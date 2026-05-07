新学期「また叱られた…」を繰り返す子を減らすために ADHDタイプの理解と学校連携を学ぶ無料小冊子・限定動画を公開

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーション(本社：東京都豊島区、代表取締役吉野加容子)代表の吉野加容子が主宰する、発達グレーゾーンの困りごとを大人に持ち越さない、5年かかっても見つからなかった悩みの解決方法が5分で見つかるウェブサイト「パステル総研」は、“また叱られた…”を繰り返さないために、先生の理解が深まり子どもへの支援が前向きに変わる関わり方を、特典動画付き小冊子として公開しました。 ダウンロードはこちら＜https://www.agentmail.jp/lp/r/21541/171497/＞

こんにちは。発達グレーゾーンの困りごとを大人に持ち越さない、5年かかっても見つからなかった悩みの解決方法が5分で見つかることを目指す「パステル総研」です。

2025年、文部科学省の調査により、不登校児童生徒数は35万人を超え、小学生の不登校者数も増加し続けていることが明らかになりました。こうした背景の中で、学校生活において「叱られることが増えた」「うまくいかない」と感じる子どもが増えています。

特に新学期は、

・授業中に落ち着いていられない

・注意されることが増える

・先生とのやりとりがうまくいかない

といったズレが起きやすい時期です。

その結果、「また叱られてしまった…」という経験を繰り返し、自信の低下や登校しぶりにつながるケースも少なくありません。

また保護者にとっても、

・どう伝えればいいかわからない

・連絡の距離感に迷う

といった悩みが多く聞かれます。

こうした背景には、ADHDタイプに見られる特性が影響している場合もあり、理由を知らないまま関わることで誤解やすれ違いが生まれてしまうことがあります。

そこで今回、学校との関係づくりに悩む保護者に向けて、無料小冊子と講義動画の同時公開を開始しました。

講義動画では、

・ なぜ“また叱られる”状態が続いてしまうのか

・ トラブルメーカーに見られやすい行動の背景

・ 家庭でできる関わり方のポイント

について、発達特性の視点からわかりやすく解説しています。

こちらの動画は、通常、有料オンライン子育て塾「Nicotto!塾」会員限定で配信している特別コンテンツです。新学期は、先生との関係づくりや学校との連携が、その後の学校生活を大きく左右しやすい大切な時期です。だからこそ、保護者が早い段階で子どもの特性を理解し、適切な関わり方を知るきっかけとして、5月末まで期間限定で公開いたします。

本小冊子では、

・ 「また叱られた」の繰り返しが起きる背景

・ 先生との関係がうまくいかない理由と距離感のつくり方

・ 子どもの見られ方が変わる「ひとことメッセージ」

・ 家庭での関わりを学校の支援につなげる具体的な連携のコツ

などを、すぐに実践できる形で紹介しています。

動画で「なぜ起きるのか」という背景を理解し、小冊子で「どう伝えるか」を変えることで、先生の受け取り方や関わり方が変わり、子どもへの支援が前向きに変化していくことが期待されます。

「また叱られた…」を繰り返さないための先生とのやりとりを変える“ひとこと”はこちらから今すぐ確認できます▼

https://www.agentmail.jp/lp/r/21541/184232/(https://www.agentmail.jp/lp/r/21541/184232/)

～動画内容～

新学期の学校連携は始めが肝心！5月末まで限定公開

期間限定 特典動画

～小冊子目次～

小冊子目次

ADHDタイプのお子さんに限らず、「学校でうまくいかない」と感じているすべてのご家庭に役立つ内容となっています。トラブルメーカーとレッテルを貼られてつらい思いをする親子を減らし、先生と家庭が協力して子どもを伸ばせる関係づくりのきっかけとなることを目指しています。

【小冊子・動画のダウンロード方法】

https://www.agentmail.jp/lp/r/21541/171497/

こちらより、メールアドレス・お名前をご登録してお受け取りください。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝える事で、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー