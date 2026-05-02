fav me、生誕祭ソロ曲を収録したファン待望のデジタルEP『BIRTHDAY PARADE』リリース

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今年4月にデビュー1周年を迎えたfav meが、メンバーのソロ曲を収録した1stデジタルEP『BIRTHDAY PARADE』を2026年5月2日（土）に配信リリースした。

fav meは、昨年12月にリリースした1stシングルCD『すきなんかじゃ...にゃい！』がオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得し、MUSIC AWARDS JAPAN 2026では最優秀ニュー・アーティスト賞、最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞の2部門にエントリー。5月18日（月）には豊洲PITにてデビュー1周年公演を控えるなど、ネクストブレイクアイドルとして注目を集めている。

今作、『BIRTHDAY PARADE』は、これまでメンバー7名が生誕祭で披露してきたすべてのソロ曲を収録。各曲にメンバーの個性や想い、これまで歩んできたストーリーが色濃く反映されており、ひとつに束ねることでグループの魅力をより立体的に感じられる作品に仕上がっている。楽曲を通してfav meの1年間の歩みをメンバーそれぞれの視点から振り返る、ファンにとっても新たな発見や共感を生む特別な一作となった。

いよいよ5月18日（月）に東京・豊洲PITにてデビュー1周年公演『-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」』を開催するfav me。この1年で大きく成長した彼女たちの姿を、ぜひ生のステージで見届けてほしい。

＜作品リリース概要＞

fav me 1st Digital EP『BIRTHDAY PARADE』

配信日：2026年5月2日（土）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/BIRTHDAY_PARADE

【収録曲】

1 伝説アイドル宣言。／小野寺梓

2 あいまい(ハート)プリンセス／中本こまり

3 Mellow(ハート)Yellow／瀬乃まりん

4 Mark a charm／澪川舞香

5 Marmalade Night／丸山蘭奈

6 パープルオーラで沼らせたい！／阿部かれん

7 橙場曲／川岸瑠那

＜デビュー1周年公演情報＞

『-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」』

日程：2026年5月18日（月）

会場：東京都 豊洲PIT

時間：開場 17:30 ／ 開演 18:30

チケットはこちら：https://w.pia.jp/t/favme-san/

＜fav me Profile＞

グループ名は「お気に入り」を意味する「fav（favorite）」と、「私を」という意味の「me」を組み合わせ、「fav me」と命名。「私をお気に入りにしてほしい」という想いが込められている。2025年2月に誕生。4月22日には初のワンマンライブを開催し、即日完売というスタートを切った。メンバーは小野寺梓、阿部かれん、川岸瑠那、瀬乃まりん、丸山蘭奈、澪川舞香、中本こまりの7名。

Official site：https://favme.asobisystem.com/

X：https://x.com/_fav_me_

Instagram：https://www.instagram.com/_fav_me_/

YouTube：https://www.youtube.com/@fav_me_fav_me

TikTok：https://www.tiktok.com/@_fav_me__