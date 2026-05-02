fav me、生誕祭ソロ曲を収録したファン待望のデジタルEP『BIRTHDAY PARADE』リリース
今年4月にデビュー1周年を迎えたfav meが、メンバーのソロ曲を収録した1stデジタルEP『BIRTHDAY PARADE』を2026年5月2日（土）に配信リリースした。
fav meは、昨年12月にリリースした1stシングルCD『すきなんかじゃ...にゃい！』がオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得し、MUSIC AWARDS JAPAN 2026では最優秀ニュー・アーティスト賞、最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞の2部門にエントリー。5月18日（月）には豊洲PITにてデビュー1周年公演を控えるなど、ネクストブレイクアイドルとして注目を集めている。
今作、『BIRTHDAY PARADE』は、これまでメンバー7名が生誕祭で披露してきたすべてのソロ曲を収録。各曲にメンバーの個性や想い、これまで歩んできたストーリーが色濃く反映されており、ひとつに束ねることでグループの魅力をより立体的に感じられる作品に仕上がっている。楽曲を通してfav meの1年間の歩みをメンバーそれぞれの視点から振り返る、ファンにとっても新たな発見や共感を生む特別な一作となった。
いよいよ5月18日（月）に東京・豊洲PITにてデビュー1周年公演『-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」』を開催するfav me。この1年で大きく成長した彼女たちの姿を、ぜひ生のステージで見届けてほしい。
＜作品リリース概要＞
fav me 1st Digital EP『BIRTHDAY PARADE』
配信日：2026年5月2日（土）
配信URL：https://peakspot.lnk.to/BIRTHDAY_PARADE
【収録曲】
1 伝説アイドル宣言。／小野寺梓
2 あいまい(ハート)プリンセス／中本こまり
3 Mellow(ハート)Yellow／瀬乃まりん
4 Mark a charm／澪川舞香
5 Marmalade Night／丸山蘭奈
6 パープルオーラで沼らせたい！／阿部かれん
7 橙場曲／川岸瑠那
＜デビュー1周年公演情報＞
『-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」』
日程：2026年5月18日（月）
会場：東京都 豊洲PIT
時間：開場 17:30 ／ 開演 18:30
チケットはこちら：https://w.pia.jp/t/favme-san/
＜fav me Profile＞
グループ名は「お気に入り」を意味する「fav（favorite）」と、「私を」という意味の「me」を組み合わせ、「fav me」と命名。「私をお気に入りにしてほしい」という想いが込められている。2025年2月に誕生。4月22日には初のワンマンライブを開催し、即日完売というスタートを切った。メンバーは小野寺梓、阿部かれん、川岸瑠那、瀬乃まりん、丸山蘭奈、澪川舞香、中本こまりの7名。
Official site：https://favme.asobisystem.com/
X：https://x.com/_fav_me_
Instagram：https://www.instagram.com/_fav_me_/
YouTube：https://www.youtube.com/@fav_me_fav_me
TikTok：https://www.tiktok.com/@_fav_me__