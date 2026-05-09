「箱推しBLフェア by eeo」がeeo Cafeで5月21日まで開催中！　描き下ろしイラストを使用した新作グッズ＆オリジナルドリンクはマストバイ!!

株式会社Ａ３

2023年から毎年開催している、出版社の垣根を超えた大規模なイベント「BLフェア by eeoシリーズ」。その第4弾となる「箱推しBLフェア～アイドルたちとのカフェタイム～ by eeo」が、本日2026年5月9日(土)からスタートしました！

今回のコンセプトは「推しカプのアイドルに会えるカフェがあったら」。

「アイドルもののBLが好き」「秘密の関係に惹かれてしまう」「推しカプのアイドルパロを妄想するのが好き」……そんなBLファンのために【出版社9社×人気作家16名】が大集結！

コンセプトにあわせて、東京・池袋にあるeeo Cafeで開催中の「箱推しBLフェア～アイドルたちとのカフェタイム～ by eeo」では、描き下ろしイラストを使用した新作グッズが購入できるほか、カフェならではのオリジナルドリンクも販売中です（新作グッズは、通販サイト「eeo Store online」でもお取り扱い中）。

さらに、描き下ろしイラスト＆先生のコメント展示、豪華賞品がもらえるガラポン抽選会、フォトスポット設置など、さまざまな特別企画を楽しむことができます!!

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

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BLフェア開催情報（通販／店舗）

＜店頭フェア＞

■開催期間：2026年5月9日(土)～5月21日(木)

■開催店舗：eeo Cafe（東京都豊島区南池袋1-9-21 JK7 1階）

※開催期間中もeeo Store online（通販）での取り扱いあり。

※安全面を考慮し、一部日程ではチケット販売を予定しております。最新情報は特設サイトやeeo Cafeの公式Xにてご確認ください。

＜通販＞

■発売日：2026年4月3日(金)～

■発売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/7687?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1123)

BLフェアに参加する出版社9社および作家16名（作品名）

情報発信サイト「eeo Media」(https://eeo.today/media/)（運営：株式会社A3）では、4月13日(月)から参加作品の特集記事を掲載中！ 作品名をクリックして、詳細をぜひチェックしてみてください♪

■海王社

『強火ヲタ、推しとセフレになる。』めがね(https://eeo.today/media/2026/04/13/311907/)

■幻冬舎コミックス

『アイドル様は躾が悪い』多賀タイラ(https://eeo.today/media/2026/04/14/311910/)

『ドSなアイドルがドタイプすぎてつらい』ほっかむり(https://eeo.today/media/2026/04/15/311912/)

■光文社

『ウサミミヤンキー!!～俺の獲物に噛みつきたい～』御茶漬わさび(https://eeo.today/media/2026/04/16/311914/)

■大洋図書

『リバース・クラウン』小山璃子(https://eeo.today/media/2026/04/17/311916/)

『ただの恋をあいしてよ』へいゆくえ(https://eeo.today/media/2026/04/20/311921/)

■竹書房

『他人(ヒト)に言えない推しゴト事情』なりた晴ノ(https://eeo.today/media/2026/04/21/311923/)

『推しの性癖がヤバすぎました！』春路ON(https://eeo.today/media/2026/04/22/311929/)

■東京漫画社

『黒歴史によろしく』軟式こんにゃく(https://eeo.today/media/2026/04/23/311935/)

■ブライト出版

『オレはお前に推されたい!!』香澄タベル(https://eeo.today/media/2026/04/24/311937/)

『俺たちナマモノ？です』腰オラつばめ(https://eeo.today/media/2026/04/27/311944/)

■フロンティアワークス

『年下幼なじみは恋人ごっこじゃ終われない』灯乃モト(https://eeo.today/media/2026/04/28/311947/)

『幼なじみから逃げ出したい』まつお(https://eeo.today/media/2026/04/29/311949/)

■リブレ

『どうしようもなく愛してよ』青木らき(https://eeo.today/media/2026/04/30/311951/)

『わんと鳴いたらキスして撫でて』漫画：黄助 原作：伊達きよ(https://eeo.today/media/2026/05/01/311953/)

※出版社名五十音順

※作家名敬称略

購入特典あり！「アイドルたちとのカフェタイム」がテーマの描き下ろしイラストを使用したグッズが販売中!!

