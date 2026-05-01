【GOKUMIN】「汐留 春のビアフェスタ2026」にて快眠枕×ヘッドスパの″寝落ち体験″を提供｜″このまま寝てしまいそう″の声が続出

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN（ゴクミン）」は、2026年4月17日(金)～4月18日(土)に、汐留西公園（イタリア街）で開催された「汐留 春のビアフェスタ 2026」に出展いたしました。都市型ビアフェスティバルの会場において、ドライヘッドスパサロン「Sleep 360」とのコラボレーションにより、GOKUMINの「超無重力ジェルピロー」と「メディゼロピロー」を提供。頭と首を優しく支えるGOKUMINの枕に頭を預けながら、ヘッドスパを受けられる体験を実施。あわせて、ブースでの枕体験展示、抽選大会への協賛を通じて、週末のひとときに眠りを通じた体験をお届けしました。

イベントの開催概要

・イベント名：汐留 春のビアフェスタ 2026

・日時：2026年4月17日(金)17:00～21:00／4月18日(土)11:00～21:00

・会場：汐留西公園(イタリア街)

・主催：汐留町会 コムーネ汐留

・来場者数：約1万人名(2日間合計)

プロジェクトの概要

「汐留 春のビアフェスタ 2026」は、汐留西公園(イタリア街)を舞台に2022年から継続開催されてきた都市型フェスティバルです。港区民のエシカル消費推進、地域の雇用確保、働きがいのある職場づくりといった、ウェルビーイングの社会実装を目的として企画されており、キッチンカーや物販ブース、ライブパフォーマンスステージなどを通じて地域の賑わい創出に貢献しています。来場者数は2022年春の4,000名から年々拡大し、2024年春・2025年春はいずれも1万人規模に成長。汐留・浜松町エリア屈指の地域イベントとして定着しています。

■公式Instagram：https://www.instagram.com/wellbekitchen

出展の背景

仕事や家事、育児に追われる日々の中で、「眠っても疲れが取れない」「朝スッキリ起きられない」。そんな悩みを抱える現代人は少なくありません。睡眠は、日中のパフォーマンスや気持ちの余裕にそのまま表れ、毎日の暮らしの質に直結する要素です。眠りの"質"を整えることは、慌ただしい日々を健やかに過ごすうえで欠かせないテーマとなっています。 主催者が掲げるウェルビーイング向上への想いに深く共感するとともに、"眠り"こそが個人の健康や心の余裕、日中のパフォーマンスを支え、社会全体に寄与する要素であると考え、本イベントに出展いたしました。

GOKUMINは、シリーズ累計販売数200万枚を超える寝具ブランドとして、これまで多くの方々の眠りに寄り添ってまいりました。今回の出展では、頭と首を優しく支える快眠枕を通じて、賑わいあふれるフェスティバルで実際に寝具に触れ、体感していただく取り組みを実施。自分の眠りについて新しい気づきを得ていただく場として位置づけました。

イベント当日の様子

【枕に寝ながらのヘッドスパ｜"寝落ち必至"の贅沢コラボレーション】

※施術イメージ

ドライヘッドスパサロン「Sleep 360」とのコラボレーション企画を実施。「超無重力ジェルピロー」と「メディゼロピロー」を提供し、GOKUMINの枕に頭を預けながらヘッドスパを受けられる特別な体験を実現しました。ヘッドスパで全身の緊張が解けていく中、枕が頭部を優しく包み込む。日常ではなかなか味わえない、最高の寝心地の入り口を体感していただきました。頭の重さを感じさせない、枕がもたらす浮遊感のような心地よさと、プロの手による極上ヘッドスパ。2つが重なり合って生まれるリラクゼーションを、来場者の皆さまにご体験いただきました。

【枕体験ブース｜"このまま寝てしまいそう"が続出の枕体験】

ジェル素材ならではの感触を、多くの方にお試しいただきました

ブースにて「超無重力ジェルピロー」と「メディゼロピロー」の実物を展示。「マシュマロビーズクッション(Lサイズ)」に身体を預けながら、実際に枕を試していただく体験を提供しました。幅広い年齢層の方にお立ち寄りいただき、「気持ちよすぎてこのまま寝てしまいそう」という声も多数。特に、ジェル素材ならではの感触に「こんな枕は初めて」と驚かれる方もたくさんいらっしゃいました。また、両製品はカスタマイズ性に優れているのが特長で、来場者それぞれの体格や悩みに合わせて"自分に最適な寝心地"を見つけられる点が、多くの方の関心を集めました。

