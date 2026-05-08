父の日に贈る表彰状を、コンビニで手軽に作成。『マイ表彰状』に父の日向けテンプレートを追加～父の日ありがとうキャンペーンも実施中～

株式会社サムライソード『マイ表彰状』父の日に贈る感謝状が作れるテンプレートが新たにラインナップ

お父さんへ、日頃の感謝をカタチに。

『マイ表彰状』に、父の日向けテンプレートを追加しました。

全国約58,000店舗で利用できる本サービスでは、

父の日に「ありがとう」を表彰状として贈ることができます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/

■ 父の日に、“ありがとう”をカタチで伝える

父の日は、日頃の感謝を伝える大切な機会です。

これまで支えてくれたお父さんへ、言葉だけでなく、記念として残る形で気持ちを届けてみませんか。

『マイ表彰状』では、自由にメッセージを入力できるため、「いつもありがとう」だけでなく、思い出やエピソードを添えたオリジナルの表彰状を作成できます。

さらに、父の日向けにそのまま使える「定型文テンプレート」をご用意。

はじめてでも簡単に、気持ちのこもった一枚を作成いただけます。

子どもからお父さんへ、家族からお父さんへなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。

■ 父の日ありがとうキャンペーン実施中

キャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」

2026年5月1日（金）10:00 ～ 6月30日（火）23:59まで、「父の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。

期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://cp.myseriesprint.com/cp/6

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/