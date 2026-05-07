【ツアー報告】世界ランキング1位選手がSteelFiberで2週連続優勝-トゥルーテンパー

トゥルーテンパースポーツインクジャパン

トゥルーテンパースポーツインクジャパン（東京都中央区東日本橋／日本代表：西原 徹朗）は、2026年4月30日～5月3日に国内外で開催されたゴルフトーナメントにおいて、当社シャフトが3大会での優勝に貢献するとともに、US男子ツアーにおいて3カテゴリーで使用率No.1を獲得したことをお知らせいたします。

日本男子ツアー

JGTO「中日クラウンズ」では、優勝者がアイアンに「Dynamic Gold EX Tour Issue S400(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/steel-shaft/dgexti/)」、ウェッジに「Dynamic Gold EX Tour Issue X100(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/steel-shaft/dgexti/)」を使用。今季初優勝を飾るとともに、ツアー通算5勝目を達成しました。

Dynamic Gold EX Tour Issue

US女子ツアー

メキシコ・マヤコバで開催されたUS女子ツアーでは、世界ランキング１位の優勝者がアイアンに「SteelFiber i80cw S(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/aerotech-shaft/sf-i/)」、ウェッジに「SteelFiber i95cw S(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/aerotech-shaft/sf-i/)」を使用。同選手は、今大会で2週連続優勝を達成し、ツアー通算18勝目を記録しました。

SteelFiber i95cwSteelFiber i80cw

US男子ツアー

米国フロリダ州マイアミで開催されたUS男子ツアーでは、優勝者がアイアンに「Dynamic Gold X7(https://www.truetemper.com/collections/dynamic-gold/products/dynamic-gold-x7)」、ウェッジに「Dynamic Gold X7(https://www.truetemper.com/collections/dynamic-gold/products/dynamic-gold-x7)」および「Dynamic Gold Tour Issue X100(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/steel-shaft/dgexti/)」を使用。今季2勝目を飾るとともに、ツアー通算3勝目を達成しました。

Dynamic Gold X7Dynamic Gold Tour Issue

さらに同週のUS男子ツアーでは、トゥルーテンパーがアイアン、ウェッジ、アイアン型ユーティリティの3カテゴリーで使用率No.1を獲得しました。特にウェッジでは、80％を超える使用率を記録しています。

・アイアン使用率：69.5％（1位）

・ウェッジ使用率：80.9％（1位）

・アイアン型ユーティリティ使用率：48.5％（1位）

※Darrell Survey調べ

【True Temper Sports Incについて】

1902年に米国で創業したゴルフシャフトメーカー。スチールシャフトのパイオニアとして業界を牽引し、代表製品「Dynamic Gold」や「PROJECT X」、「SteelFiber」は世界中のツアープレーヤーから高い支持を獲得。100年以上にわたり培った技術力と実績を背景に、あらゆるレベルのゴルファーに最適な製品を提供し続けている。

https://www.truetemper.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

トゥルーテンパースポーツインクジャパン

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