【抽選大会への協賛｜今夜から極上の眠り】

「超無重力ジェルピロー」をご当選された方と記念撮影

会場では、飲食ブースにて1,000円以上購入された方を対象にした抽選大会が開催され、来場者が豪華景品を目指して楽しむ賑やかな企画となっていました。本コーナーの景品にも、「超無重力ジェルピロー」と「メディゼロピロー」を提供いたしました。頭と首をやさしく支え、頭圧を優しく分散する本製品は、毎日の眠りの質を底上げし、翌朝の身体の軽さへとつながる寝具です。

【ポストカード配布｜眠りを見直すきっかけに】

当日配布したポストカード。お悩み診断コンテンツ付きのデザインを採用しました

イベント参加者には、睡眠のお悩み診断コンテンツ付きのポストカードを配布。眠りの悩みに応じた内容を用意し、日々の寝具環境を見つめ直していただくきっかけをお届けしました。自分に合った枕や寝具と出会うことが、毎日の眠りの質を向上させる第一歩。ブース体験で得た気づきをもとに、より自分らしい"眠り"と向き合っていただく入り口としてお渡しいたしました。

イベントにて展示した製品

超無重力ジェルピロー

約610個の3Dハニカム構造ジェルが頭部を全方位から優しく包み込み、まるで無重力空間にいるかのような独特の浮遊感で頭圧を分散する高機能枕です。低反発・高弾性・高反発の調整シートを組み合わせて硬さや高さを1cm単位でカスタマイズできるため、自分にぴったりの寝心地をつくれます。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-ugp-bk-01 (https://gokumin.co.jp/products/g-ugp-bk-01)

メディゼロピロー

独自の3Dハニカム構造ジェルが首のラインに隙間なくフィットし、どんな寝姿勢でも圧力を均等に分散する快眠枕です。一般的な枕で発生しがちな「首の浮き」を解消し、後頭部から首筋にかけての重みをリセット。4つの独立エリアで内部を仕切ることで、付属の補充用パイプを出し入れして高さを細かくカスタマイズでき、仰向け・横向きなど寝姿勢に合わせた"自分専用の設計"が叶います。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/t-gpp-bk-01

マシュマロビーズクッション

約1mmの極小ビーズを使用した、究極のフィット感を誇るビーズクッションです。流動性と弾力性に優れたビーズが体のラインに寄り添い、座っても寝そべっても"体を包み込むような"心地よさを実現。カバーと本体の両方に撥水加工を施したダブル撥水仕様で、食べこぼしや飲み物のうっかりにもサッと対応。カバーは取り外して洗濯できるため、お子様やペットのいるご家庭にも安心してご使用いただけます。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/hbe-m-cgy-01

今後の取り組みと方針

KURUKURUは今後も、GOKUMINブランドにおいて、睡眠という切り口から生活者の暮らしと寝具の価値を結びつける情報発信を強化してまいります。心地よく深く眠り、翌朝を軽やかに迎える。そうした体験を一人でも多くの方にお届けすることが、現代社会のウェルビーイング向上に寄与するとGOKUMINは考えています。地域イベントや体験型の訴求を通じて生活者との直接的な接点を広げ、"眠り"で整える心地よい暮らしを、より多くの方へ提案してまいります。

シリーズ累計販売数 200万枚突破 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

公式サイト：https://gokumin.co.jp/

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】枕難民を救う「超無重力ジェルピロー」ついに誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000036491.html

●【GOKUMIN】ストレートネックなど現代人の首・肩の悩みに着目。3Dハニカムジェル×TPEパイプ、4部屋構造の「メディゼロピロー」が登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000315.000036491.html

●【GOKUMIN】人をダメにする極上のフィット感&撥水加工「マシュマロビーズクッション」7/19販売開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000036491.html

GOKUMINの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/

X：https://x.com/gokumin888

LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/