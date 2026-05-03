【母の日検索トレンド発表】母の日関連の人気検索キーワード、2026年の傾向・トレンドを紐解く。2026年は「健康・癒し・実用性」。「母の日検索キーワードランキング TOP15 2026年4月版」を発表

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母の日ギフト専門メディア「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、2026年の母の日に関する人気検索キーワードを調査し、「母の日検索キーワードランキング2026 TOP15 2026年4月版」を発表いたしました。

母の日検索キーワードランキング2026 TOP15 2026年4月版

https://hahanohi.me/keyword_ranking-15/(https://hahanohi.me/keyword_ranking-15/)

2026年の第1位は、もはや指名買いの定番となった「あじさい」が獲得。また、今年の母の日の傾向としては、「ありがとう」を伝えるだけでなく、“お母さんをいたわる”“失敗しないギフトを選ぶ”といった意識の変化が顕著に見られます。

検索キーワードからは、定番のフラワーギフトに加え、「健康」「癒し」「実用性」といった要素が強く求められていることが明らかになりました。

さらに、「eギフト（ソーシャルギフト）」や「ペアギフト」など、新しい贈り方も広がりを見せており、母の日ギフトはより多様化・進化しています。

なお、検索キーワードを起点に母の日ギフトを探索するユーザーには、「お花以外」「カーネーション以外」の選択肢を能動的に探しているという明確な特徴があります。

そのため、生花が圧倒的シェアを占める「一般的な売れ筋ランキング」とは大きく傾向が異なり、より独自性や実用性を重視した、多様なカテゴリーが上位に並ぶ結果となっています。

これは、定番ギフトを一通り贈り尽くした層による「脱・マンネリ」への欲求や、お母さんの好みを深く反映させたいという「パーソナルな贈り物」へのシフトを象徴しています。

「4月版・母の日検索キーワードランキング2026 TOP15」

1位 あじさい（紫陽花）

2位 美ギフト（美容ギフト・コスメギフト）

3位 リカバリーウェア

4位 実用的

5位 健康グッズ

6位 花＋スイーツセット

7位 義母

8位 eギフト（ソーシャルギフト）

9位 スイーツ

10位 スープギフト

11位 UV対策グッズ

12位 カタログギフト

13位 健康ドリンク

14位 コーヒーギフト

15位 ペアギフト

徹底解説「４月版・母の日検索キーワードランキング2026 TOP15」

- 1位 あじさい（紫陽花）：カーネーションに次ぐ“第2の定番花”へ

検索キーワードの中で注目したいのが、「母の日 紫陽花」「母の日 あじさい」です。

母の日といえば長年カーネーションが定番でしたが、近年はあじさいの存在感が高まっています。

あじさいは、鉢植えとして長く楽しめることに加え、見た目も華やかで、カーネーションよりも少し“今っぽい”印象があります。定番感はありながらも、ありきたりになりすぎないため、「今年は少し違うお花を贈りたい」というニーズに合っています。

なお「カーネーション」は定番ではありますが、検索数としては毎年それほど多くはなく、指名買いに多い「アジサイ」が常に上回っています。

母の日プレゼント「アジサイ」売れ筋ランキング（毎日更新）：

https://hahanohi.me/giftranking/dailyranking-ajisai/

- 2位：美ギフト ：“きれいでいてほしい”を贈る、新しい母の日の定番

「美容ギフト」「母の日コスメ」の検索からは、お母さんの“美しさ”を応援したいニーズの高まりが見て取れます。スキンケアやコスメは日常使いできる実用性に加え、“特別感”や“少し贅沢”を演出できる点が魅力です。上品で信頼性のあるブランドを選ぶことで安心感もあり、「いつまでも若々しくいてほしい」という想いを伝えるギフトとして人気が高まっています。

