5/9開始！楽天お買い物マラソン開催｜楽天市場「Show !t」にamadana家電、4-in-1スポーツグラスなど注目ガジェットが集結

●楽天市場「Show !t」よりお知らせ

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

本日よりスタートお買い物マラソン-ポイント最大"49"倍です！

●注目商品ラインナップ）

amadana各種

・ディスプレイモニタ（三種）

・電子計算機

・CDプレイヤー

BleeqUp Ranger（ブリークアップ・レンジャー）

BleeqUp Ranger

🕶️ 【新発売】次世代の4-in-1スポーツグラスBleeqUp Ranger（ブリークアップ・レンジャー）

「サングラス・カメラ・イヤホン・トランシーバー」の4機能がこれ1本に集約！

手ぶらで撮影： AIが衝撃や動きを検知して自動録画。サイクリングや釣り、子どものスポーツ観戦に最適。

安全なオーディオ： 耳を塞がないオープンイヤー型。音楽を楽しみながら周囲の音も聞こえるので安心。

驚きの軽さ： 高機能ながらわずか49g。長時間つけても疲れにくい設計。

世界が認めた性能： 世界最大級の展示会（MWC 2025）で11のアワードを受賞。

価格： 71,500円（税込）→69,999円（税込）xポイント10倍

商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_bleequpranger/

【新発売】amadana各種

amadana

・ディスプレイモニタ（三種）

DS10/DS20DP10

DS20

商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335198196/

価格： 26,400円（税込）

DS10

商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335198189/

価格： 22,000円（税込）

DP10

商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4515777652575/

価格： 19,800円（税込）

・CDプレイヤー、電子計算機

AM-PCD-201-SLC-704

・CDプレイヤー

AM-PCD-201-S

商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335197939/

価格： 18,700円（税込）

・電子計算機

LC-704

商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335191708/

価格： 6,600円（税込）

・スリムボディと極薄フレーム、白を基調としたデザイン。空間との調和を考えて設計されたディスプレイ(DP10,DS10,DS20)

・特殊なラバーコーティングをすることにより、 しっとりと上品な使い心地を(LC-704-BK,BR)

・家で眠っているCD資産を、今出回っている希少音源を、今の、そして自分のスタイルで楽しむためのプロダクト(AM-PCD-201-S)

iOS専用 忘れ物防止スマートタグ「FIND MY」、強パワーハンディブロワ

Appleの「探す」アプリに対応！大事なものの紛失を防ぎます。

財布、鍵、バッグ、さらにはお子様の持ち物まで。用途に合わせて選べる全12種類！

MF-HDYBW、Wi-Tag-WH/ BK

【新発売】iOS専用 忘れ物防止スマートタグ「FIND MY」

Appleの「探す」アプリに対応！大事なものの紛失を防ぎます。

財布、鍵、バッグ、さらにはお子様の持ち物まで。用途に合わせて選べる全12種類！

Wi-Tag-WH/ BKFIND MY

ご購入はこちらから【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000088/

💡 お得なまとめ買いも！

スマートタグの4個セットなど、さらにお得なセット販売も実施中です。

この機会に、家中・家族全員の「忘れ物対策」を始めませんか？

「Show !t」楽天市場店でお待ちしております！

🌬️ コードレス・ハンディブロワー

デスク周りの掃除やアウトドアに！驚きのパワーを手のひらサイズで。

スタンダード(白)無段階調整、最大風速15m/秒。普段使いに！\5,980

MF-HDYBW01-WH

スタンダード(白)はこちら

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634282/

下記は残部少です

スマホスタンド

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574633261/

モバイルバッテリー

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/

ユーチューバキット

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/

便利な4WAY

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40789231075486/

電力の盾

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/

可愛いフクロウ型カメラ

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/

超小型カメラ

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/

復活！REDRAGON

数量限定で復活販売。あるだけ販売になります。

H112GM200-1M901K563K565M907P020

ご購入はこちらから【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000087/

お買い物マラソンは、複数のショップで買うほどポイントが倍増します。

「買い忘れ」や「ポイントの使い残し」はありませんか？