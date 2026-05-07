ALANDが、韓国発のNo.1バーガー・チキンブランドMOM’S TOUCHと初コラボレーション！5月8日（金）より、コラボアイテム全7型を発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）が展開する韓国発のセレクトブランドALAND（エーランド）は、2026年5月8日（金）より、韓国内では最多店舗数を誇るバーガー・チキンブランド“MOM'S TOUCH”とのコラボレーションアイテム全7型をALANDの全5店舗と、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWNにて発売します。また、対象店舗にて、対象の商品を購入いただいたお客さまは、各ガチャガチャイベントに参加いただけます。MOM’S TOUCHの3店舗でチーズサイバーガーセット注文したお客さまには、ALANDで使えるクーポンをプレゼントし、ALANDの店舗でコラボアイテムを購入したお客さまには、MOM’S TOUCHの3店舗で使えるクーポンをプレゼントします。

ALANDは、韓国の新進デザイナーとサブカルチャーを発掘し、その価値を最も魅力的な手法でマーケットに発信する唯一のライフスタイル型セレクトショップです。今回は韓国発であり、若者のトレンドの街である渋谷に店舗を構えるという共通点を持ったMOM’S TOUCHとコラボし、全７型のアイテムを展開します。コラボアイテムには、MOM’S TOUCHのシグネチャーメニューであるサイバーガーがプリントされたアイテムや、コラボを表現したオリジナルロゴアイテムを発売します。

■「ALANDｘMOM’S TOUCHコラボアイテム」概要

発売日：2026年5月8日（金）

特設サイト：https://www.dot-st.com/aland/concept/?dispNo=013001096

2026年5月8日（金）9:00~より公開

取扱い店舗：

「ALAND」国内全５店舗

TOKYO、越谷イオンレイクタウンkaze、梅田ヘップファイブ、天神ソラリアプラザ、横浜ビブレ、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN

■商品詳細

バックにメニューを配したユニセックスなサイズ感で、ロゴ入りのピスネームがアクセントの特別感ある一枚です。

商品名：ALAND×MOM'S TOUCH／メニューTシャツ

価格：4,990円（税込）

カラー展開：ホワイト、ブラック

サイズ：M、L

MOM'S TOUCHのサイバーガーセットをプリントしたTシャツ。男女兼用のサイズ感に、ロゴ入りピスネームがアクセントを添える特別感ある一着です。

商品名：ALAND×MOM'S TOUCH／イラストTシャツ

価格：4,990円（税込）

カラー展開：ホワイト、ブラック

サイズ：M、L

コラボロゴを大きくプリントしたTシャツ。男女兼用のサイズ感に、ロゴ入りピスネームがアクセントを添える、コラボ感あふれる一着です。

商品名：ALAND×MOM'S TOUCH／BIGロゴTシャツ

価格：4,990円（税込）

カラー展開：ホワイト、ブルー

サイズ：M、L

コラボロゴをフロントに刺繍したキャップ。両ブランドを象徴するブラウンとブルーの2色展開です。ALANDロゴを使用したピスネームをあしらい、コラボ感あふれるアイテム。

商品名：ALAND×MOM'S TOUCH／刺繍ロゴCAP

価格：3,990円（税込）

カラー展開：ブラウン、ブルー

サイズ：ONE SIZE

メニュー、セット、ロゴの多種多様なプリントが魅力のリングマチトート。ロゴ入りピスネームがアクセントを添える、コラボ感満載の万能バッグです。

商品名：ALAND×MOM'S TOUCH／Dリングマチトート

価格：3,389円（税込）

カラー展開：ホワイト、ブラウン、ブルー

サイズ：ONE SIZE

MOM'S TOUCHの人気メニューをアクリルチャームに。コラボロゴを合わせた豪華な3点セットです。コラボならではの特別感を楽しめる限定アイテム。

商品名：ALAND×MOM'S TOUCH／アクリル３Pチャーム

価格：1,100円（税込）

カラー展開：ケイジャンフライドポテト、BBQサイバーガー、ダブルサイバーガー、the全部のせピザ

サイズ：ONE SIZE

季節問わず履けるジャガード織りのソックス。コラボロゴと、遊び心あふれるハンバーガー柄の2タイプをご用意しました。足元からコラボ感を演出できるアイテムです。

商品名：ALAND×MOM'S TOUCH／ジャガードソックス

価格：1,490円（税込）

カラー展開：オフ×ブラウン、ハンバーガー

サイズ：M、L

■「ALANDｘMOM’S TOUCHコラボ 購入者限定ガチャガチャイベント」概要

実施期間：2026年5月8日（金）～2026年5月28日（木）

イベント内容：期間中、ALAND TOKYO店、MOM'S TOUCHの渋谷店、ソラド原宿店、下北沢店にて対象商品をご購入いただくと、各ガチャガチャイベントにご参加いただけます。

※こちらのイベントは無くなり次第終了となります。

＜@ALAND TOKYO店＞

ALAND TOKYO店で「ALAND×MOM'S TOUCH」のコラボアイテムをご購入いただくと、MOM'S TOUCHのサイバーガーの無料クーポンなどが当たるガチャガチャイベントに参加いただけます。

※ALAND店舗のガチャガチャイベントは、TOKYO店のみとなります。

※クーポンは、MOM'S TOUCH渋谷店／ソラド原宿店／下北沢店の3店舗のみ使用可能です。

※クーポンの有効期限は、2026年6月30日（火）までです。

＜@MOM'S TOUCH＞

MOM'S TOUCHの渋谷店、ソラド原宿店、下北沢店にて、チーズサイバーガーセットをご購入いただいたお客さまは、ALAND全5店舗で使用できる最大2,000円オフクーポンが当たるガチャガチャイベントにご参加いただけます。

※ガチャガチャの実施店舗は、MOM'S TOUCHの渋谷店、ソラド原宿店、下北沢店の3店舗のみとなります。

※クーポンは、ALANDの全5店舗【TOKYO店／レイクタウン店／横浜ビブレ店／HEP FIVE店／天神ソラリア店】にてご利用いただけます。

※公式WEBストア and STとZOZOTOWNではご利用いただけません。

※クーポンの有効期限は、2026年6月30日（火）までです。

■「MOM'S TOUCH」について

MOM'S TOUCHは、韓国内では最多店舗数となる1,510店舗を有する（2026年4月現在）、バーガー・チキンブランドです。 「新鮮で美味しく、品質の良い食品をリーズナブルな価格で提供する」という経営方針のもと、日常のハンバーガー 1食で得られるコスパ（Best quality, Best price）を重視しています。店内での手仕込み・手作り方式にこだわり、独自のスパイスを用いたチキンのマリネーションから、バッターや小麦粉に至るまで店内で仕込み・調理を実施。他には真似できないフライドチキンの味わいを、相性抜群のソースや黄金比を感じさせる素材とともに提供しています。

■ALANDについて

ALANDは、2005年に設立され、韓国の新進デザイナーとサブカルチャーを発掘し、その価値を最も魅力的な手法でマーケットに発信する唯一のセレクトショップです。単にモノを売り買いする場所でなく、ファッション、デザイン、文化を感じることができる空間を提案しています。韓国では明洞、ホンデ、カロスキルといったトレンド発信地を含め直営店を10店舗もち、韓国外ではアメリカ、タイ、インドネシア、日本でグローバル展開をしています。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/aland/

＜Instagram＞@aland_jp https://www.instagram.com/aland_jp/?hl=ja

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/



■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official