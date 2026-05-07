未流通スイカも登場、100玉以上が一堂に集結・国内最大級イベント「スイカパーティー2026」7月開催

株式会社WagaMama

株式会社WagaMama（本社：熊本県熊本市）は、全国のスイカ農家が集結し、未流通品や希少品種を含む10～15種類以上のスイカを一度に食べ比べできる国内最大級のイベント「スイカパーティー2026」を、2026年7月5日（日）、東京都練馬区「IKUSA ARENA」にて開催します。なお、一般チケットは2026年5月1日（金）より販売を開始しています。

■100玉以上・未流通品種も集結する体験試食イベント

本イベントは、全国から厳選されたスイカが集結し、一般流通していない希少品種や、まだ名前さえついていない未発表の試作系統などを含む、10～15種類以上のスイカを一度に食べ比べできる、約300名規模で実施される国内最大級のスイカイベントです。北は秋田、南は沖縄まで、全国各地のスイカ農家も参加し、実際に農家の方々から説明を受けながら、個性豊かなスイカの数々を楽しむことができます。

また、会場ではスイカの販売や関連グッズの販売に加え、クイズ企画やフォトブースなども展開。味わうだけではない、スイカの魅力を多角的に体験できるイベントとなっています。

■開催背景

スイカは身近な果物である一方で、品種ごとの味の違いや生産者のこだわりが広く知られているとは言えません。また、スイカは追熟しないため鮮度が味を大きく左右しますが、一般流通では最適な状態で消費者に届けることが難しい側面があります。

本イベントでは、こうした課題を背景に、スイカの本来の美味しさと多様性を直接体験できる場を提供し、生産者と消費者をつなぐ新たな機会創出を目指しています。普段の生活では食べることのない、知る人ぞ知る貴重なスイカとの出会いや、スイカ農家の方と参加者が直接会話する場を作りだすことで、日本のスイカ産業を盛り上げていきます。これまで7回開催され、累計で約1,150名以上が参加し、10代から60代まで幅広い層が特別なスイカとの出会いを楽しみました。

様々なスイカを体験できるこの機会を、ぜひお楽しみください。

【スイカパーティー2026 開催情報】

日時： 2026年7月5日(日) 12:00-15:00

会場： IKUSA ARENA(東京都練馬区錦２丁目１９－１ 練馬トーホープラザビル 5階)

アクセス： 東武練馬駅より徒歩約10分

チケット販売価格：

１.VIP席（限定30席）：25,000円(税込)

【VIP席特典】

・弊社代表佐藤とスイカ農家様とのコミュニケーションが取りやすい席へのご案内

・特別なスイカのご提供（お一人様1カット）

・特別なスイカのお土産（お一人様8分の1カット）

・おかわりスイカの確約（お一人様各種2カットまで）

・スイカジュース飲み放題

・限定30席

２.一般席：7,480円(税込)/人

特設サイト：https://amaisuika.com/blog/news/3209/

【今年参加予定のスイカを一部先行公開】

あさひの小玉スイカあさひの小玉スイカ／秋田

あさひの小玉スイカは、味わいに加えて食感も特徴的なスイカです。果肉がしっかりと詰まっており、シャキシャキとした食感があるため、スイカ本来の食感を楽しめるだけでなく、歯ごたえも感じることができます。

また、ひとくち食べた際に感じる独特の上品な香りも特長のひとつです。他のスイカにはない、食欲をそそる香りが、味わいを一層豊かなものにしています。こうしたバランスの良さから、例年本イベントにおいても人気の高い品種となっています。

ふりやスイカ 金色羅皇ふりやスイカ 金色羅皇／大分

ふりやスイカ「金色羅皇」は、日本野菜ソムリエサミットにおいて最高金賞を受賞した実績を持つ品種です。深い甘みとコク、そして強いシャリ感が特長で、超高糖度の黄色いすいかとして知られています。

栽培が難しく市場流通量も限られる希少な品種であり、自然豊かな日田盆地にて、徹底した品質管理のもと丁寧に育てられています。ふりやスイカでは、収穫したスイカを一玉ずつ試し割りし、納得のいく品質のもののみを厳選して提供しています。

※当日の仕入れ状況や天候等により、提供するスイカの品種・内容は変更となる場合がございます。

■主催コメント「スイカの概念を変え、情熱を爆発させる場所に」

以前は、多くの人が「スイカに品種なんてあるの？」という状態でした。しかし、このパーティーを通じて「この品種が最高だった！」という声を聞くたびに、スイカ好きの輪が広がっていることを実感し、胸が熱くなります。私たちがこだわっているのは、農家さんが手塩にかけて育てたスイカを、「一番うまい状態」である朝採れ直送で届けることです。そこには、スイカに狂うほどの情熱を注ぐ農家さんの思いが詰まっています。このイベントは、その農家さんの熱量と、参加者の皆さんの熱狂がぶつかり、爆発する場所なんです。スイカは1玉買うのが大変な果物ですが、ここに来れば自分だけの「推しスイカ」や「推し農家」に出会えます。そんな幸せな出会いを一人でも多くの人に提供し、ゆくゆくはこのパーティーを日本中が熱狂する「フェス」へと進化させていきたい。スイカを通じて、人生が変わるほどの感動を届け続けることが、僕の願いです。

私たちは、このイベントをきっかけに「自分にとってこれが美味しい」と思えるスイカに出会い、そこから特定の農家さんを応援するような、血の通ったスイカ愛の循環を作ろうとしています。

■会社概要

株式会社WagaMamaは、「スイカの概念を変える」をテーマに、全国のスイカ農家と連携し、未流通・希少品種を含む高品質なスイカの魅力を届ける事業を展開しています。ブランド「あまいスイカ」を通じて、産地直送による鮮度へのこだわりや、品種ごとの個性を体験できる機会を創出し、生産者と消費者を直接つなぐ新たな価値の提供に取り組んでいます。

商号：株式会社WagaMama

代表者：代表取締役 佐藤 洸

所在地：〒862-0947 熊本県熊本市東区画図町大字重富271番地10

設立：2023年1月

事業内容：スイカ(青果)の販売、スイカの加工品の販売、

スイカに関連するイベント等

URL ： https://amaisuika.com/

【一般のお問い合わせ先】

株式会社WagaMama

MAIL：info@amaisuika.com