※美ギフトには、「美容」「コスメ」でのキーワード検索を含みます。

お母さんの“キレイ”を贈ろう！母の日に選ばれる美ギフト10選：

https://hahanohi.me/beauty-gift/

- 3位：リカバリーウェア ：休んでほしい”を贈るリカバリーギフト

「リカバリーウェア」の検索からは、「疲労回復」「リラックス」など、癒し・休息に関する検索が複数見られることから、2026年は“リカバリーギフト”の需要が明確に高まっています。

母の日ギフトは、単に「ありがとう」を伝えるだけでなく、「いつも頑張っているお母さんに休んでほしい」という方向へ広がっています。パジャマやリラックスウェアは、その象徴的なアイテムです。

※リカバリーウェアには、特定ブランドの指名検索も含みます。

母の日ギフトに“最高の休息”を。着るだけで疲労軽減をサポートする新定番「リカバリーウェア」「母の日ギフト売れ筋ランキング2026 リカバリーギフト編 TOP10」を発表：

https://hahanohi.me/recovery-gift/

- 4位：実用的：“使えること”が安心につながる定番ニーズ「母の日 実用的」の検索からは、“実際に使えるかどうか”を重視するニーズの高さがうかがえます。見た目の華やかさよりも、「もらって困らない」「日常で役立つ」ことが重視され、タオルやキッチン用品、リラックスグッズなどが人気です。実用的なギフトは気を遣わせにくく、義母や目上の方への贈り物としても安心して選ばれています。母の日生活ギフト・プレゼント特集：https://hahanohi.me/mothersday/lifegift/- 5位：健康グッズ： 実用性と癒しを兼ねた“いたわりギフト

4位の結果にも見られるように、母の日ギフトは「健康」を意識した選択が増えています。

日々の疲れをやさしくケアできる健康グッズは、実用性がありながら“いたわりの気持ち”も伝えられる点が魅力です。高価すぎず、健康を押しつけすぎない絶妙なバランスで、さりげなく気遣いを表現できることから、多くの支持を集めています。

母の日.me編集部が本当におすすめする癒しのギフト20選：

https://hahanohi.me/giftranking-relax/

- 6位：花＋スイーツセット ：”華やかさ”と“実用性”を両立する鉄板型

今年も花と食べ物を組み合わせた検索が目立ちました。これは、花だけでは物足りない、でもスイーツだけでは母の日らしさが弱い、という両方の不安を解消するギフトです。見た目の華やかさと、食べて楽しめる実用性を兼ね備えているため、失敗しにくいギフトとして定着しています。

母の日プレゼント「花+スイーツ」売れ筋ランキング（毎日更新）：

https://hahanohi.me/giftranking/dailyranking-flowers-sweets/

- 7位：義母：“気を遣わせない”から“ちゃんと特別”へ進化

「母の日 義母」の検索が上位に見られることから、義母も母の日ギフトの重要な対象として定着しています。これまで重視されてきた「無難で失礼がない」「気を遣わせない」に加え、近年は“安心感を保ちつつ、きちんと特別感を伝えたい”というニーズが高まっています。上品なパッケージや少し贅沢な内容、花とスイーツのセットなど、“失礼にならない範囲でワンランク上”を選ぶ傾向が広がっています。

母の日ギフト、7割以上が義母にも！絶対失敗できない義母への母の日プレゼント選びのコツは「気を遣わせない」「実用的」「上品」が3原則。母の日ギフト 売れ筋ランキング 義母編TOP10＆アンケート調査発表：https://hahanohi.me/gibo-ranking/

- 8位：eギフト・ソーシャルギフト：当日でも贈れる“新しい母の日ギフト”

「母の日 eギフト」という検索からは、配送期限や購入タイミングを意識したキーワードであることが伺えます。そこから読み取れるのは、母の日直前でも間に合わせたいというニーズです。

eギフトは、住所を知らなくても送れる、当日でも贈れる、相手が受け取りやすいという点で、忙しい現代の母の日に合ったギフトです。今後さらに伸びる可能性が高いジャンルです。

