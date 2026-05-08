UMAMO × 和食 × 泡盛 ディナー。世界初！泡盛粕から生まれた新食材「うま藻」と出会う一夜限りの特別なプロモーションイベント開催

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

ノボテル沖縄那覇（沖縄県那覇市 総支配人 坂本公敏）と株式会社AlgaleX（沖縄県うるま市 代表取締役 高田大地）は、2026年5月1日（金）、ホテル内 和食・鉄板焼き「登輝」にて、世界初の新食材「うま藻（UMAMO）」を用いた和食と泡盛のプロモーションディナーを開催。

「うま藻」は、琉球王朝時代から受け継がれる沖縄の伝統酒・泡盛の製造過程で生まれる副産物“泡盛粕”を、独自のAI発酵制御技術によって新たな食材へと昇華させたもの。株式会社AlgaleXは、これまで十分に活用されてこなかった泡盛粕に新たな価値を見出し、沖縄の伝統産業と最先端技術を掛け合わせることで生まれた、未来の食材を開発。その可能性を体験いただく一夜となりました。

和食 玉城シェフ：お料理の全てに「うま藻」を使用お料理とペアリング

当日は、第37代泡盛の女王・泡盛マイスター 前泊選香 氏の進行のもと、株式会社AlgaleX 日高副社長から、泡盛粕に秘められた魅力や、未利用資源として残されている現状、「うま藻」が描く新たな食文化の可能性、天然魚に依存しない新たな魚食文化への挑戦や、沖縄の地域資源を未来へつなぐビジョンについて語られ、県内メディアやインフルエンサー、食関連事業者らが熱心に耳を傾けました。

「うま藻」を使用した料理とマリアージュするカクテルはノボテル沖縄那覇が担当。琉球料理伝承人でありフレンチシェフでもある前川総料理長監修のもと、和食 玉城シェフが考案。琉球王朝時代の宮廷料理でも用いられた伝統t的な「東道盆（とぅんだーぼん）」モチーフの朱色の器に盛り付けて提供する前菜から始まり、うま藻と長命草のお塩で味わう天ぷら、琉我牛の低温調理 ミヌダルオマージュと、琉球～沖縄の食材や文化を織り交ぜたコースに、個性豊かな泡盛カクテルを合わせて提供するペアリングを通して、琉球・沖縄の伝統的な技法と現代をおりまぜながら新たな視点で表現しております。

歴史ある食文化と発酵テクノロジーが切り拓く未来。そのふたつが一皿の上で交差する、”ここでしか味わえない食体験”となり、参加者それぞれが沖縄の食の未来に思いを馳せる一夜限りの特別なディナーとなりました。

今後も株式会社AlgaleX、ノボテル沖縄那覇とも、地域事業者や生産者との連携を深めながら、沖縄が育んできた食文化と地域資源の魅力を国内外へ発信を行うと同時に、伝統を受け継ぎながら新たな価値へと繋げていく挑戦を通して、持続可能な食の未来を描いてまいります。

左より、第37代泡盛の女王・泡盛マイスター 前泊氏、ノボテル沖縄那覇 前川総料理長、株式会社AlgaleX 副社長日高氏、八木澤氏、加藤氏

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UMAMO×TOKI プロモーションディナー

開催日／2026年5月1日（金）19:00～21:00

会 場／ノボテル沖縄那覇 和食・鉄板焼「登輝」

内 容／UMAMOを使った和食五品と、泡盛カクテル3種のペアリング

協 力／「琉我牛」提供：我那覇ミート

泡盛粕（カシジェー）提供：宮里酒造

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株式会社AlgaleX｜https://umamo.jp/pages/about-algalex

株式会社AlgaleXは、2021年創業の沖縄発フードテックスタートアップです。独自のAI発酵制御技術とエンジニアリング技術を通して、泡盛粕をはじめとする未利用資源からDHAやうま味成分を併せ持つ高付加価値原料を生産します。

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ノボテル沖縄について｜https://novotelokinawanaha.jp/

ノボテル沖縄那覇は、フランスに拠点を置くグローバルホテルチェーン アコーのフラッグシップホテルブランドとして2018年沖縄県那覇市にオープン。 宿泊者専用のインフィニティプールやフィットネスジム、最上階のプレミアラウンジは高台からの360度のパノラマビュー。料飲施設は、カフェラウンジグルメバー、 和食・鉄板焼 登輝、フードエクスチェンジ「アヴァンセ」、BBQテラス（夏季限定）の4箇所。コンセプトは「イージーリビング（Easy Living）」。 スタイリッシュで機能性や快適さを備えた空間で、気取らずに過ごせるひとときをご提供します。

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ノボテルについて

ノボテルは、より長く、充実した人生をサポートすることを目指し、「睡眠」「食」「運動」「つながり」を大切にした滞在体験を提供するホテルブランドです。日常から離れるすべての旅行者に向けて、ウェルビーイングを身近なものとし、ビジネス利用からご家族・ご友人とのレジャーまで、幅広いニーズに応える質の高いホテル、スイート、リゾートを展開しています。2024年には、環境保全団体であるWWF（世界自然保護基金）とパートナーシップを締結し、科学的根拠に基づく取り組みや保全プロジェクトを通じて、世界の海洋環境の保護と再生を推進しています。ノボテルのホテルでは、自然で機能的なデザインを取り入れた広々としたモジュール式客室、栄養バランスに配慮したメニューを揃えるリラックス感のあるレストラン、柔軟に利用できるワークスペース、きめ細やかで心配りの行き届いたサービス、キッズ向けエリア、多目的に活用できるロビー空間、使いやすいフィットネス施設など、多彩な設備とサービスを備えています。ノボテルは、70か国以上に600軒以上のホテルを展開しており、110以上の国と地域で5,800軒を超えるホテルやリゾートを展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員です。また、宿泊予約や多彩な特典・サービス・体験へのアクセスを提供する統合型ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110カ国以上で5,800を超えるホテルやリゾート、10,000を超えるレストラン＆バー、ウェルネス施設、フレキシブルワークスペースなどを提供する、世界をリードするホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで45以上のホテルブランド、さらにEnnismore（エ二スモア）と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたホスピタリティエコシステムを展開しております。ALL Accor（オール アコー）は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、地域社会への貢献、多様性と包括性を通じて、前向きな行動を推進することに焦点を当てています。アコーのミッションは、グループの理念「心を込めたケアで文化をつなぎ、責任あるホスピタリティの芸術を切り拓く」に反映されています。1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、CAC 40指数に採用されています。また、米国のユーロネクスト・パリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）および米国OTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細は、https://group.accor.com(https://group.accor.com)またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTokでご覧ください。