アイドル衣装も決めポーズもバッチリなワンシーンを切り取った「アイドルたちとのカフェタイム」がテーマの描き下ろしイラストを使用した新商品が登場！ まるでカメラマンになったかのような気持ちにさせてくれる最高の逸品が揃いました。

購入特典とあわせて、ぜひチェックしてみてください♪

グッズ一覧

＜新作グッズ一覧＞

■缶バッジ（全15種）※ブラインド商品

■アクリルカード（全15種）※ブラインド商品

■アクリルスタンド（全15種）

■アクリルステッキ（全15種）

■アクリルアートボード（全15種）

※ブラインド商品はセット1とセット2に分かれており、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

特典情報

「箱推しBLフェア～アイドルたちとのカフェタイム～ by eeo」の新商品のみを1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全15種）を購入特典としてランダムで1枚プレゼントいたします。

また、1会計3,300円（税込）お買い上げごとに、複製サイン入りミニカード（全15種）をランダムで1枚プレゼント＆ガラポン抽選会への参加権利も！ 抽選会に参加すると、抽選で限定8名様にA4アクリルボードをその場でプレゼントいたします。

※ポストカードは通販でのご購入も対象となりますが、複製サイン入りミニカードはeeo Cafe店舗ならびに店頭受取予約でのご購入が対象となり、通販は対象外です。予めご了承ください。

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/7687?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1123(https://eeo.today/store/101/title/7687?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1123)

店舗では描き下ろしイラスト＆先生のコメント展示やガラポン抽選会、フォトスポットなどの特別企画も！

2026年5月9日(土)～5月21日(木)のフェア期間中、eeo Cafeでは新作グッズ販売のほか、描き下ろしイラスト＆先生のコメント展示やガラポン抽選会、フォトスポットの設置など、ご来店いただいた方が参加できる特別企画を行っています。

カフェならではのオリジナルドリンクも販売中なので、ぜひご来店ください!!

オリジナルドリンク（全3種）

“推しカプのアイドルに会えるカフェがあったら……”という気持ちをさらに盛り上げるコラボドリンク（全3種）が登場！ コラボメニューのご注文1点につき、メニュー注文特典としてコースター（全15種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

特別企画一覧

■推しカプは“アイドル”アンケート企画

「推しカプの“営業スタイル”は？」「より業が深い“匂わせ”は？」など、「もしも推しカプが“アイドル”だったら……」を叶える夢のアンケートが盛り沢山♪

ぜひふるってご投票ください！

■描き下ろしイラスト＆作家様コメント展示

15作品の“アイドル”たちが勢揃い♪

今回のフェアのために描き下ろしていただいた、美麗なイラストと作家様のコメントを展示いたします！

■メッセージコーナー

作品や作家様への愛はもちろん、アイドルBLに対する熱い想いなどを自由に書き込んでください！

■フォトスポット

“アイドル”の推しカプが最高に映えるフォトスポットをご用意しております！ ぜひ今回のグッズと一緒にお写真を撮って、「推しカプがキラキラと輝くアイドルに……」と妄想を膨らませてください♪

■ファンレターBOX

専用BOXに入れていただいたファンレターをフェア期間終了後に各先生にお届けいたします♪ 作品や本フェア描き下ろしの感想はもちろん、先生への想いをこの機会にぜひ綴ってみませんか？

※作家様名の記載を確認の上、ご投函ください。

※切手や宛先は必要ございません。

※お手紙はご用意の上ご来店ください。

■ガラポン抽選会

フェア開催期間中に、店頭で「箱推しBLフェア～アイドルたちとのカフェタイム～ by eeo」の新商品を3,300円（税込）お買い上げごとに、1回、ガラポン抽選会に参加できます。

抽選で全作家様イラストデザインのA4アクリルボード（限定8名様）が当たるチャンス！ ご来店の際にはぜひご参加ください!!

※特別企画内容を始め、抽選会等の注意事項は「箱推しBLフェア～アイドルたちとのカフェタイム～ by eeo」特設サイト(https://eeo.today/pr/idol-cafe-bl/)にてご確認をお願いいたします。

※企画内容は予定のため、一部内容が変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

関連サイト

「eeo Media」X：https://x.com/eeo_media

「eeo Cafe」公式X：https://x.com/eeo_Cafe

特設サイト：https://eeo.today/pr/idol-cafe-bl/

権利表記

(C)MEGANE/KAIOHSHA

(C)TAGA TAIRA/ GENTOSHA COMICS

(C)HOKKAMURI/ GENTOSHA COMICS

(C)御茶漬わさび/光文社

(C)小山璃子/大洋図書

(C)へいゆくえ/大洋図書

(C)なりた晴ノ/竹書房

(C)春路ON/竹書房

(C)軟式こんにゃく/東京漫画社

(C)香澄タベル/ブライト出版

(C)腰オラつばめ/ブライト出版

(C)MOTO TOUNO/Frontier Works Inc.

(C)MATSUO/Frontier Works Inc.

(C)Laki Aoki/libre

(C)Kisuke/Kiyo Date/libre

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus