5/9開始！楽天お買い物マラソン開催｜楽天市場「Show !t」にamadana家電、4-in-1スポーツグラスなど注目ガジェットが集結

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株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

●楽天市場「Show !t」よりお知らせ

本日よりスタートお買い物マラソン-ポイント最大"49"倍です！


●注目商品ラインナップ）

amadana各種


・ディスプレイモニタ（三種）


・電子計算機


・CDプレイヤー


BleeqUp Ranger（ブリークアップ・レンジャー）


BleeqUp Ranger

🕶️ 【新発売】次世代の4-in-1スポーツグラスBleeqUp Ranger（ブリークアップ・レンジャー）


「サングラス・カメラ・イヤホン・トランシーバー」の4機能がこれ1本に集約！



手ぶらで撮影： AIが衝撃や動きを検知して自動録画。サイクリングや釣り、子どものスポーツ観戦に最適。


安全なオーディオ： 耳を塞がないオープンイヤー型。音楽を楽しみながら周囲の音も聞こえるので安心。


驚きの軽さ： 高機能ながらわずか49g。長時間つけても疲れにくい設計。


世界が認めた性能： 世界最大級の展示会（MWC 2025）で11のアワードを受賞。


価格： 71,500円（税込）→69,999円（税込）xポイント10倍


商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_bleequpranger/


【新発売】amadana各種


amadana

・ディスプレイモニタ（三種）



DS10/DS20

DP10


DS20


商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335198196/


価格： 26,400円（税込）


DS10


商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335198189/


価格： 22,000円（税込）


DP10


商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4515777652575/


価格： 19,800円（税込）


・CDプレイヤー、電子計算機



AM-PCD-201-S

LC-704

・CDプレイヤー


AM-PCD-201-S


商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335197939/


価格： 18,700円（税込）


・電子計算機


LC-704


商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335191708/


価格： 6,600円（税込）


・スリムボディと極薄フレーム、白を基調としたデザイン。空間との調和を考えて設計されたディスプレイ(DP10,DS10,DS20)


・特殊なラバーコーティングをすることにより、 しっとりと上品な使い心地を(LC-704-BK,BR)


・家で眠っているCD資産を、今出回っている希少音源を、今の、そして自分のスタイルで楽しむためのプロダクト(AM-PCD-201-S)




iOS専用 忘れ物防止スマートタグ「FIND MY」、強パワーハンディブロワ

Appleの「探す」アプリに対応！大事なものの紛失を防ぎます。


財布、鍵、バッグ、さらにはお子様の持ち物まで。用途に合わせて選べる全12種類！



MF-HDYBW、Wi-Tag-WH/ BK

【新発売】iOS専用 忘れ物防止スマートタグ「FIND MY」


Appleの「探す」アプリに対応！大事なものの紛失を防ぎます。


財布、鍵、バッグ、さらにはお子様の持ち物まで。用途に合わせて選べる全12種類！



Wi-Tag-WH/ BK


FIND MY

ご購入はこちらから【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000088/


💡 お得なまとめ買いも！


スマートタグの4個セットなど、さらにお得なセット販売も実施中です。


この機会に、家中・家族全員の「忘れ物対策」を始めませんか？


「Show !t」楽天市場店でお待ちしております！



🌬️ コードレス・ハンディブロワー


デスク周りの掃除やアウトドアに！驚きのパワーを手のひらサイズで。


スタンダード(白)無段階調整、最大風速15m/秒。普段使いに！\5,980



MF-HDYBW01-WH

スタンダード(白)はこちら


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634282/


下記は残部少です




スマホスタンド


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574633261/


モバイルバッテリー


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/


ユーチューバキット


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/


便利な4WAY


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40789231075486/


電力の盾


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/


可愛いフクロウ型カメラ


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/


超小型カメラ


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/


復活！REDRAGON

数量限定で復活販売。あるだけ販売になります。



H112

GM200-1

M901


K563

K565

M907

P020

ご購入はこちらから【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000087/


お買い物マラソンは、複数のショップで買うほどポイントが倍増します。


「買い忘れ」や「ポイントの使い残し」はありませんか？