※ソーシャルギフト（eギフト）には、「デジタルギフト」、および特定プラットフォームの指名検索も含みます。

ソーシャルギフト（eギフト）が“母の日の新定番”へ--利用経験25.0％に拡大、ソーシャルギフト普及で市場拡大、楽天市場も参入：

https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/

- 9位：スイーツ ：“特別感のある消えもの”として安定人気

「母の日 スイーツ」に関する検索キーワードは非常に豊富です。

スイーツは母の日ギフトの中でも失敗しにくく、価格帯も選びやすいジャンルです。さらに“お取り寄せ”という要素が加わることで、普段自分では買わない特別感を演出できます。

母の日スイーツギフト・プレゼント特集：

https://hahanohi.me/mothersday/sweetsgift/

- 10位：スープギフト：健康を気遣う“やさしい消えものギフト

「母の日 スープギフト」の検索からは、健康志向の高まりが読み取れます。スープギフトは、食べてなくなる“消えもの”でありながら、体を気遣う気持ちも伝えられる点が特徴です。 特に、義母や60代・70代のお母さんへのギフトでは、「重すぎない」「実用的」「体にやさしい」という要素が重視されやすく、野菜スープはまさにその条件を満たすギフトといえます。

思いやりをカップに込めて｜お母さんに“時間と健康”をギフトする、手軽で栄養満点の母の日スープギフト10選：https://hahanohi.me/soup-gift/

- 11位：UV対策グッズ：季節感と実用性を兼ねた“これから使える”ギフト

「母の日 UV対策グッズ」は、5月という季節性と非常に相性が良いキーワードです。母の日の時期は、紫外線が気になり始めるタイミングでもあります。日傘や帽子、UVケアアイテムは、すぐ使える実用品でありながら、女性らしい気遣いも伝わるギフトです。

母の日ギフトで熱中症・紫外線UV対策！ お母さんを夏の暑さと日差しから守る、母の日プレゼントの「母の日ギフト売れ筋ランキング 熱中症・紫外線対策編 TOP10」2026年版を発表。：

https://hahanohi.me/uv-protection_rank/

- 12位：カタログギフト：好みが分からない相手への“失敗回避ギフト”

「母の日 カタログギフト」という検索からは、選ぶ側の不安が見えてきます。特に義母や高齢のお母さんへのギフトでは、「何が好きかわからない」「好みに合わなかったら困る」という悩みが起こりやすいものです。

カタログギフトは、相手に選んでもらえるため、贈る側の失敗リスクを下げられます。近年の母の日ギフトにおける“無理に選ばない”という新しい選択肢として注目できます。

※カタログギフトには、eカタログギフトも含みます。

母の日プレゼント「カタログギフト」売れ筋ランキング（毎日更新）：

https://hahanohi.me/giftranking/dailyranking-cataloggift/

- 13位：健康ドリンク： お母さんの体を気遣う”ギフトが拡大

「母の日 健康ドリンク」の検索からは、健康系ギフトへの関心が強くなっていることがわかります。黒酢、酵素ドリンク、栄養ドリンク、健康茶などは、食品ギフトの中でも“いたわり”の意味を持たせやすいジャンルです。母の日のメッセージとしても、「いつまでも元気でいてね」という気持ちを自然に込められるため、2026年らしいトレンドといえます。

母の日ギフトに健康ドリンクで「おつかれさま」を贈る！「お母さん、いつもおつかれさま」のメッセージをお届けする、労い＆感謝ギフト「母の日ギフト売れ筋ランキング2026 健康ドリンク編 TOP12」を発表：https://hahanohi.me/rank-healthdrinks/

- 14位：コーヒー：日常に寄り添う“ちょうどいい贈り物”

