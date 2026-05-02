【TVドラマ化決定！】原作者・燃え殻さん『絵が見えるようなエッセイ』だと言われて…／大人気エッセイ集『この味もまたいつか恋しくなる』

株式会社主婦と生活社Amazon商品ページへ(https://www.amazon.co.jp/dp/4391164302)『この味もまたいつか恋しくなる』

『この味もまたいつか恋しくなる』

著者：燃え殻

定価：1870円（税込）

発売：2025年4月

発行：主婦と生活社

原作者（著者）燃え殻さんにインタビュー

「ドラマ化」の知らせを受けて

「エッセイの映像化ってなかなか難しいと思うんですけど。映像化があったらいいなみたいな話は、連載中から担当編集者とよくていました。実際にドラマ化が決まると、ドラマの制作スタッフの方たちが話を読み込んだ上で『絵が見えるようなエッセイ』だと言って、作品を好きでいてくれていることがわかったんです。だとしたら、その人たちの手で映像化されたときに、自分の中のイメージとどう変わるのかを僕は楽しめるなと思ったんです」

「主演・高橋一生さん」について

「高橋一生さんにどう演じていただけるのか、とっても楽しみです。自分の小さいころだったり、大人になってからの地味な話もエッセイにはいっぱい出てきて、そのどれもが一生さんが演じられていた『岸辺露伴は動かない』みたいな華やかな役とは違うんですけど、普通の方を演じるのもとってもうまい俳優さんだと思うんです。僕のような普通に生きてきて、なんかいろんなことがあって、たまたま書いちゃった……みたいな人間を演じていただけるのには、もうベストな方だと思います」

「ドラマ脚本」について

「エッセイは週刊連載でやっていたものなんで、各話ごとに小さなエピソードがいっぱい入っているんですけど、それを本当にうまく縫って縫って縫って、ひとつの物語にしてもらっているんです。原作を読んでいただいて、それがどうやってドラマになるかを見ていただけると、きっと楽しいんじゃないかなって。僕自身もそうやって楽しもうと思っています」

インタビュー記事全文▶ 週刊女性PRIME(https://www.jprime.jp/articles/-/41503?display=b)

エッセイ集『この味もまたいつか恋しくなる』とは

ある料理やお酒を口にするとき、ふと思い出してしまう“あの日、あの人”を描く。

人気作家・燃え殻氏初の長編エッセイ集。

彼女との最後の朝食となったシーフードドリアと白ワイン。

電話越しで一緒にジャンボモナカを食べながら、苦悩を吐露した友人。

「綺麗に騙されてもいい」と思えた、ものまね風俗嬢のお弁当。

「息子と似てるから」と気遣ってくれる中国人マッサージ師のポテトサラダ

常連客に愛された居酒屋おっちゃんとの果たせなかった約束「餃子の食べ歩き」。

冷えてチーズが固まったピザトーストを片手に、初めて見た母の涙……etc

ある料理を口にすると、どうしようもなく思い出してしまう

あの日、あの人を描く。

グルメじゃない僕にとって、恋しくなる味のお話。

装丁の絵柄は、お菓子の包装紙をイメージして、４パターンで展開！

原作の “人情あふれる味の思い出” を一部ご紹介中▶ 週刊女性PRIME(https://www.jprime.jp/articles/-/41504?display=b)

◆書籍『この味もまたいつか恋しくなる』 Amazon商品ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/4391164302)

〈ドラマ情報はこちら〉

◆NHKドラマ公式リリース(https://www.nhk.jp/g/blog/7dz5y-tm2/)