志望動機を制する者は、新卒の就活・社会人の転職活動を制する。『志望動機の教科書　就職・転職活動で後悔しないための職業選択ガイド』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『志望動機の教科書 就職・転職活動で後悔しないための職業選択ガイド』（著者：占部 礼二）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『志望動機の教科書 就職・転職活動で後悔しないための職業選択ガイド』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604945

著者：占部 礼二

小売希望価格：電子書籍版 1,600円（税別）／印刷書籍版 2,300円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：A5／カラー／本文228ページ

ISBN：978-4-295-60494-5

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

「志望動機が書けない」「自分に合う仕事がわからない」といった悩みの多くは、そもそもの仕事の選び方に問題があります。

本書は、就活・転職の場面で求められる志望動機を、小手先のテクニックではなく、職業選択の考え方から体系的に解説する1冊です。

業界・職種・企業の見極め方、自分なりの「軸」のつくり方、そしてそれを言語化するプロセスまでを一貫して学べます。

さらに、100人のリアルな志望動機事例を収録。良い志望動機と悪い志望動機の違いを具体的に理解できます。

「どこでも通用する志望動機」ではなく、「自分だからこそ語れる志望動機」を手に入れたい方必携の教科書です。

※本書は2020年6月に発売された『内定必達 絶対に書ける! 志望動機』（秀和システム）を最新の情報にアップデートし、一部加筆修正・編集を加えたものです。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに 就活・転職に悩むあなたへ

第1章 最近の就職・転職活動と職業選択

志望動機とは？

最近の就活事情と潜んでいる問題

キャリア教育は機能しているのか？

社会人の転職においてはどうか？

コラム１. 就活までどんな準備をすればいいですか？

第2章 職業選択と職業観

「職業選択」の解像度を高めよう

土台になる職業観

スタートは「職業観」作りから

職業の三要素

コラム２. 最近増えてきた「新卒紹介」って？

第3章 業界・職種・企業の選び方

意外に知らない！業界のキホン

業界分類表で全体像を掴もう

業界選びは「興味・関心」や「意味・価値」で！

職種選びは「長所・能力・性格」で！

企業選びは「求める価値観とライフプラン」で！

まとめよう！「自分らしい職業選択」について

3つの選択は転職活動にも必要？

コラム３. 合説に行ったけど、ピンと来ない……

第4章 ライバルに差がつく！志望動機の書き方

志望動機ってそもそも何を書くの？

STEP1「思いつき」からスタート

STEP2「考え」で個性を出す

STEP3「体験談」で説得力を生み出す

まとめよう！「自分らしい志望動機」について（その１）

まとめよう！「自分らしい志望動機」について（その２）

ダメな志望動機

コラム４. 就活にあるルールとマニュアル

第5章 働く100人の志望動機

業界の全体像を掴もう

製造業界（メーカー）の基本知識・働く人たちの志望動機

卸売業界（商社）の基本知識・働く人たちの志望動機

小売業界の基本知識・働く人たちの志望動機

IT・通信業界の基本知識・働く人たちの志望動機

マスコミ業界の基本知識・働く人たちの志望動機

金融業界の基本知識・働く人たちの志望動機

建設・不動産業界の基本知識・働く人たちの志望動機

サービス業界とその他の業界の基本知識・働く人たちの志望動機

コラム５. 企業のブラックより業界のブラックを探そう！

業界ごとの特徴一覧

おわりに

＜＜著者紹介＞＞

占部 礼二

キャリア教育・就職支援 講師／キャリアカウンセラー

若者の職業選択をテーマとし、「志望動機が書けない」「やりたい仕事が分からない」といった、多くの学生が直面するキャリア形成上の課題に対して、理論と実践の双方から解決を目指して活動している。

これまで関東・関西の20の大学において、業界研究や志望動機をテーマとした就職活動支援セミナーの講師を務め、多くの学生に対してキャリア支援を実施してきた。学生一人ひとりの経験や価値観を言語化し、納得感のある進路選択へと導く支援に定評がある。

また、5つの大学において非常勤講師としてキャリア関連科目を担当し、2026年4月より群馬県の高崎商科大学にて准教授に就任。キャリア科目を通じて、企業と連携した実践的なキャリア教育に取り組む。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

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