株式会社7c、「第19回 コンテンツ東京 ～ファンコミュニティマーケティングEXPO～」に出展― “つながりを資産に変える”コミュニティマーケティングと新プラットフォーム「＆CO.」を展示 ―

株式会社7c

株式会社7c（本社：福岡県福岡市、代表取締役：兼平 愛子）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第19回 コンテンツ東京 ～ファンコミュニティマーケティングEXPO～」に出展いたします。

本展示では、企業・自治体・ブランドにおける「つながりと関係性の構築」を軸としたコミュニティマーケティング支援および、ノーコード型コミュニティプラットフォーム「＆CO.（アンドコー）」（月額2,990円～59,800円）をご紹介いたします。

※株式会社7cは、一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 「コミュニティマーケティング白書2025-2026」公認アドバイザーです。

■出展背景

SNSや広告による短期的な獲得競争が激化する中、企業にとって「顧客との継続的な関係性」は重要な経営資産となっています。

株式会社7cは、「つながりを資産に。」をコンセプトに、一過性の施策ではなく、顧客との関係性を育てるコミュニティマーケティング支援・クリエイティブ支援を提供してまいりました。

本展示では、

- SNSだけでは生まれない“関係性の深さ”- ファンを超えた“仲間化”の仕組み- 「コミュニティで売らないから売上につながる」構造

を、「＆CO.（アンドコー）」と共にご紹介いたします。

■展示内容

- ノーコード型コミュニティプラットフォーム「＆CO.」（月額2,990円～59,800円）- コミュニティマーケティング戦略設計支援- コミュニティ立ち上げ／運用支援

「＆CO.」は、チャット、フィード投稿、イベント、課金、EC、分析機能などを一体化し、

誰でも簡単にコミュニティを構築・運用できるプラットフォームです。

企業・自治体・ブランドの“関係資産”を増やし、LTVや継続率の向上を実現します。

■開催概要

■カンファレンス登壇

https://7color.design/communitymarketing- 展示会名：第19回 コンテンツ東京 ～ファンコミュニティマーケティングEXPO～- 会期：2026年6月17日（水）～19日（金） 10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト 西1ホール- ブース番号：5-6▼来場申込み・公式サイト :https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/fan.html詳細はこちら▼株式会社7c出展ページ :https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026con0407/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE7c.org-7b5189b0-1873-48b2-949c-81590500bcbf.html#/詳細はこちら

展示期間中、コンテンツ東京2026のカンファレンスにて講演を行います。

講演タイトル：

「コミュニティは境界線を溶かせるのか？」

- 日時：2026年6月17日（水）13:40 ～14:20- セッション番号：CM-3- ブース番号：5-6前に設置の「Community Park」で講演※定員になり次第、締切

講演内容：

「コミュニティで売らないから売上につながる」。

SNSで話題のシャクティマットが、なぜ1年で数十億円規模へ成長したのか。

女性ファウンダーによるリアルな成功と失敗の実話をもとに、

顧客が“仲間”へと変わり、売上が連鎖するコミュニティの本質に迫ります。

登壇者：

■株式会社7cについて

- 株式会社7c 代表取締役 兼平 愛子- La SEA 代表 / Shakti Japanチームファウンダー 小熊 由香- 一般社団法人薩摩BASE 代表 新地 貴浩【無料】講演の詳細・お申し込みはこちら :https://biz.q-pass.jp/f/11989/ctxr26/?tag=15683定員になり次第、締切

株式会社7cは、「つなぐ、つながる、つむぐ」をビジョンに掲げ、

コミュニティとクリエイティブの力で「つながりと感動」を創出し

企業と顧客が共に創る未来をデザインする会社です。

SNS活用支援に加え、動画編集・映像制作などのクリエイティブ支援まで

コミュニティマーケティング領域において、戦略設計から運用まで一気通貫で支援しています。

「＆CO.」をはじめとするコミュニティマーケティング事業を通じて、

企業と顧客の関係性を“資産”へと変え、持続的な成長を支援します。

公式サイト：https://7color.design/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社7c

メール：info@7color.design

URL：https://7color.design/