一層重要性を増すと考えられます。疾患別に最適化された製品開発が進むことで、臨床現場での導入機会が拡大します。
2、在宅医療・在宅介護市場の成長
在宅医療や在宅介護の拡大に伴い、オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントの利便性が高く評価されるようになります。専門的な調理や投与設備を必要とせず、家庭内で継続しやすい点が、今後の市場機会を広げる重要な要素です。
3、個別栄養設計の高度化
今後は、年齢、疾患、体力、嚥下機能などに応じて成分を最適化したオーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントへの需要が高まります。個別化栄養や精密栄養の考え方が浸透することで、より高付加価値な製品展開が可能になります。
事業発展を阻む主要課題
1、認知度の不足
オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントは医療・介護分野での有用性が高い一方、一般消費者や一部の医療従事者への認知度が十分でないことが普及の制約となります。製品の機能や適用場面が正しく理解されないと、必要な対象者への導入が進みにくくなります。
オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントは、口腔機能の低下や摂食・嚥下の課題、術後の回復期などに配慮して設計された、経口摂取型の栄養補助食品です。たんぱく質、ビタミン、ミネラル、エネルギー源などを効率的に補給し、体力維持や栄養状態の改善を支援します。医療・介護現場でも活用されます。
図. オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348856/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348856/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルオーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメント市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の9319百万米ドルから2032年には11753百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルオーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメント市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高齢化の進展
オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントの市場は、高齢化の進展により拡大しています。加齢に伴う食欲低下、咀嚼機能の衰え、低栄養リスクの高まりに対応するため、日常的に摂取しやすい栄養補助製品への需要が高まっています。
2、疾病管理と回復支援の必要性
オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントは、がん、糖尿病、消化器疾患、術後回復など、特定の病態における栄養管理を支える手段として注目されています。医療現場での栄養介入の重要性が認識され、臨床用途の需要が伸びています。
3、在宅ケア・介護需要の拡大
在宅医療や介護サービスの普及により、専門的な調理や経管栄養に頼らず、簡便に栄養補給できるオーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントの価値が高まっています。家族介護の負担軽減にもつながる点が市場を後押ししています。
今後の発展チャンス
1、慢性疾患管理への応用深化
オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントは、がん、糖尿病、腎疾患、消化器疾患など、慢性疾患や治療後の栄養管理を支える用途で一層重要性を増すと考えられます。疾患別に最適化された製品開発が進むことで、臨床現場での導入機会が拡大します。
2、在宅医療・在宅介護市場の成長
在宅医療や在宅介護の拡大に伴い、オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントの利便性が高く評価されるようになります。専門的な調理や投与設備を必要とせず、家庭内で継続しやすい点が、今後の市場機会を広げる重要な要素です。
3、個別栄養設計の高度化
今後は、年齢、疾患、体力、嚥下機能などに応じて成分を最適化したオーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントへの需要が高まります。個別化栄養や精密栄養の考え方が浸透することで、より高付加価値な製品展開が可能になります。
事業発展を阻む主要課題
1、認知度の不足
オーラル・クリニカル・ニュートリション・サプリメントは医療・介護分野での有用性が高い一方、一般消費者や一部の医療従事者への認知度が十分でないことが普及の制約となります。製品の機能や適用場面が正しく理解されないと、必要な対象者への導入が進みにくくなります。