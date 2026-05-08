Global X Japan株式会社「グローバルＸ 銅ビジネス ETF」（銘柄コード：580A）東京証券取引所より上場承認

Global X Japan株式会社

大和証券グループのGlobal X Japan株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 智男、以下「当社」）は、本日、東京証券取引所より「グローバルＸ 銅ビジネス ETF」（銘柄コード：580A、以下「当ETF」）の上場の承認がなされたことをお知らせします。

上場予定日は2026年5月28日（木）となります。

当ETFは、対象指数である「Solactive Global Copper Miners Total Return Index（円換算ベース）」への連動を目指すETFです。米国籍の上場投資信託である「Global X Copper Miners ETF」（ティッカー：COPX）の受益証券を主要投資対象とします。これにより、世界の銅採掘に携わる幅広い企業の株式へのアクセスを提供します。

ファンド概要

ファンド費用

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137367/table/84_1_b140fa613049276b9d99a28176d3f875.jpg?v=202605080451 ]

● 投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替リスク」、「カントリー・リスク」、「その他」

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

● 指数の著作権等について

本ファンドは、SOLACTIVE AG（以下「SOLACTIVE」）、その関連会社（総称して「SOLACTIVE当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。SOLACTIVE INDEXは、SOLACTIVEの専有財産です。SOLACTIVEおよびSOLACTIVE INDEXの名称は、SOLACTIVEもしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。いかなるSOLACTIVE当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくはSOLACTIVE INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。SOLACTIVEもしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係にSOLACTIVEが決定、構成、計算するSOLACTIVE INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなるSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。いかなるSOLACTIVE当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。さらに、いかなるSOLACTIVE当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。SOLACTIVEは、SOLACTIVEが信頼できると考える情報源からSOLACTIVE INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。SOLACTIVE当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がSOLACTIVE INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。SOLACTIVE当事者は、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、SOLACTIVE当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるSOLACTIVE当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

Global X Japan とは？

Global X Japan株式会社は、株式会社大和証券グループ本社、大和アセットマネジメント株式会社、Global X Management Company Inc.（米国）との合弁で、日本初のETF専門資産運用会社として2019年9月に設立されました。

投資家の皆さまの多様なニーズに応えるべく、成長テーマ型、インカム型、コア型、コモディティ型など、多岐にわたる革新的なETFラインアップを揃えており、上場銘柄数も66本まで拡大しています。

公式Webサイト：https://globalxetfs.co.jp/index.html

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@GlobalXETFsJPN

【本件に関するお問い合わせ先】

Global X Japan株式会社

＜報道関係者の皆さま＞ info＠globalxetfs.co.jp

＜投資家の皆さま＞ GXJ_cs@globalxetfs.co.jp

Global X Japan株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3174 号

一般社団法人資産運用業協会会員