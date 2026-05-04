千鳥・大悟教官「全員テツトモをナメていた」“なんでだろう”継承サバイバル開講！千鳥・ノブ「クレイジーサーカス団の団長や」テツandトモの“狂気”にスタジオ戦慄！若手芸人が震え上がった結末とは…

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#360を、2026年5月3日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■千鳥・大悟教官「全員テツトモをナメていた」“なんでだろう”継承サバイバル開講！

5月3日（日）放送の#360では、バラエティにおけるロジカルな笑いが評価される現代において、お笑いの基本である“顔芸”や“マイム芸”を伝承していくため、テツandトモの代表ネタ「なんでだろう」の継承者を決めるサバイバル企画「伝承 キングオブなんでだろう」を放送しました。

別室に白いジャージ姿で集められた、さや香・石井、デニス・植野行雄、ななまがり、ちゃんぴおんずら10名の志願者たち。“教官”として現れた大悟は「全員テツトモをナメていた」「この芸の世界に入り、みんなで切磋琢磨する。お笑いを目指していくうちに、テツトモの偉大さ、難しさが分かったんだと思う」と語りかけ、異様な緊張感に包まれます。そして教官の厳しい指導のもと、「動き」「顔芸」「あるある」の基礎テストが次々と行われ、過酷なサバイバルが幕を開けました。“オリジナルあるある”や、冷徹な教官・大悟からの無茶振りに必死に食らいつく志願者たちの姿に、スタジオから見守るノブも爆笑の連続となりました。

■地獄の無茶振りでまさかの芸人が顔芸の才能開花！？千鳥・ノブ「お前ら強いんか…」

そして、基礎テストを経て選抜されたメンバーは、いよいよスタジオへと移動し「実践テスト」に挑みます。『笑点』のテーマ曲に合わせて変顔を披露する「顔芸」の実践では、さや香・石井とちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎が指名され、本気の顔芸を連発。予想以上の見事な仕上がりに、ノブも「すげぇ…」「お前ら強いんか…」と思わず感心するなど、意外な才能が開花する展開となりました。

■千鳥・ノブ「クレイジーサーカス団の団長や」テツandトモの“狂気”にスタジオ戦慄！

「足がすくんで動けませんでした」若手芸人が震え上がった過酷サバイバルの結末とは…

しかし、その後、スタジオ中を縦横無尽に駆け巡るテツandトモ・テツに、志願者たちが食らいつく「動き」の実践テストで事態は一変。テツの狂気に当てられた芸人たちが一列になってスタジオをぐるぐる回ったり、床に寝転がってくねくねと動き続けたり、奇妙な空気に包まれます。そんな中、テツandトモ・トモが突如「大泉逸郎の『孫』をやってみたいと思います」と切り出し、さらに「インコになってください」と志願者たちに指示。トモが熱唱する中、「じいちゃん！ばあちゃん！」と言いながらぴょんぴょん跳ねるテツの動きを真似る志願者たちの異様な光景に、ノブは思わず、トモに向かって「あんた変態やろ」「クレイジーサーカス団の団長や」と戦慄。テツandトモの狂気を前に、終始「不安でした」と漏らしたデニス・植野や、センチネル・トミサットも「足がすくんで動けませんでした」と恐怖を語るなど、若手芸人たちが震え上がる事態に。果たして、この地獄のサバイバルを勝ち抜き、見事「なんでだろう」の継承者に選ばれたのは誰なのか…！？

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■バッテリィズ・エース、給料日からわずか4日で残金5万円！？生活費のかかった真剣勝負！

ボートレース場で見せたエースの姿に千鳥・ノブ「M-1出てなかったらこんなことになってたんか…」

番組ではさらに、ボートレースに人生をかける人々の流儀に密着する企画「フナフェッショナル ボートの流儀」も放送。今回はバッテリィズ・エースに密着しました。交通費を節約するため自転車で移動したり、勝負の前に野球場で全力投球をして「ハングリー精神を出す」、その日着ている「自分の服の色を信じる」など、独特すぎる流儀を次々と披露するエース。給料日からわずか4日しか経っていないにもかかわらず、残金が「5万円ぐらいしかない」と明かし、今月分の生活費をかけた真剣勝負に挑みます。しかし、最初のレースをハズすと、靴を脱いで臭いを嗅ぎ、「地元の感情を思い出したくて…ハングリー精神が出る“臭さ”なんです」と謎の行動を見せます。真顔で靴の臭いを嗅ぐエースの姿に、ノブは「M-1出てなかったらこんなことになってたんか…」と、“ありえたかもしれない未来”を想像し、苦笑しました。また、エースの周りに一般客が集まり大盛り上がりでレースの結果を見届けるなど、ノブが「ワンピースみたいになってるやん」とツッコむ場面も。唯一無二の流儀が展開された、エースの勝負の結末とは…？本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#360見逃し配信URL : https://abema.go.link/3V6FN

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■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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