5/9開始！楽天お買い物マラソン開催｜楽天市場「Show !t」にamadana家電、4-in-1スポーツグラスなど注目ガジェットが集結
●楽天市場「Show !t」よりお知らせ
本日よりスタートお買い物マラソン-ポイント最大"49"倍です！
●注目商品ラインナップ）
amadana各種
・ディスプレイモニタ（三種）
・電子計算機
・CDプレイヤー
BleeqUp Ranger（ブリークアップ・レンジャー）
BleeqUp Ranger
🕶️ 【新発売】次世代の4-in-1スポーツグラスBleeqUp Ranger（ブリークアップ・レンジャー）
「サングラス・カメラ・イヤホン・トランシーバー」の4機能がこれ1本に集約！
手ぶらで撮影： AIが衝撃や動きを検知して自動録画。サイクリングや釣り、子どものスポーツ観戦に最適。
安全なオーディオ： 耳を塞がないオープンイヤー型。音楽を楽しみながら周囲の音も聞こえるので安心。
驚きの軽さ： 高機能ながらわずか49g。長時間つけても疲れにくい設計。
世界が認めた性能： 世界最大級の展示会（MWC 2025）で11のアワードを受賞。
価格： 71,500円（税込）→69,999円（税込）xポイント10倍
商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_bleequpranger/
【新発売】amadana各種
amadana
・ディスプレイモニタ（三種）
DS10/DS20
DP10
DS20
商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335198196/
価格： 26,400円（税込）
DS10
商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335198189/
価格： 22,000円（税込）
DP10
商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4515777652575/
価格： 19,800円（税込）
・CDプレイヤー、電子計算機
AM-PCD-201-S
LC-704
・CDプレイヤー
AM-PCD-201-S
商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335197939/
価格： 18,700円（税込）
・電子計算機
LC-704
商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335191708/
価格： 6,600円（税込）
・スリムボディと極薄フレーム、白を基調としたデザイン。空間との調和を考えて設計されたディスプレイ(DP10,DS10,DS20)
・特殊なラバーコーティングをすることにより、 しっとりと上品な使い心地を(LC-704-BK,BR)
・家で眠っているCD資産を、今出回っている希少音源を、今の、そして自分のスタイルで楽しむためのプロダクト(AM-PCD-201-S)
iOS専用 忘れ物防止スマートタグ「FIND MY」、強パワーハンディブロワ
Appleの「探す」アプリに対応！大事なものの紛失を防ぎます。
財布、鍵、バッグ、さらにはお子様の持ち物まで。用途に合わせて選べる全12種類！
MF-HDYBW、Wi-Tag-WH/ BK
【新発売】iOS専用 忘れ物防止スマートタグ「FIND MY」
Appleの「探す」アプリに対応！大事なものの紛失を防ぎます。
財布、鍵、バッグ、さらにはお子様の持ち物まで。用途に合わせて選べる全12種類！
Wi-Tag-WH/ BK
FIND MY
ご購入はこちらから【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000088/
💡 お得なまとめ買いも！
スマートタグの4個セットなど、さらにお得なセット販売も実施中です。
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「Show !t」楽天市場店でお待ちしております！
🌬️ コードレス・ハンディブロワー
デスク周りの掃除やアウトドアに！驚きのパワーを手のひらサイズで。
スタンダード(白)無段階調整、最大風速15m/秒。普段使いに！\5,980
MF-HDYBW01-WH
スタンダード(白)はこちら
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下記は残部少です
スマホスタンド
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モバイルバッテリー
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/
ユーチューバキット
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/
便利な4WAY
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電力の盾
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復活！REDRAGON
数量限定で復活販売。あるだけ販売になります。
H112
GM200-1
M901
K563
K565
M907
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