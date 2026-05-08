カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、純正ディスプレイオーディオのUSBポートに接続するだけでDVDを再生することができる『DA-DVD03』の発売を開始いたします。縦置きにも対応しているためコンソールボックスに収納することが可能です。さらに設置後もDVDディスクの出し入れが簡単なスロットイン式で、続きから再生するレジューム機能に対応したDVDプレーヤーです。





MAXWIN ディスプレイオーディオ用DVDプレーヤー





【販売ショップ】

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWKZ6RLX

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/ukachi/da-dvd01/

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/da-dvd01.html









【商品動画】

https://www.youtube.com/watch?v=GuUPd3Yhk-I









【MAXWIN DA-DVD03】

車内でDVDが視聴できる

◆車内でDVDが視聴できる

ディスプレイオーディオPlus搭載車にUSB接続するだけで、複雑な設定の必要はなくDVDの再生ができるようになります。Wi-Fi環境がなくても使用可能です。





車載専用設計

◆車載専用設計

本体は振動に強く、縦置き・横置きどちらにも対応。USB接続ケーブルは約55cmの長さがあり設置場所に困りません。車種によってはコンソールボックス内にも設置できます。ディスクを出し入れしやすいスロットインタイプ採用。





簡単接続 操作もラクラク

◆簡単接続

本体を車両の通信用USBポートに接続するだけ！複雑な設定は必要ありません。





◆操作もラクラク

画面タッチまたはステアリングスイッチで操作可能です。





レジューム対応

◆レジューム対応

再生中にエンジンを停止しても、再始動すると続きから再生するレジューム機能に対応。





一部トヨタ/レクサス ディスプレイオーディオPlus搭載車対応

DA-DVD03 本体 ／ 出典：MAXWIN製品ページ





【製品仕様】

製品仕様

本体サイズ ： 155×162×37mm

対応コネクタ： USB Type-A、USB Type-C

対応車種 ： 一部トヨタ/レクサス ディスプレイオーディオPlus搭載車

動作電圧 ： DC 5V 1A

動作温度範囲： -10～70°

保管温度範囲： -20～80°