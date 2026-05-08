2026年春｜お宮参りで選ばれている産着カラーランキング

株式会社LIN

株式会社LIN（岐阜県可児市）が運営する着物レンタルサービス「レンタル衣裳マイセレクト」は、30～50代女性100名を対象に、「着物の着用機会や選び方」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、お宮参りの産着選びでは、「色・全体の印象」を重視する人が58％と最も多く、春らしいやわらかな色味や、記念写真での見え方を意識して選ぶ傾向が見られました。

また、「写真で見た印象と実物が違った」と感じた経験がある人も一定数存在しており、“写真映え”と“実際の色味”のバランスが、産着選びにおける重要なポイントになっていることが分かりました。

2026年春｜お宮参りで選ばれている産着カラーランキングTOP5 女の子産着 人気カラー

1位：ベージュ・クリーム系

2位：白・生成り系

3位：淡いピンク系

4位：くすみカラー系

5位：赤系

男の子産着 人気カラー

1位：白・生成り系

2位：黒・グレー系

3位：ネイビー系

4位：グリーン系

5位：ベージュ・淡色系

近年は、従来の濃い色味だけではなく、自然光や桜との相性を意識した“やわらかな淡色系”を選ぶ傾向

が強まっています。

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株式会社LIN（本社：岐阜県可児市、代表取締役：林竜吾）が運営する着物レンタルサービス「レンタル衣裳マイセレクト」は、2026年上半期（2026年3月1日～5月6日）にレンタルされた、お宮参り用産着の人気カラーランキングを発表いたします。

女の子産着では、レンタル実績420件中、「ベージュ・クリーム系」が203件で1位となり、続いて「白系」「ピンク系」が上位にランクインしました。近年は、お宮参りや百日祝いなど赤ちゃんの晴れ着において、“淡い色”や“ニュアンスカラー”の人気が高まっており、従来の格式だけではなく、写真映えや赤ちゃんの肌なじみを重視した色選びが主流となりつつあります。

また、男の子産着では、245件中「白・生成り系」が98件で1位となり、続いて「黒・グレー系」「ネイビー系」が続く結果となりました。

近年は、男の子・女の子ともに、自然光での見え方や家族写真との調和を意識したカラー選びが増えている傾向が見られます。

「レンタル衣裳マイセレクト」の産着レンタル一覧はこちら

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237037/list.html

着物選びで最も重視されているのは「色・全体の印象」

アンケートでは、「着物選びで重視したポイント」として、以下の回答が集まりました。

●色（全体の印象）：58％

●柄（デザイン）：49％

●価格（予算）：38％

●格式・場に合っているか：24％

特にお宮参りでは、赤ちゃんの表情や家族写真全体との調和を意識して、“派手さ”よりも“上品なまとまり”を重視する人が増えていることが分かります。

「写真で見た印象と違った」と感じた人も

「着物選びで後悔したこと」の調査では、

●写真で見た印象と違った：9％

●色・柄選びに迷った：22％

という結果となりました。

スマートフォン閲覧が主流となった現在、実際の色味や質感が伝わりづらいこともあり、「思っていたより濃かった」「写真と印象が違った」という不安を感じるケースも見られます。

春のお宮参りは“自然光との相性”を重視する傾向に

春のお宮参りでは、桜や新緑の中で撮影を行うケースが多く、自然光での見え方を意識した色選びが増えています。

特に近年は、

●ベージュ・クリーム系

●淡いピンク系

●生成り系

●くすみカラー

など、写真にやさしく映る色味への人気が高まっています。

“記念写真として残った時の美しさ”を重視する傾向が、産着選びにも表れていると考えられます。

当社の取り組み

着物レンタルマイセレクトでは、オンラインでも安心して着物を選べるよう、

色味が分かりやすい商品写真 動画での質感確認 実際の利用イメージの掲載 コーディネート例の提案

などを強化しております。

初めてのお宮参りでも安心してお選びいただけるよう、今後も分かりやすい商品ページづくりに取り組んでまいります。

調査概要

調査主体：株式会社LIN（着物レンタル マイセレクト）

調査方法：インターネットアンケート調査

調査期間：2026年5月7日

調査対象：30～50代女性（七五三・お宮参り・成人式・結婚式等で着物を着用した経験のある方）

有効回答数：100名

調査機関：Freeasy