「母の日 コーヒー」の検索からは、日常的に楽しめる飲み物ギフトへの需要が見えます。

コーヒーや紅茶は、価格帯も調整しやすく、スイーツとのセットにも向いています。相手に気を遣わせず、毎日の休憩時間に楽しんでもらえる“ちょうどいいギフト”です。

母の日プレゼント「コーヒー」売れ筋ランキング（毎日更新）：

https://hahanohi.me/giftranking/dailyranking-coffee/

- 15位：ペアギフト：母の日×父の日をまとめて贈る“効率的感謝”の広がり

「母の日 ペアギフト」の検索からは、母の日と父の日を一緒に考える動きが見えます。

これは、贈る側の負担を減らしながら、両親にまとめて感謝を伝えたいというニーズです。ペアタオル、ペアグラス、リラックスグッズなど、両親で使えるギフトは今後も伸びる可能性があります。

母の日＆父の日ペアギフトランキングを発表！ 第2位は、まるでお花のようなボックスフラワーをイメージさせるペアタオルギフト。第1位は、お母さん・お父さんの疲れを癒やす極小ビーズのふんわりやわらか足枕。：https://hahanohi.me/pair-giftranking/

2026年母の日トレンド総括：「感謝」から「いたわり・応援」へ進化

今回のランキングから見えてきたのは、2026年の母の日ギフトが「華やかさ」だけでなく、「健康」「癒し」「実用性」といった“相手を思いやる価値”を重視する方向へと大きくシフトしている点です。

特に、「健康ドリンク」「健康グッズ」「リラックスウェア」などの“リカバリーギフト”や、「美ギフト」に代表される“応援型ギフト”の伸長は、「いつまでも元気でいてほしい」「自分の時間を大切にしてほしい」といった想いの表れといえます。

また、「eギフト（ソーシャルギフト）」や「ペアギフト」のランクインからは、贈り方そのものが変化し、“より手軽に、より合理的に感謝を伝える”スタイルが定着しつつあることがうかがえます。

2026年の母の日は、

「感謝」から「いたわり・応援」へ

そして

「モノを贈る」から「体験や気持ちを届ける」へ

進化していることが、検索キーワードからも明確に読み取れる結果となりました。

母の日検索キーワードランキング2026 TOP15 2026年4月版

https://hahanohi.me/keyword_ranking-15/(https://hahanohi.me/keyword_ranking-15/)

関連プレスリリース

母の日ギフト2026年トレンド予測発表！

2026年の流行トレンドは

「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフト（eギフト）の定番化」「ギフト疲れ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html)

母の日ギフト2026年トレンド・流行予測

https://hahanohi.me/news20260424/(https://hahanohi.me/news20260424/)

「母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門の情報メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の意識調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日（火）より公式サイトにて無料公開いたしました。

本白書は、全国10代から70代の男女計1,235名を対象に実施した大規模アンケートを、専門的な知見から詳細に分析したものです。 今回の調査では、「物価高下におけるギフト予算の聖域化」や、「お世話の負担をかけない“手間なしフラワー”への需要シフト」、さらにデジタルネイティブ世代による「ソーシャルギフトの利用率25％到達」など、2026年特有の構造的変化が鮮明に浮き彫りとなりました。

また、本白書ではギフト選びの心理的障壁についても深く切り込んでいます。 「プレゼント選びを負担に感じる層」が約6割にのぼるという実態や、その不安を解消するための「失敗しないギフト選びの法則」など、統計データに基づいた具体的な解決策を提示。母の日ギフト選びに悩む皆様にとって、今年最も有益な情報源となることを目指して作成されました。

全国の幅広い世代から得られたこの貴重なデータは、今年の母の日ギフト市場の動向を正確に把握し、戦略的なトレンド予測を立てる上で欠かせない一次情報を提供します。 本リリースの詳細な背景データとして、ぜひご活用ください。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

【母の日.me 検索キーワード 調査概要】

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/）

調査方法：母の日.meサイト内検索、Google 検索流入キーワード、及びGoogle Analytics アクセス数

調査対象：有効アクセス数 25,271件

調査期間：2026年4月1日～4月30日

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analyticsレポートを参照しています。

母の日.meについて

■母の日.me メディア概要

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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