「DOWNTOWN＋」【母の日企画】松本人志が母の待つ愛媛へ『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』 5月10日（日）母の日に配信開始

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ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」にて、2026年5月10日（日）に『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』を配信します。

松本人志、オカンに会いに愛媛に行く。感動の「その日。」にカメラが完全密着しました。

2025年12月6日配信の「LIVE+」にゲスト出演した兄・隆博さんの口から、母・秋子さんは、長年住み慣れた尼崎を離れ、現在は愛媛へと居住地を移していることが明かされました。長らく直接顔を合わせられていませんでしたが、兄の言葉を受けてついに松本が動きました。本作は、愛媛でオカンと待望の再会を果たすその瞬間までを余すところなく記録したドキュメント。照れ隠しのボケと、変わらないオカンのツッコミ。久しぶりの親子の再会は、果たしてどんな結末を迎えるのか。

本編への期待を高める、異例の約12分間に及ぶ【特別先行映像】を公式YouTubeにて公開中。本編は「DOWNTOWN＋」でお楽しみください。

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【番組概要】

タイトル：『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』

配信日：2026年5月10日（日）

出演：松本人志、木村祐一

特別先行映像：https://youtu.be/mz3aCx6eC2o

※配信スケジュールは変更になる可能性があります。

【サービス概要】

DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）

視聴方法：スマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコン

料金：月額1,100円、年額11,000円（いずれも税込、定額制） ※申し込みは公式ホームページから

公式ホームページ：https://downtownplus.com

公式YouTube：https://www.youtube.com/@down_town_plus

公式Instagram：https://www.instagram.com/snld_umotumop/

公式X：https://x.com/downtown_plus