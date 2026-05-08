「ASEAN人材育成奨学パートナーズ支援（AHEAD50）」の第５陣訪日団（計４名）が日本を訪問します。

一般財団法人 日本国際協力センター

ASEAN事務局 科学・技術課（STD）職員4名が訪日団について

本プログラムでは、ASEAN事務局 科学・技術課（STD：Science and Technology Division）より職員4名を日本に招へいし、「持続可能な地域開発に向けた科学・技術・イノベーション（STI）ガバナンスの強化および将来展望」をテーマに各種プログラムを実施します。具体的には、経済・社会分野における講義、関係機関への視察、日本側専門家との意見交換を通じて、ASEANにおける科学技術アジェンダの推進、STI政策の企画・立案能力の向上、ならびにSTI分野における国際協力の促進を目的とした能力強化を図ります。

本プロジェクトを通じて築かれる日本とASEANの実務レベルの協力関係と人的ネットワークが、将来にわたるSTI分野での協働を促進し、ASEAN地域の持続可能な発展に寄与することが期待されます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74396/table/538_1_94afadd134c4018b3e07a140ea92dfd5.jpg?v=202605081151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/74396/table/538_2_a71463700c9a097ab021b6cac5a6acb9.jpg?v=202605081151 ]

（参考）ASEAN人材育成奨学パートナーズ支援（AHEAD50）

近年、政治・経済・社会文化での統合が進み、国際プレゼンスが拡大するASEAN。その活動をまとめるASEAN事務局等の有望な職員に対し、現下の国際情勢等を踏まえた日本の政策・制度・立場につき学ぶ機会を提供することで、これらの職員の能力構築を通じてASEAN事務局の機能強化を図ります。また、それによって日本とASEAN間のネットワークを強化するとともに、日本について学ぶ人々を支援することで、相互の信頼関係を強化し、将来に亘る日本との円滑な協力の促進を目指します。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rc/pagew_000001_02337.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_02301.html



【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人日本国際協力センター(JICE) 国際交流部

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